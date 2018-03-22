Afrin Kantonu Eş Başbakanı: Afrinli siviller yerlerde ve otomobillerde yatıyorlar

Sputnik'e konuşan Afrin Kantonu'nun Eş Başbakanı Hevi Mustafa, Afrin'den göç eden 200.000 sivilin yerlerde ve otomobillerde yattığını belirterek, sivillerin çok zor durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Afrin Kantonu'nun Eş Başbakanı Hevi Mustafa, Afrin'den göç eden sivillerle ilgili Sputnik'e konuştu.

'YARDIM KURULUŞLARININ BÖLGEYE GELİP SİVİLLERİN DURUMUNU GÖRMELERİNİ İSTİYORUZ'



Afrin'den göç eden 200.000 sivilin çok zor şartlar altında yaşadığını belirten Mustafa, şöyle konuştu:

"Afrin'in birçok yerinden insanlar kaçmak zorunda kaldı. Afrin'den göç eden insanlar tarlalarda ve otomobillerin içinde yatıyorlar. Çoğu sivilin kalacak yeri yok. Siviller çok kötü şartlarda yaşadıkları için hastalanıyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. Siviller çok zor durumda. Aç, susuz ve evsizler. İlaçsızlar. Yaralılar. Doktorlar yanlarında yok. Sivillerin çoğu Şehba bölgesine gitti. Diğer kentlere gidenler de var. Siviller için insani yardım örgütlerinden ve yardım kuruluşlardan kimse yardım etmedi. Sadece Suriye Kızılayı ve Kürt Kızılayı yardım etti. Biz de Afrin kantonu olarak yardımlar yapıyoruz ancak bizim yardımlarımız yeterli olmuyor. Bütün sivillerin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Biz sivil toplum örgütlerinin ve yardım kuruluşların bölgeye gelip sivillerin durumlarını görmelerini istiyoruz. Heyetlerin gelip görmelerini istiyoruz."

Afrinli sivillerin kente gidemediğini, bunun nedeninin de yağma olayları ve kötü muamelerin olduğunu savunan Mustafa, sivillerin evlerine dönmesi için uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında da bulundu.