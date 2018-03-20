Ünal Çeviköz: YPG'nin Afrin'den çekilme kararı, başka güçler tarafından telkin edilmiş olabilir

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Afrin kent merkezinin ele geçirilmesini değerlendirdi. Çeviköz, "Çekilme kararı yalnızca Kürtler tarafından değil, başka güçler tarafından telkin edilmiş olabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Afrin kentine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda, kent merkezinin ele geçirildiğini 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde açıkladı. 58 gündür kırsalda süren operasyonda, beldeler ve köyler uzun çatışmalar sonucunda birer birer temizlenirken, kent merkezinin kuşatma altına alınmasından sonra bir gün içinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü altına alındı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, harekatın gidişatını ve kent merkezinin ele geçirilmesini yorumladı.

'SON ANDA VERİLEN BİR TALİMATLA…'

Kent merkezinin bir gün içinde ele geçirilmesine ilişkin "Bunun sanki son anda verilen bir talimatla gerçekleştiği düşüncesi yaygın" yorumunu yapan Çeviköz, "Geçen hafta, Salih Müslim'in de buna benzer açıklaması oldu. Başka ileri gelen Kürt liderler de bir takım açıklamalar yaptılar. Bir çekilme kararı olduğu anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Afrin kent merkezinde kontrol TSK ve ÖSO'da

Çekilme kararının yalnızca Kürtler tarafından alınmamış olabileceğine de dikkati çeken Çeviköz, "Bu karar, sadece Kürtler tarafından değil, başka ülkeler tarafından da telkin edilmiş olabilir" dedi. Çeviköz, "YPG güçlerinin orada çok fazla zaiyat verdikleri bir gerçek. Bu zaiyatın sürmemesi için, o güçleri başka yerlerde kullanma düşüncesi olan bir takım güçler, çekilme talimatı vermiş olabilir" derken, ani bir çekilme talimatı nedeniyle YPG'nin mühimmatlarını da Afrin'de bırakmak zorunda kaldığını şu sözlerle ifade etti:

'MÜHİMMATLARI TALİMATI BEKLEMEDİKLERİ İÇİN BIRAKTILAR'

"Bu talimat daha önceden beklenmediği için ani bir kaçmaya sebebiyet vermiş olabilir. Mühimmatlarını taşıyamamış olmaları da bunun bir sonucudur."