Şengal Kaymakamı Xelil: PKK, Şengal'den resmen çekildi

Irak'ın Şengal (Sincar) kentinde PKK'nın dün resmi bir şekilde çekildiği belirtiliyor. Sputnik'e konuşan Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, PKK militanlarının Şengal'den dün resmen çekildiğini, militanların araçları ve silahları ile kentten çıktıklarını söyledi.

Irak-Suriye sınırında bulunan stratejik öneme sahip Musul'a bağlı Şengal kentinde PKK'nın çekildiği belirtiliyor.

Irak ordusu, PKK militanlarının Şengal kentinden ve köylerinden çıkması için 2 günlük süre tanımıştı. PKK militanları dün öğlen saatlerine doğru pikap araçlarla ve silahlarıyla resmen kentten ayrıldı.

'PKK, ŞENGAL HALKININ TALEBİ NETİCESİNDE DÜN RESMEN ÇEKİLDİ'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Şengal Kaymakamı Mehma Xelil şu ifadeleri kullandı:" PKK, Şengal halkının ve bizim talebimiz neticesinde dün resmi bir şekilde Şengal'den çekildi. Araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına doğru geçtiler. Ne kadar PKK militanının çekildiği konusunda net birşey söyleyemem. Kürdistan hükümeti (IKBY), Irak hükümeti ve Şengal halkı onların Şengal'den çıkmasını istiyordu. Çıktıkları için ve Şengal'i savundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Şengal'ı ve Kürdistan'ı savundular. Kan verdiler. PKK yaptığı açıklama ile artık halkın kendini koruyabileceğini ifade ederek çıktıklarını söyledi. Çıkmaları yerinde bir karar oldu. Türkiye'nin tehditleri nedeni ile çekildikleri konusunda birşey diyemem. Ne için çekildikleri çok önemli değil, önemli olan halkın isteklerine cevap vermeleri oldu. Çıkmaları Şengal'ın istikrarına katkı sağladı."

'YBŞ GÜÇLERİ ŞANGALLİLERDEN OLUŞUYOR'

Türkiye'nin PKK'nın Irak kolu olarak gördüğü YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) güçlerinin Şengal'de kaldığını ve YBŞ güçlerinin PKK'nın kolu değil, bir Irak gücü olduğunu savunan Xelil, şöyle devam etti:

" YBŞ güçleri Şengallilerden oluşuyor. YBŞ, Irak hükümeti ile sürekli görüşüyor. Irak hükümeti 4 yıldır onlara destek veriyor. Şengal merkezde ve köylerinde Haşdi Şabi, Irak ordusu, yerel polis ve YBŞ güçleri bulunuyor. Fakat Şengal halkı Haşdi Şabi güçlerinin Şengal'den çıkmasını istiyor. Irak ordusunun sınırı koruyabileceğini, yerel polislerin ise kentte güvenliği sağlayabileceğini düşünüyor. Şerefettin mezarı bölgesinde Peşmerge güçleri de bulunuyor. O bölgede Haşdi Şabi güçleri ile Peşmerge arasında gerginlik yaşanmıştı fakat sorunu çözdük. Şimdi bir gerginlik yok."

Türkiye'nin Şengal'e bir müdahalede bulunmasını istemediklerini vurgulayan Xelil, Şengal'in güvenli bir yer olduğunu ve müdahalenin hiçkimseye bir yarar getirmeyeceğini dile getirdi.

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidiler'in yoğun yaşadığı 450.000 nüfuslu Irak'ın Musul kentine bağlı Şengal (Sincar) ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti.

Peşmerge ve Kürt güçleri Şengal'i 2015'in kasım ayında IŞİD'in elinden almıştı. Türkiye'nin PKK'nın kolu olarak gördüğü YBŞ güçleri de Şengal'ın alınması operasyonuna katılmıştı.