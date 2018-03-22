CHP, azınlıklar için TBMM'de araştırma komisyonu istedi

CHP'nin Ermeni Milletvekili Selina Doğan, azınlıkların sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin saptanması için TBMM'da Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Doğan, azınlıklarının sorunlarının çözümü için öncelikle zihinlerdeki 'bariyerlerin' kaldırılması gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve 22 CHP milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'de azınlıklarının haklarının Lozan Anlaşmasıyla garanti altına alındığını anımsatıldı.

Türkiye'nin bu konuda ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal eder hale geldiği ifade edilen gerekçede başlıca şu sorunlar gündeme getirildi:

"Bazı azınlık toplumlarının kendi okulları olsa da bu okullarının sorunlarına ilişkin bir mevzuat halen yoktur. Bir kısım mülkiyet sorunu giderilmiş olsa da kültürel kimliğin devamı için elzem olan mülklerin iadesi sorunu halen devam etmektedir. Cemaat vakıflarının seçme ve seçilme haklarını düzenleyen yönetmelik 2013'de iptal edilmiştir. Bu tarihten beri seçim yapılamamaktadır. Türkiye Ermeni Patrikliği 2008 yılından beri Patriğini seçememektedir. Yaptırımsız kalan nefret söylemleri bireylerin yaşamını tehdit eder hale gelmiştir."

Araştırma önergesinde, bu sorunların azınlıkların dini ve idari işleyişlerini sekteye uğrattığı ve bireylerin eşit vatandaşlık algısını zedelediği belirtilerek sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti için TBMM bünyesinde bir komisyon kurulmasının gerekli hale geldiği vurgulandı.

'PASKALYAYI YİNE BURUK KARŞILIYORUZ'

Doğan, azınlıkların sorunlarını TBMM Genel Kurulu'nda da dile getirdi. Torba yasanın içinde bazı Süryani mülklerinin iade edilmesine ilişkin madde üzerinde konuşan Doğan, gelecek hafta Pazar günü Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını anımsatarak "Türkiye'deki azınlıklar olarak bizler Paskalya'yı yine pek çok askıda bırakılan sorunlarla buruk bir şekilde karşılıyoruz" dedi.

© AA/ Mehmet Ali Özcan Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Doğan, söz konusu maddeyle birlikte Süryani cemaatinin bir kısmının mülklerinin iade edildiğini buna karşın benzer birçok sorunun yaşandığını belirtti. Bomonti Mıhitarlan okulunun, 2011 yılından beri okul binası için hukuk mücadelesi verdiğini ifade eden Doğan, bu mülkin iadesinin de diyalog yoluyla çözülebileceğini söyledi.

Doğan, Türkiye'deki azınlıkların sorunlarını çözmek için çok köklü değişiklikler yapmak gerekmediğini ifade ederek "Mevcut düzenlemeleri uygulamak, biraz iyi niyet ve diyalog bu sorunların çözümü için yeterli olacaktır. Asıl, zihinlerdeki bariyerleri kaldırmak gerekiyor bu sorunların çözümü için" diye konuştu.