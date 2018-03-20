Kayıt
15:25 20 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Irak, ABD askeri

    ABD'nin işgal ettiği Irak'ta bugün ‘hastaneye gitmek neredeyse imkansız, saç uzatmak öldürülme sebebi'

    © AFP 2018/ Ali al-Saadi
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 01

    ABD'nin El Kaide'yi gerekçe göstererek 15 yıl önce işgal ettiği Irak'taki gündelik hayatı Iraklı gençlik örgütleri üyeleri Sputnik'e anlattı.

    ABD-Irak
    © AP Photo/ Hasan Jamali
    Irak'ın işgalinin 15. yılını değerlendiren siyasetçi ve uzmanlar: İşgal istikrarsızlık, yıkım ve kaos getirdi
    ABD'nin hiç bir kanıt olmaksızın Irak'ın biyolojik silah bulundurduğunu söyleyerek ve ‘El Kaide ile mücadeleyi' gerekçe göstererek giriştiği işgalin üzerinden 15 yıl geçti. İşgale gerekçe gösterilen El Kaide'nin Irak'ta olmadığı daha ortaya çıksa da, işgalin sağladığı ortam IŞİD'i ortaya çıkarmaya yetti. Amerikan işgalinin 15 yıl sonrasında Irak halen istikrarsızlıkla pençeleşiyor. Sürecin, ardından bıraktığı tablo da hiç iç açıcı değil. Irak'ta hayatını kaybedenlerin sayısına yönelik çeşitli ve birbirinden farklı veriler mevcut. Ancak bunların en çarpıcısı, AlterNet isimli kar amacı gütmeyen bağımsız medya kuruluşuna ait. AlterNet'in rakamlarına göre, ABD eliyle gerçekleşen işgalden bu yana 2,4 milyon Iraklı hayatını kaybetti. ABD işgali süresince Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin 2006 yılında idam edildi, ABD askerlerini 2011 yılının sonuna kadar ülkede tuttu. Ancak ‘biyolojik silah ürettiği' BM tarafından doğrulanmayan ve böyle bir faaliyet içerisinde olduğu hiç bir zaman kanıtlanmayan Saddam Hüseyin'in idamı ne de sekiz yıl boyunca ABD'nin bulundurduğu askeri güç Irak'ı istikrara kavuşturdu. Hatta istikrarın aksine, ABD ve müttefiki İngiltere'nin 2003 yılında Irak'a müdahale etmesinin en önemli sonuçlarından birisi, ülkede yaratılan kaos ortamının sonucu olan IŞİD'in doğması oldu. ABD, bu sefer de Suriye ve Irak'a yerleşen IŞİD'in bölgeden temizlenmesi için 2014'den itibaren Suriye ve Irak'a 100 binden fazla bomba attı.

    IŞİD
    © AFP 2018/
    IŞİD, Irak'ta sivillere ateş açtı: 10 ölü
    ‘ABD KARŞISINDA DURAN HER ÜLKEDE TERÖR DOĞAR, BU HİÇ DEĞİŞMİYOR'

    Sürecin tanıkları, Irak işgalinin üzerinden geçen 15 yılda oluşan yıkımın geride bırakılamadığını Sputnik'e anlattı. Bu isimlerden birisi Irak Gençlik Birliği'nden Ali Alsami. TGB'nin organize ettiği Antiemperyalist Gençlik Buluşması etkinliği esnasından Sputnik'in mikrofon tuttuğu Alsami "ABD, Irak'a kimyasal silah yalanıyla ve halkın rızasını alarak girmeye çalıştı. ABD ülkeye girer girmez de ilk yaptığı cihatçıları desteklemek oldu. Irak ordusu, o gün de bugün de IŞİD ve öncülleri olan cihatçı gruplara karşı savaşıyor. Ancak ABD, o günlerden bu yana Cihatçıları hedef almak şöyle dursun, onlara her tür lojistik desteği sağladı" ifadelerini kullandı.

    Alsami "ABD'nin taktiği basit. Hem Cihatçıları desteklemek hem de karşılığında Irak'a silah satmak. Böylece hiç bitmeyeceğini umduğu bir savaşı sürdürdü. Fotoğraf çok net. ABD'nin herhangi bir ülkeye yardım etmesi söz konusu olamaz. ABD karşısında duran her ülkede, terörün ABD eliyle doğurulması kaçınılmaz" dedi.

    Hulusi Akar
    © AA/ Sarp Özer
    Akar: Sadece PKK değil, IŞİD de bölgeden temizleniyor
    ‘ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ HÜKÜMETLER OLDUKÇA ŞARTLAR İYİLEŞMİYOR'

    1 Mart tezkeresinin kabul edilmemesinin sonucu olarak ABD'nin Irak'ın kuzeyinde ikinci cephe oluşturma planlarının Türkiye'nin topraklarının bu amaçla kullanılmasına izin vermediğinin hatırlatılması üzerine Alsami "Irak ve Türkiye'nin arasında işgalden önce de sonra da iyi ilişkileri oldu. 1 Mart tezkeresi de bu ilişkilerin gidişatında önemli rol oynadı" diye konuştu.

    Irak'ın geleceğiyle ilgili kaygılı olduğunu söyleyen Alsami "Ne önceki ne şimdiki en de sonraki hükümet, Irak'ın ne ekonomisini ne de siyasetini daha iyi bir noktaya taşıyacak. Çünkü ırak'ta iktidara gelen hükümetler ABD'nin desteğiyle iktidara geliyor. Çözüm için ABD'nin Irak'taki etkisinin bitirilmesi şart" diye ekledi.

    Bekir Bozdağ
    © AA/ Emre Şenoğlu
    Hükümetten ABD'ye Afrin yanıtı: Yalan yanlış bilgilerle algı oluşturulmaya çalışılıyor
    ‘HASTANEYE GİTMEK NEREDEYSE İMKANSIZ, SAÇ UZATMAK ÖLÜM SEBEBİ'

    Es Selam Yöneticisi Sayyidi Mohanad ise "Bu savaş bizim için tamamen bir yıkımdı. Irak halkının çok büyük kısmı göç etti. Bu dönemde bir sürü İslami ve dini örgütle partiler açıldı.Bu partiler, sözüm ona, bizim çıkarımız için çalışacaklardı ancak ABD'nin getirdiği isimler olmaları dolayısıyla halkın çıkarı için çalışmadı. Bu siyasetçiler, bu partiler ABD'nin zorlamasıyla dışarıdan ihraç edildi. Bu işgalin devamı niteliğinde" dedi.

    Irak halkının sağlık hizmetleri almak veya çocuklarını okula göndermekten bile mahrum olduğunu söyleyen Mohanad "Savaştan önce okullar, hastaneler bedavaydı. Ancak şu an her şey paralı; eğitim de, sağlık da. Halk aç, kimseye maaş ödenmiyor. Fakirlik had safhada" ifadelerine yer verdi.

    Mohanad "Irak'ta bir gencin saç uzatması bile imkansız. Bu İslamcı partiler tarafından öldürülme sebebi olabiliyor. Fikir özgürlüğü yok. Yönetime yönelik eleştiri getiren bir çok arkadaşım öldürüldü. Irak'ın çok ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var" diye ekledi.

    İlgili konular:

    Kojin: Irak'taki zırhlı tank tugayını Rus silahlarıyla donatıyoruz
    IŞİD, Irak'ta sivillere ateş açtı: 10 ölü
    Haşdi Şabi, Irak ordusuna resmen dahil oldu
    Çavuşoğlu: Irak'la ortak sınır ötesi operasyon yapılacak
    Irak: Rus silahları IŞİD’e karşı zafer kazanmamıza yardım etti
    Irak, Saddam ve Baas yetkililerinin mallarına el koyuyor
    Irak’ta IŞİD’e ait silah deposu bulundu
    Irak Rus hava savunma sistemi almayı düşünüyor
    Rus Başbakan Yardımcısı Rogozin: Ortadoğu’daki istikrar Irak’ın iyileşmesine bağlı
    Etiketler:
    ölü sayısı, Biyolojik silah, Cihatçı, bilanço, yıldönümü, politika, İslamcı, kimyasal silah, ekonomi, işgal, Irak İşgali, Irak Gençlik Birliği, Es Selam, AlterNet, IŞİD karşıtı koalisyon, Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Sputnik, IŞİD, Sayyidi Mohanad, Ali Alsami, Elif Sudagezer, Saddam Hüseyin, Ortadoğu, İngiltere, Irak, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi
    Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi
    Karikatür
    'Rusya’ya seçim öncesinde dışarıdan benzeri görülmemiş derecede baskı yapıldı'
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam