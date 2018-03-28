Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı: Birinci turda herkes kendi adayını çıkaracak, ittifak ikinci turda olacak

Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olarak, CHP'nin 2019'daki seçimlere yönelik diğer partilerle yaptığı görüşmeleri ve ittifak gündemini değerlendirdi.
Toprak, diğer partilerle yaptıkları görüşmenin seçim ittifakından ziyade, sandık güvenliği olacağını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim birinci önceliğimiz, halkın bize emanet ettiği oyların sandıktan yönetime doğru yansımasıdır. Kime oy verirlerse versinler, halkın emanetinin yansıması önemlidir. Diğer partilerle yaptığımız görüşmelerin ana noktası sandık güvenliği konusunda iş birliği yapmaktır" diye konuştu.
'YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK ARAYIŞIMIZ YOK'
Yerel seçimlerde bir ittifak olmayacağını ifade eden Toprak, şunları söyledi:
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Toprak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin de ittifak arayışları olacağını söylerek, "Benim gördüğüm kadarıyla temaslarımız birinci turdan sonra olacak. Şahsi fikrim şöyle; herkes kendi adayıyla birinci turda yarışıp ikinci turda doğal koalisyonlar kuracak" ifadelerini kullandı.
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