ABD, Deyr ez Zor'daki petrol bölgesinde tam teşekküllü askeri üs kuruyor

Suriye'nin doğal kaynaklar bakımından en zengin vilayeti olan Deyr ez Zor'un Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kurtarılan petrol bölgesinde ABD'nin çok büyük bir askeri üs kurduğu belirtildi.

Sputnik'e konuşan DSG'nin Deyr ez Zor Basın Sorumlusu Mehdi Kobani, Deyr ez Zor vilayeti başkentinin kırsalındaki petrol bölgesinde ABD'nin bir askeri üs kurmaya çalıştığını söyledi.

KUZEYDE 20 ASKERİ ÜS ZATEN VAR

Son olarak Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin denetimindeki bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu belirtmişti. Ancak Deyr ez Zor, Suriye'nin doğusunda kalıyor. Burada ABD destekli DSG uzun süre IŞİD'e karşı savaştığından halihazırda bazı Amerikan üsleri var. Ancak bu kez çok büyük bir askeri üssün söz konusu olduğu konuşuluyor.

Türkiye'nin PKK'nin Suriye kolu gördüğü YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG kaynakları, ABD'nin Suriye'de askeri üs kurmaya devam ettiğini ve bu kez birkaç ay önce IŞİD'den temizlenen Deyr ez Zor kentinin kırsalındaki petrol bölgesinde çok büyük bir askeri üs kurduğunu aktardı.

HEKUL ÖMER'DE

Basın Sorumlusu Mehdi Kobani, askeri üssün petrol bölgesi Hekul Ömer'de kurulmaya çalışıldığını belirtti.

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR

Üssün kaç kilometrekare boyutunda olduğu konusunda güvenlik gerekçesiyle detay veremeyeceğini ifade eden Kobani'ye göre üsle ilgili çalışmalar devam ediyor. İş makinelerinin içinde çalıştığı üssün çevre güvenliğini DSG sağlıyor.

© AFP 2018/ Bülent Kılıç Anadolu Ajansı: Suriye'nin kuzeyi, YPG/DSG'nin silah deposu

ABD, Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Ayn İsa, Menbiç, Rakka, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

İçinden Fırat Nehri geçen Deyr ez Zor kenti birkaç ay önce Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle Suriye hükümet güçleri tarafından IŞİD'den temizlenmişti. Deyr ez Zor kentinin doğu kırsalındaki birçok bölge ise DSG'nin kontrolünde bulunuyor.