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    Binali Yıldırım

    CHP'den Başbakan Yıldırım'a 'Cambridge Analytica' sorusu

    © AA/ Evrim Aydın
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    Yurdagül Şimşek
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    Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica’ya yönelik iddialar CHP tarafından TBMM gündemine taşındı. CHP’li Adıgüzel, Başbakan Yıldırım’a “Çeşitli medya platformlarına yansıyan AKP’nin 2019 seçimleri için Cambridge Analytica şirketi ile anlaştığı, bu şirketten danışmanlık hizmeti alacağı yönündeki iddialar doğru mudur?” diye sordu.

    Facebook
    © REUTERS/ Thomas White
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica'ya yönelik iddiaları gündeme getirdi.

    Adıgüzel, önergesinde şöyle dedi: "Son dönemde özellikle ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump'a verdiği danışmanlık hizmeti ve İngiltere'deki Brexit referandumunda yürüttüğü kampanya ile adından söz ettiren şirket, bugünlerde Facebook'ta 50 milyon kullanıcının profiline ait verileri usulsüz kullanmak suçlamaları ile karşı karşıya kalmıştır. Şirketin eski çalışanlarından Christopher Wylie, Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin usulsüz bir şekilde topladığını ifade ederken, bu verilerin özellikle seçmenlerin siyasi tercihlerini etkilemek amacıyla kişiye özel hazırlanmış siyasi propaganda mesajları için kullanıldığına da dikkat çekmiştir. Şirkete yöneltilen diğer suçlamalar arasında ise, rüşvet ve şantaj yer almaktadır.

    Bu kapsamda bu iddialara konu olan Cambridge Analytica'nın Türkiye ile bağlantısının olup olmadığının ivedilikle araştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Özellikle, patlak veren skandal öncesinde, AKP'nin 2019 seçimleri için Cambridge Analytica ile anlaştığı yönünde çeşitli platformlarda yer alan haberler ve iddialar göz önünde bulundurulduğunda, iktidar partisiin bu iddialara yanıt vermesi kamuoyunun aydınlatılması açısından önem taşımaktadır."

    CHP'li Onursal Adıgüzel, önergesinde siyasi partilerin, propaganda yapma hakkına sahip olduğunu, ancak bu hakkın vatandaşların kişisel haklarının ve verilerinin gasp edilerek, Cambridge Analytica örneğinde olduğu gibi usulsütce toplanan veriler üzerinden yapılmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi. Adıgozel, önergesinde Başbakan Binali Yıldırım'dan ise şu sorularına yanıt istedi:

    • "Çeşitli medya platformlarına yansıyan AKP'nin 2019 seçimleri için bahsi geçen Cambridge Analytica şirketi ile anlaştığı, bu şirketten danışmanlık hizmeti alacığı yönündeki iddialar doğru mudur? Eğer doğru ise, milyonlarca insanın kişisel verilerini, siyasi ve ticari amaçlar için usulsüzce kullanmakla suçlanan bir şirket ile yapılan anlaşmadan geri adım atılması düşünülmekte midir?
    • Bahsi geçen şirketin Türkiye ile bağlantısının araştırılmasına yönelik herhangi bir çalışma planlanmakta mıdır? Şirketin Türkiye'deki vatandaşlara yönelik veri toplanmasına ilişkin herhangi bir çalışma yapıp yapmadığının araştırılmasına yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?
    • Türkiye'de kişisel verilerin korunmasına ilişkin ciddi sıkıntıların yaşandığı kabul edilen bir gerçektir. Kaldı ki 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girin Kişisel Verilerin Korunması Kanunun yetersizliğine ve güncel ihtiyaçlara cevap vermediğine yönelik eleştiriler, daha geçtiğimiz yıllarda 50 milyon vatandaşımızın kimlik bilgilerinin internete sızdırıldığı iddialarının Hükümet kanadı tarafından ciddiyetle ele alınmamış olması vatandaşlarda kişisel verilerinin gerekli hassasiyetle korunmadığına yönelik şüpheler oluşturmaktadır. Bu şüphelerin ve endişelerin giderilmesine yönelik herhangi bir adım atılacak mıdır?
    • 2016'da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun AB'nin 1995 tarihli regülasyonunun referans alındığı, buna karşın AB'nin 2016 yılında yayımlanan ve 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek olan yeni regülasyon ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?"

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    Etiketler:
    Cambridge Analytica, Facebook, Christopher Wylie, Onursal Adıgüzel, Binali Yıldırım
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