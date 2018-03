ABD'nin işgal ettiği Irak'ta bugün ‘hastaneye gitmek neredeyse imkansız, saç uzatmak öldürülme sebebi'

ABD'nin hiç bir kanıt olmaksızın Irak'ın biyolojik silah bulundurduğunu söyleyerek ve ‘El Kaide ile mücadeleyi' gerekçe göstererek giriştiği işgalin üzerinden 15 yıl geçti. İşgale gerekçe gösterilen El Kaide'nin Irak'ta olmadığı daha ortaya çıksa da, işgalin sağladığı ortam IŞİD'i ortaya çıkarmaya yetti. Amerikan işgalinin 15 yıl sonrasında Irak halen istikrarsızlıkla pençeleşiyor. Sürecin, ardından bıraktığı tablo da hiç iç açıcı değil. Irak'ta hayatını kaybedenlerin sayısına yönelik çeşitli ve birbirinden farklı veriler mevcut. Ancak bunların en çarpıcısı, AlterNet isimli kar amacı gütmeyen bağımsız medya kuruluşuna ait. AlterNet'in rakamlarına göre, ABD eliyle gerçekleşen işgalden bu yana 2,4 milyon Iraklı hayatını kaybetti. ABD işgali süresince Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin 2006 yılında idam edildi, ABD askerlerini 2011 yılının sonuna kadar ülkede tuttu. Ancak ‘biyolojik silah ürettiği' BM tarafından doğrulanmayan ve böyle bir faaliyet içerisinde olduğu hiç bir zaman kanıtlanmayan Saddam Hüseyin'in idamı ne de sekiz yıl boyunca ABD'nin bulundurduğu askeri güç Irak'ı istikrara kavuşturdu. Hatta istikrarın aksine, ABD ve müttefiki İngiltere'nin 2003 yılında Irak'a müdahale etmesinin en önemli sonuçlarından birisi, ülkede yaratılan kaos ortamının sonucu olan IŞİD'in doğması oldu. ABD, bu sefer de Suriye ve Irak'a yerleşen IŞİD'in bölgeden temizlenmesi için 2014'den itibaren Suriye ve Irak'a 100 binden fazla bomba attı.

Sürecin tanıkları, Irak işgalinin üzerinden geçen 15 yılda oluşan yıkımın geride bırakılamadığını Sputnik'e anlattı. Bu isimlerden birisi Irak Gençlik Birliği'nden Ali Alsami. TGB'nin organize ettiği Antiemperyalist Gençlik Buluşması etkinliği esnasından Sputnik'in mikrofon tuttuğu Alsami "ABD, Irak'a kimyasal silah yalanıyla ve halkın rızasını alarak girmeye çalıştı. ABD ülkeye girer girmez de ilk yaptığı cihatçıları desteklemek oldu. Irak ordusu, o gün de bugün de IŞİD ve öncülleri olan cihatçı gruplara karşı savaşıyor. Ancak ABD, o günlerden bu yana Cihatçıları hedef almak şöyle dursun, onlara her tür lojistik desteği sağladı" ifadelerini kullandı.

Alsami "ABD'nin taktiği basit. Hem Cihatçıları desteklemek hem de karşılığında Irak'a silah satmak. Böylece hiç bitmeyeceğini umduğu bir savaşı sürdürdü. Fotoğraf çok net. ABD'nin herhangi bir ülkeye yardım etmesi söz konusu olamaz. ABD karşısında duran her ülkede, terörün ABD eliyle doğurulması kaçınılmaz" dedi.

1 Mart tezkeresinin kabul edilmemesinin sonucu olarak ABD'nin Irak'ın kuzeyinde ikinci cephe oluşturma planlarının Türkiye'nin topraklarının bu amaçla kullanılmasına izin vermediğinin hatırlatılması üzerine Alsami "Irak ve Türkiye'nin arasında işgalden önce de sonra da iyi ilişkileri oldu. 1 Mart tezkeresi de bu ilişkilerin gidişatında önemli rol oynadı" diye konuştu.

Irak'ın geleceğiyle ilgili kaygılı olduğunu söyleyen Alsami "Ne önceki ne şimdiki en de sonraki hükümet, Irak'ın ne ekonomisini ne de siyasetini daha iyi bir noktaya taşıyacak. Çünkü ırak'ta iktidara gelen hükümetler ABD'nin desteğiyle iktidara geliyor. Çözüm için ABD'nin Irak'taki etkisinin bitirilmesi şart" diye ekledi.

Es Selam Yöneticisi Sayyidi Mohanad ise "Bu savaş bizim için tamamen bir yıkımdı. Irak halkının çok büyük kısmı göç etti. Bu dönemde bir sürü İslami ve dini örgütle partiler açıldı.Bu partiler, sözüm ona, bizim çıkarımız için çalışacaklardı ancak ABD'nin getirdiği isimler olmaları dolayısıyla halkın çıkarı için çalışmadı. Bu siyasetçiler, bu partiler ABD'nin zorlamasıyla dışarıdan ihraç edildi. Bu işgalin devamı niteliğinde" dedi.

Irak halkının sağlık hizmetleri almak veya çocuklarını okula göndermekten bile mahrum olduğunu söyleyen Mohanad "Savaştan önce okullar, hastaneler bedavaydı. Ancak şu an her şey paralı; eğitim de, sağlık da. Halk aç, kimseye maaş ödenmiyor. Fakirlik had safhada" ifadelerine yer verdi.

Mohanad "Irak'ta bir gencin saç uzatması bile imkansız. Bu İslamcı partiler tarafından öldürülme sebebi olabiliyor. Fikir özgürlüğü yok. Yönetime yönelik eleştiri getiren bir çok arkadaşım öldürüldü. Irak'ın çok ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var" diye ekledi.