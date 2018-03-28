Kayıt
16:01 28 Mart 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Öztürk Yılmaz

    CHP’li Yılmaz: Türkiye-AB toplantısında fotoğraf çektirmenin ötesinde somut adım yok

    © Fotoğraf: CHP
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 11

    Türkiye-AB toplantısını değerlendiren Öztürk Yılmaz, “Herhangi bir konuda bir uzlaşma yok. Fotoğraf çektirme dışında, onun ötesine geçen Türkiye’nin AB süreciyle ilgili somut bir adım yok” dedi. Yılmaz, ABD’nin İncirlik’ten ve diğer stratejik alanlardan kolay kolay çekilmek isteyeceğini düşünmenin de fazla abartılı bir hayal olacağını söyledi.

    AB - Türkiye
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    ‘Türkiye vize serbestisi için gerekli 72 kriteri yerine getirse AB önüne 73 ve 74.'yü koyar'
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Türkiye-AB toplantısını değerlendirdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) motivasyonunun hemen hemen bitmiş durumda olduğunu kaydeden Yılmaz, işin bu noktaya gelmesinin baş sebebinin AB'deki ırkçı, İslamifobik ve marjinal çevrelerin Avrupa'da güç kazanmaları, içeride de AK Parti'nin fütursuz uygulamaları olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu ikisinin birleşmesi Türkiye'nin AB sürecini önemli ölçüde bitme noktasına getirmiştir" dedi.

    ‘ZİRVE DEĞİL TOPLANTI'

    Varna'daki toplantıya ‘zirve' dendiğini ifade eden CHP'li Öztürk Yılmaz, AB'nin bunu ‘zirve değil toplantı' olarak nitelendirdiğini ve ‘zirve' olarak görmediğini belirtti. Zirvenin liderler seviyesinde olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz'a göre bu toplantıdan çıkan somut bir adım da yok.

    "Öncelikle herhangi bir konuda bir uzlaşma, bir başarı yok. Fotoğraf çektirme dışında onun ötesine geçen Türkiye'nin AB süreciyle ilgili somut bir adım yok. Baktığımız zaman bu zirveden tamamen AB'nin Türkiye'den beklentileriyle AKP'nin AB'den beklentilerinin sayılması, sıralanması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ötesinde somut bir durum söz konusu değil.

    AB - Türkiye
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    AB heyeti, vize görüşmeleri için Türkiye'ye gelecek
    ‘AB SÜRECİ AKP'NİN UYGULAMALARIYLA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BİTMİŞTİR'

    Esasen AB süreci AKP'nin uygulamalarıyla da önemli ölçüde bitmiş durumdadır. İçeride demokrasiyi kurumsal olarak yıkan, hukukun üstünlüğüne son veren, yargı bağımsızlığını bitiren, içeriye gazetecileri ve parlamenterleri atan ve 16 Nisan referandumu ile Saray rejimini ihdas eden bir anlayışın AB'ye zaten girmek istemediğini açıkça anlamış olmamız gerekir. Bizim açıkça bir şeyi daha tespit etmemiz gerekiyor. AKP iki yüzlü bir siyaset izliyor. Bir taraftan Haçlı ittifakı diyor, bakıyorsunuz bir toplantı olduğunda tıpış tıpış gidip görüşüyorlar. ABD'ye teröristleri himaye ediyor diyor, bakıyorsunuz bir başka belgede hemen stratejik ortak, model ortak diyebiliyorlar. Bu iki yüzlülük ve pişkinlik dış politikada bizim alışık olmadığımız bir lisan ve AKP zamanında tavan yapmış durumda.

    ‘TÜRKİYE'Yİ MÜLTECİ ÇÖPLÜĞÜNE ÇEVİRMİŞ OLMALARI…'

    AB Komisyon Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var; ‘Türkiye ile 18 Mart 2016 tarihinde yapılan göç anlaşmasından sonra AB'ye gelen mülteci sayısında yüzde 70 azalma olmuştur' diyor. Bir tek bunu övüyorlar. Yani göçmenleri bizim sırtımıza yıkmış olmalarını, esasen Türkiye'yi bir mülteci çöplüğüne çevirmiş olmaları onlar için Türkiye konusunda övünç duyulacak bir konu. Onun dışında Türkiye ile ilgili hiçbir konuda vaatte bulunmuyorlar."

    Seyr-i sabah
    © Sputnik/
    Emekli Büyükelçi Loğoğlu: Avrupa Birliği ile ilişkilerde geri gidecek yer kalmadı
    ‘TAM ÜYELİKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR CÜMLE KURULMUYOR'

    CHP'li Öztürk Yılmaz, Varna'daki toplantıda Türkiye'nin AB'ye katılımına ilişkin, müzakerelerin açılımına ilişkin herhangi bir vaatte bulunulmadığını da söyledi. Yılmaz, "Türkiye, AB'nin AB tam üyeliği dışında yer almasını istediği ülkelere reva gördüğü stratejik ortak veya ortak şeklinde değerlendiriliyor. Yani tam üye olmasına ilişkin herhangi bir cümle kurulmuyor. Türkiye AB ile o zaman bu süreci niçin yapıyor, niçin bu git geller, niçin bu görüşmeler? Eğer sizin gittiğiniz zirvede AB, Türkiye'nin katılımına bağlıyız, yeniden teyit ediyoruz diyemiyorlarsa siz niçin oradasınız, neyi tartışıyorsunuz o zaman?" diye konuştu.

    ‘ABD'NİN ÇEKİLMEK İSTEYECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ABARTILI HAYAL'

    CHP'li Öztürk Yılmaz, gazetecilerin soruları üzerine ABD'nin başta İncirlik olmak üzere Türkiye'deki üslerinden çekilip çekilmeme konusunu da değerlendirdi. ABD ile sorunlar gündeme gelince içeride İncirlik, Kürecik gibi ABD açısından stratejik öneme haiz konuların bir şekilde gündeme geldiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "ABD'nin İncirlik'ten ve diğer stratejik alanlardan kolay kolay çekilmek isteyeceğini düşünmek biraz fazla abartılı bir hayal olur. Şunu biliyoruz. ABD, özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK alanında ve Irak'ta kullanabileceği alanlar inşa etti. Buna tam manada büyük bir üs diyemesek de uçaklarını indirip kaldırdığı alanlar inşa etti. ABD'nin stratejisi de dünyanın her tarafına üs yapmak ve konuşlanmak istiyor. Türkiye gibi güvenli ve stratejik bir alandan böyle çekileceğini düşünmek bence hayalciliktir. Bunu söyleyenler ne kadar gerçek bilgiye dayalı bir yorum yapıyorlar onu bilemem ama ben şahsen bu yorumların abartıldığını düşünüyorum.
    İleride Suriye bölünür Fırat'ın doğusunda bir yapı çıkar ABD orayı himaye ederse Kuzey Irak'la ayrı bir devlet yapılanması ortaya çıkarsa zaten ABD'nin Türkiye'ye olan bağımlılığı ve ihtiyacı giderek azalacak, ABD'nin belki başka alanlarda üs kurması ve oradan Ortadoğu'ya dönük bazı operasyonların oradan yapması mümkün olabilecek. Biz o bölgelerin bölünmesini asla istemeyiz. İncirlik konusunda da özellikle hükümete yakın çevrelerin bazı şeyleri oluyor ama gördüğünüz gibi bunların hepsi boş şeyler. Hükümet şu ana kadar ABD'ye sayıp sövüyor ama hiçbir şey yapmadı. ABD için söz mü önemlidir eylem mi önemlidir derseniz eylem önemlidir. ‘Nasıl olsa bunlar konuşuyorlar bırakalım konuşsunlar, bir şey yapmıyor' diyorlar."

    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Öztürk Yılmaz, İncirlik Üssü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşındı
    Van Gölü Ekspresi geri döndü
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam