Ünal Çeviköz: YPG'nin Afrin'den çekilme kararı, başka güçler tarafından telkin edilmiş olabilir

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, harekatın gidişatını ve kent merkezinin ele geçirilmesini yorumladı.
'SON ANDA VERİLEN BİR TALİMATLA…'
Kent merkezinin bir gün içinde ele geçirilmesine ilişkin "Bunun sanki son anda verilen bir talimatla gerçekleştiği düşüncesi yaygın" yorumunu yapan Çeviköz, "Geçen hafta, Salih Müslim'in de buna benzer açıklaması oldu. Başka ileri gelen Kürt liderler de bir takım açıklamalar yaptılar. Bir çekilme kararı olduğu anlaşılıyor" ifadesini kullandı.
Çekilme kararının yalnızca Kürtler tarafından alınmamış olabileceğine de dikkati çeken Çeviköz, "Bu karar, sadece Kürtler tarafından değil, başka ülkeler tarafından da telkin edilmiş olabilir" dedi. Çeviköz, "YPG güçlerinin orada çok fazla zaiyat verdikleri bir gerçek. Bu zaiyatın sürmemesi için, o güçleri başka yerlerde kullanma düşüncesi olan bir takım güçler, çekilme talimatı vermiş olabilir" derken, ani bir çekilme talimatı nedeniyle YPG'nin mühimmatlarını da Afrin'de bırakmak zorunda kaldığını şu sözlerle ifade etti:
'MÜHİMMATLARI TALİMATI BEKLEMEDİKLERİ İÇİN BIRAKTILAR'
"Bu talimat daha önceden beklenmediği için ani bir kaçmaya sebebiyet vermiş olabilir. Mühimmatlarını taşıyamamış olmaları da bunun bir sonucudur."
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