Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı: Birinci turda herkes kendi adayını çıkaracak, ittifak ikinci turda olacak

CHP'nin ittifak görüşmelerini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Benim gördüğüm, birinci turda herkes kendi adayını çıkaracak, doğal ittifaklar ikinci turda olacak" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grup gazeteciyle bir araya geldiği toplantıda konuşulan konuları yazdı. Selvi, yazısında Kılıçdaroğlu'nun "İttifaklar konusunda görüşmeler yapılıyor" ifadesini kullandığını aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olarak, CHP'nin 2019'daki seçimlere yönelik diğer partilerle yaptığı görüşmeleri ve ittifak gündemini değerlendirdi.

Toprak, diğer partilerle yaptıkları görüşmenin seçim ittifakından ziyade, sandık güvenliği olacağını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim birinci önceliğimiz, halkın bize emanet ettiği oyların sandıktan yönetime doğru yansımasıdır. Kime oy verirlerse versinler, halkın emanetinin yansıması önemlidir. Diğer partilerle yaptığımız görüşmelerin ana noktası sandık güvenliği konusunda iş birliği yapmaktır" diye konuştu.

​'YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK ARAYIŞIMIZ YOK'

Yerel seçimlerde bir ittifak olmayacağını ifade eden Toprak, şunları söyledi:

"Parlamenter sistemden yana olanların, 'halkın ittifakı' dediğimiz blok yerinde duruyor. Yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu değil. Herkes kendi adayını çıkartacak. Yerel seçimlerde bir ittifak arayışımız yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ise, daha bir buçuk yıl var. Bu günden olgunlaştırmak gibi bir yaklaşımımız yok."

Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Toprak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin de ittifak arayışları olacağını söylerek, "Benim gördüğüm kadarıyla temaslarımız birinci turdan sonra olacak. Şahsi fikrim şöyle; herkes kendi adayıyla birinci turda yarışıp ikinci turda doğal koalisyonlar kuracak" ifadelerini kullandı.