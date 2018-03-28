CHP’li Yılmaz: Türkiye-AB toplantısında fotoğraf çektirmenin ötesinde somut adım yok

Türkiye-AB toplantısını değerlendiren Öztürk Yılmaz, “Herhangi bir konuda bir uzlaşma yok. Fotoğraf çektirme dışında, onun ötesine geçen Türkiye’nin AB süreciyle ilgili somut bir adım yok” dedi. Yılmaz, ABD’nin İncirlik’ten ve diğer stratejik alanlardan kolay kolay çekilmek isteyeceğini düşünmenin de fazla abartılı bir hayal olacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Türkiye-AB toplantısını değerlendirdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) motivasyonunun hemen hemen bitmiş durumda olduğunu kaydeden Yılmaz, işin bu noktaya gelmesinin baş sebebinin AB'deki ırkçı, İslamifobik ve marjinal çevrelerin Avrupa'da güç kazanmaları, içeride de AK Parti'nin fütursuz uygulamaları olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu ikisinin birleşmesi Türkiye'nin AB sürecini önemli ölçüde bitme noktasına getirmiştir" dedi.

‘ZİRVE DEĞİL TOPLANTI'

Varna'daki toplantıya ‘zirve' dendiğini ifade eden CHP'li Öztürk Yılmaz, AB'nin bunu ‘zirve değil toplantı' olarak nitelendirdiğini ve ‘zirve' olarak görmediğini belirtti. Zirvenin liderler seviyesinde olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz'a göre bu toplantıdan çıkan somut bir adım da yok.

"Öncelikle herhangi bir konuda bir uzlaşma, bir başarı yok. Fotoğraf çektirme dışında onun ötesine geçen Türkiye'nin AB süreciyle ilgili somut bir adım yok. Baktığımız zaman bu zirveden tamamen AB'nin Türkiye'den beklentileriyle AKP'nin AB'den beklentilerinin sayılması, sıralanması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ötesinde somut bir durum söz konusu değil.

© REUTERS/ Francois Lenoir AB heyeti, vize görüşmeleri için Türkiye'ye gelecek

Esasen AB süreci AKP'nin uygulamalarıyla da önemli ölçüde bitmiş durumdadır. İçeride demokrasiyi kurumsal olarak yıkan, hukukun üstünlüğüne son veren, yargı bağımsızlığını bitiren, içeriye gazetecileri ve parlamenterleri atan ve 16 Nisan referandumu ile Saray rejimini ihdas eden bir anlayışın AB'ye zaten girmek istemediğini açıkça anlamış olmamız gerekir. Bizim açıkça bir şeyi daha tespit etmemiz gerekiyor. AKP iki yüzlü bir siyaset izliyor. Bir taraftan Haçlı ittifakı diyor, bakıyorsunuz bir toplantı olduğunda tıpış tıpış gidip görüşüyorlar. ABD'ye teröristleri himaye ediyor diyor, bakıyorsunuz bir başka belgede hemen stratejik ortak, model ortak diyebiliyorlar. Bu iki yüzlülük ve pişkinlik dış politikada bizim alışık olmadığımız bir lisan ve AKP zamanında tavan yapmış durumda.

‘TÜRKİYE'Yİ MÜLTECİ ÇÖPLÜĞÜNE ÇEVİRMİŞ OLMALARI…'

AB Komisyon Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var; ‘Türkiye ile 18 Mart 2016 tarihinde yapılan göç anlaşmasından sonra AB'ye gelen mülteci sayısında yüzde 70 azalma olmuştur' diyor. Bir tek bunu övüyorlar. Yani göçmenleri bizim sırtımıza yıkmış olmalarını, esasen Türkiye'yi bir mülteci çöplüğüne çevirmiş olmaları onlar için Türkiye konusunda övünç duyulacak bir konu. Onun dışında Türkiye ile ilgili hiçbir konuda vaatte bulunmuyorlar."

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CHP'li Öztürk Yılmaz, Varna'daki toplantıda Türkiye'nin AB'ye katılımına ilişkin, müzakerelerin açılımına ilişkin herhangi bir vaatte bulunulmadığını da söyledi. Yılmaz, "Türkiye, AB'nin AB tam üyeliği dışında yer almasını istediği ülkelere reva gördüğü stratejik ortak veya ortak şeklinde değerlendiriliyor. Yani tam üye olmasına ilişkin herhangi bir cümle kurulmuyor. Türkiye AB ile o zaman bu süreci niçin yapıyor, niçin bu git geller, niçin bu görüşmeler? Eğer sizin gittiğiniz zirvede AB, Türkiye'nin katılımına bağlıyız, yeniden teyit ediyoruz diyemiyorlarsa siz niçin oradasınız, neyi tartışıyorsunuz o zaman?" diye konuştu.

‘ABD'NİN ÇEKİLMEK İSTEYECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ABARTILI HAYAL'

CHP'li Öztürk Yılmaz, gazetecilerin soruları üzerine ABD'nin başta İncirlik olmak üzere Türkiye'deki üslerinden çekilip çekilmeme konusunu da değerlendirdi. ABD ile sorunlar gündeme gelince içeride İncirlik, Kürecik gibi ABD açısından stratejik öneme haiz konuların bir şekilde gündeme geldiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin İncirlik'ten ve diğer stratejik alanlardan kolay kolay çekilmek isteyeceğini düşünmek biraz fazla abartılı bir hayal olur. Şunu biliyoruz. ABD, özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK alanında ve Irak'ta kullanabileceği alanlar inşa etti. Buna tam manada büyük bir üs diyemesek de uçaklarını indirip kaldırdığı alanlar inşa etti. ABD'nin stratejisi de dünyanın her tarafına üs yapmak ve konuşlanmak istiyor. Türkiye gibi güvenli ve stratejik bir alandan böyle çekileceğini düşünmek bence hayalciliktir. Bunu söyleyenler ne kadar gerçek bilgiye dayalı bir yorum yapıyorlar onu bilemem ama ben şahsen bu yorumların abartıldığını düşünüyorum.

İleride Suriye bölünür Fırat'ın doğusunda bir yapı çıkar ABD orayı himaye ederse Kuzey Irak'la ayrı bir devlet yapılanması ortaya çıkarsa zaten ABD'nin Türkiye'ye olan bağımlılığı ve ihtiyacı giderek azalacak, ABD'nin belki başka alanlarda üs kurması ve oradan Ortadoğu'ya dönük bazı operasyonların oradan yapması mümkün olabilecek. Biz o bölgelerin bölünmesini asla istemeyiz. İncirlik konusunda da özellikle hükümete yakın çevrelerin bazı şeyleri oluyor ama gördüğünüz gibi bunların hepsi boş şeyler. Hükümet şu ana kadar ABD'ye sayıp sövüyor ama hiçbir şey yapmadı. ABD için söz mü önemlidir eylem mi önemlidir derseniz eylem önemlidir. ‘Nasıl olsa bunlar konuşuyorlar bırakalım konuşsunlar, bir şey yapmıyor' diyorlar."