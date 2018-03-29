Kılıçdaroğlu, seçimlerde izlenecek yol için milletvekillerini dinleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki haftadan itibaren Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerde başta seçim işbirlikleri olmak üzere izlenecek yol haritasını değerlendirmek amacıyla milletvekilleriyle onarlı gruplar halinde bir araya geleceği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ittifakı konusunda çalışma yaptıklarını açıklamasının ardından, CHP'nin hangi partilerle nasıl bir ittifak yapacağı tartışılmaya başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de gazetecilerin seçim ittifaklarına ilişkin sorusu üzerine, bu konudaki yetkinin Parti Meclis'inde olduğunu hatırlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da önümüzdeki hafta onarlı gruplar halinde milletvekilleri ile bu konuları görüşeceğini ifade eden Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim tercihimiz en geniş katılımlı ön seçimdir. Burada esas olan seçmen yoklamasıdır Cumhurbaşkanı için. O mümkün olmazsa ön seçimdir, tabi en sonunda eğilim yoklamasıdır, merkez yoklamasının son tercih olarak kullanılması konusunda her yerde görüşlerimizi ifade ederiz."

CHP'li Çiçek, gazetecilerin ittifak yapılacak partilerle ilgili tercihleri olup olmadığına ilişkin soru üzerine de, "Bizim partinin yürüttüğü ittifak çalışmalarında anladığımız kadarıyla bir parti ismiyle AK Parti ile MHP yönteminde olduğu gibi ittifak değil daha çok ikinci yöntem olan aday listelerinde ittifak konuşuluyor. Bunun detaylarını önümüzdeki dönemde görüşeceğiz. Muhtemelen Genel Başkan'la görüşmelerimizde de bunlar gündeme gelir" dedi.