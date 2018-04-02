Kayıt
20:05 02 Nisan 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Fethullah Gülen

    ‘Balkanlar'da ciddi bir FETÖ yapılanması var ve bu yapı orada da ABD tarafından harekete geçirilebilir'

    © REUTERS/ Charles Mostoller
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    Konu:
    15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı (79)
    0 11

    MİT'in Kosova yetkilileriyle birlikte yürüttüğü FETÖ operasyonunun ardından Kosovalı yetkililerin görevden alınması sürecini Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin Sputnik'e değerlendirdi.

    Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina
    © AA/
    MİT'ten FETÖ'nün Balkan yapılanmasına operasyon: Üst düzey 6 kişi Türkiye'ye getirildi
    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi. Operasyonun duyulmasının ardından Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi'yi görevden aldı. Ramush'un hamlesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisiyle karşılık buldu. Erdoğan Ramush'a "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlar'daki en üst düzey yöneticilerini paketledi; bunun üzerine Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın? Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişiminde bulunan bu adamları, sen koynunda nasıl beslersin, bunun hesabını sen de vereceksin. Benim Kosovalı kardeşlerim sana bunun hesabını soracaktır" sözleriyle diye seslendi. Son bir hafta içerisinde üst üste yaşanan bu gelişmeleri Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Sputnik'e değerlendirdi.

    Yeni MİT tabelası
    © AA/ Emre Şenoğlu
    Kosova Başbakanı, MİT operasyonu sonrası İstihbarat Direktörü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı
    ‘KOSOVA'DAKİ OPERASYON YERİNDE VE MEŞRU'

    Kosova'da gerçekleştirilen operasyonun yerinde ve meşru olduğuna işaret eden Pekin "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kosova'nın emniyet teşkilatı ve istihbaratıyla birlikte yaptığı operasyonla, benim istihbarat başkanlığım döneminde ABD'nin Türkiye'deki El Kaide unsurlarına yönelik MİT ve emniyet teşkilatıyla birlikte yürüttüğü operasyonlardan bir farkı yok. Söz konusu terör örgütü unsurları olduğunda bu tür operasyonlar hep yapılır. Uzun zaman ABD ve Türkiye bu tür operasyonlar için iş birliği içerisindeydi, kim bilir belki aynı şekilde devam ediyordur. Kosova'da gerçekleşen operasyon da benzer nitelikte. Ve böyle bir operasyonun gerçekleşmesi için Kosova Başbakanı'yla irtibata geçilmesine veya iade anlaşması imzalanmasına gerek yok. Bu doğrudan istihbarata örgütlerinin iletişimiyle gerçekleşecek bir operasyon. Asıl sorun operasyonun açığa çıkması. Eğer açığa çıkmasaydı bu gibi sorunlar yaşanmayabilirdi" dedi. Pekin şöyle devam etti:

    "Bütün ülkeler birlikte benzer örtülü operasyonlar gerçekleştirirler; yeter ki ortak bir ‘terörist' tanımı olsun. Türkiye'deki El Kaide operasyonların bir farkı yok. Ancak bu operasyonlar yapılırken, hiç bir zaman yakalananların teslim edilip edilmediği açıklanmamıştır, asıl sorun bu."

    Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi
    Erkin Keçi
    Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Sınırdışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğimiz
    ‘KOSOVA'DAKİ SÜRECE ALMANLAR MÜDAHİL OLMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

    Kosova'nın tutumunun Almanya'nın baskısının sonucu olabileceğine işaret eden Pekin "Kosova, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülke ve Kosova'da Almanya'nın kontrolü söz konusu. Yani kuvvetle muhtemel Almanların, veya belki Amerikalıların, devreye girmesiyle bu operasyon engellenmeye çalıştı. İki taraftan birisi bu operasyon süreciyle ilgili olarak Türkiye'yi suçlamış veya Kosova Başbakanı'na baskı yapmış olabilir. Kosova Başbakanı da bunu üzerine yetkilileri görevden alma kararı almış olabilir. Kosova'da Alman sermayesi hakim olduğu için ben Almanların devreye girdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Türkiye ve Kosova arasındaki yakınlığın önemine işaret eden Pekin "Kosova ve Türkiye birbirine çok yakın. Türkiye'nin Kosova'ya, gerek bağımsızlığını ilan edişi sırasında gerekse diğer konularda, çok büyük bir desteği var. Bu operasyon belli ki iki ülkenin istihbarat örgütlerinin de (FETÖ'yü) ‘terör örgütü' olarak görüyor olmasıyla gerçekleşti. ABD veya Almanya ise FETÖ'yü ‘terör örgütü' olarak görmüyor. Zaten bu sebepten FETÖ'nün elebaşı Amerika'da; örgütün çok sayıda üyesi de Almanya'da bulunuyor. Bu kişilerin yargılanması gerekiyor" dedi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
    © AA/
    Adalet Bakanı Gül: FETÖ tamamen temizlendi diyemeyiz
    ‘BENZER OPERASYONLAR DEVAM EDER, ETMELİ DE'

    Benzer operasyonların devam etmesinin olası olduğuna işaret eden Pekin "Bu operasyonlar devam eder, etmeli de. Ancak bu operasyonların ABD'ye ulaşması zor; çünkü bunun olması için önce bu konunun ABD'de anlaşılması gerek. Şu aşamada, ABD'nin Fethullah Gülen'i iade edeceğini veya ülkesinde benzer bir operasyon yapılmasına izin vereceğini sanmıyorum. Ancak şöyle bir şey olabilir. Bu tip adamlar, Abdullah Öcalan gibi, oradan başka bir yere giderken ele geçirilebilir. Uçağa biner ve bindiği uçak beklemediği bir yere inebilir. Düşünün şimdi, uçağa bindiler. Uçak Paris yerine Riyad'a; Almanya veya Kenya yerine Türkiye'ye iner. Dünyada bu tip operasyonlar da yapılıyor. Türkiye bir hukuk devleti ve bu insanlar yargılanacak. Neticede 249 kişinin ölümüne sebep oldular. Türkiye bunu arkasını boş bırakmaz ve bırakmamalı. Çünkü Türkiye bu işi boşlarsa, bu adamlar cezasız kalır. Türkiye operasyon yapmaya elverişli ülkelerden başlayarak bu operasyonlarını sürdürmeli" diye konuştu.

    15 Temmuz’un 1. yıldönümü - Ankara
    © AA/ Ahmet Bolat
    ‘15 Temmuz darbe girişimi gibi Süper NATO ataklarına karşı tetikte olmalıyız'
    ‘BALKANLAR'DA CİDDİ BİR FETÖ ÖRGÜTLENMESİ VAR VE BU YAPI ORADA ABD TARAFINDAN KULLANILABİLİR'

    FETÖ'nün Başkanlar açısından ciddi bir tehdit unsuru teşkil ettiğine işaret eden Pekin "Sadece Kosova'da değil Balkanlar genelinde FETÖ'nün halen çok ciddi bir yapılanması var. Bosna-Hersek'te, Kosova'da, Makedonya'da… Bu gibi çok çeşitli ülkelerde okulları,şirketleri hala faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin buna engel olması lazım. Yarın öbür gün Türkiye'nin başına gelenler, bu ülkelerin de başına gelebilir. Oralarda da darbe girişimi ve iç çatışmaları tetikleme gibi hamlelerde bulunabilirler. Çünkü bu örgüt, ABD tarafından kullanılan bir örgüt" dedi ve şöyle ekledi:

    "Darbe olmasa bile iç çatışma çıkartabilirler. Çünkü ABD'nin kanatları altındalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Balkanlar'da yapmak istediklerini ona yaptırabilirler. ABD, Balkanlar'ın kendi kontrolü altına girmesini istiyor. Oralarda bunları yaptırabilir, kendine karşı örgütlenmeyi engellemek için bölgeyi birbirine düşürebilir. Nasıl İngiltere'yi AB'ye sokup, sonra da çıkarttıysa ve AB, Almanya'yla yürüyorsa; yarın öbür gün Balkanlar'da da farklı bir durum yaratabilir. Çünkü FETÖ bunlar için elverişli bir örgüt. Ve bütün egemen ülkelerin bu örgütten kurtulması lazım."

    Konu:
    15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı (79)

    İlgili konular:

    MİT'ten FETÖ'nün Balkan yapılanmasına operasyon: Üst düzey 6 kişi Türkiye'ye getirildi
    Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır' sözü için dava
    FETÖ sanığı: ByLock'u gönül ilişkisi yaşadığım kadın tavsiye etti
    38 ilde FETÖ operasyonu: 70 muvazzaf askere yakalama kararı
    Canikli: Askeri okullar FETÖ'den temizlendi, TSK'da mücadele devam ediyor
    FETÖ davasında sanık, cezaevinde unutuldu
    Ahmet Hakan: FETÖ bittiyse OHAL neden devam ediyor?
    Turgut Kazan: Bu dönem 12 Eylül'den, FETÖ'nün yargıyı ele geçirdiği dönemden bile daha kötü, kimse güvende değil
    Etiketler:
    darbe girişimi, FETÖ, darbe, operasyon, istihbarat, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı, El Kaide, AB, Flamur Sefaj, Driton Gashi, Ramush Haradinaj, İsmail Hakkı Pekin, Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar, Bosna Hersek, Kosova, Almanya, Avrupa, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sibirya Federal Bölgesi Vücut Geliştirme Şampiyonası
    Sibirya’daki Vücut Geliştirme Şampiyonası’ndan ilgi çeken görüntüler
    Karükatür
    İsrail'in Gazze sınırı kana bulandı
    İnfografik
    Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve buna karşı atılan adımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam