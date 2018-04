‘Türkiye, Rusya ve İran’ın mutabakatı, Cenevre sürecine büyük katkı sağlayacak’

TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber "Cenevre görüşmelerinin devamını sağlayacak olan bu mutabakat çok önemlidir. Diğer ülkelerin, bu mutabakata ters birtakım tavırlar içinde olması çözümü zorlaştıracaktır belki ama onların çözümden yana olmadıklarını ortaya çıkartacaktır" derken CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da "Cenevre'ye bu altyapıların hazırlanarak gidilmesi, sorunun çözümü için büyük bir mesafe alınmasını sağlıyor. Burada Türkiye, Rusya ve İran'ın mutabakatı çok önemli" ifadelerini kullandı.

Suriye'de gerilimin azaltılması ve siyasi sürecin önünün açılması için Ocak 2017'de başlatılan Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın cumhurbaşkanları ikinci kez bir zirve düzenleyerek Suriye'de çözüm sürecini görüştü. 30 Kasım 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen zirvede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye konulu üçlü zirvelerin ikincisi kapsamında Ankara'da buluştu.

Erdoğan, Putin ve Ruhani, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne tekrar vurgu yaparken yayımlanan ortak açıklamada da "Suriye genelinde şiddetin azaltılmasına yardımcı olmak ve Suriye ihtilafına kalıcı siyasi çözüm bulunması için Cenevre sürecine ivme kazandırmak suretiyle Suriye'de barış ve istikrara katkı sağlamak bakımından tek etkili uluslararası girişimin Astana formatı olduğunu" belirtildi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran üçlü liderler zirvesini ve zirveden çıkan mesajları Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Sputnik'e değerlendirdi.

'SURİYE İHTİLAFININ ÇÖZÜMÜ CENEVRE'YLE SONUÇLANDIRILMALI'



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirten Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Recai Berber, "Suriye'de yedi yılı aşan süredir süren iç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran'ın liderlerinin katılımıyla Ankara'da Astana zirvesinin devamı gerçekleştirilmiş oldu. Buradaki mutabakatlar, hem Türkiye, Rusya ve İran açısından, hem de bölge ülkeleri ve buraya müdahil olan diğer üçüncü ülkeler açısından çok önemli. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabıklar. Suriye'nin yeni anayasasının yapılması konusunda da birlikte çalışılma kararı alındı bildiğimiz üzere. Önümüzdeki dönemde de bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Astana görüşmeleriyle başlayan, Soçi ve Ankara zirveleriyle devam eden Suriye ihtilafının çözüm sürecinin Cenevre süreciyle sonuçlandırılması gerektiğini ifade eden Berber, "Biz istiyoruz ki bir an önce bu mutabakat çerçevesinde üç ülkenin kararlı tutumuyla artık Suriye'deki bu kaosun bir an önce bitmesi ve Suriye'de tekrar barış ve huzur ortamının sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'IN MUTABAKATI, CENEVRE GÖRÜŞMELERİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK'



Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye sorununun çözümü konusunda mutabakat sağlamasının, Cenevre görüşmelerini olumlu etkileyeceğini ifade eden Berber, "Cenevre görüşmelerinin devamını sağlayacak olan bu mutabakat çok önemlidir. Diğer ülkelerin, bu mutabakata ters birtakım tavırlar içinde olması çözümü zorlaştıracaktır belki ama onların çözümden yana olmadıklarını ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla bölge ülkeleri olarak bizler Cenevre'de çok daha güçlü bir şekilde çözüm önerilerimizi savunmuş olacağız. Diğer ülkelerden başka çözüm önerileri de gelirse yine daha güçlü bir şekilde mutabakat sağlanan çözüm önerisinin ön plana çıkması gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum. İnşallah 2018 yılı içinde Suriye'de barışın sağlanacağı, düzenin yeniden sağlanacağı bir döneme geçmiş oluruz" diye konuştu.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YAPILAN VURGUDAN MEMNUNUZ'



CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da zirvede Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda üç ülkenin mutabık olduğunun tekrar vurgulandığını kaydederek Suriye'nin toprak bütünlüğüne yapılan vurgudan memnun olduklarını ifade etti. Toprak, "Bu toplantılar, zirveler umut ediyorum Suriye'de barışa destek olur. CHP olarak ilk günden beri Suriye'ye huzurun ve barışın gelmesini destekliyoruz. Bunun tabii sadece Türkiye, Rusya ve İran'ın mutabakatıyla bitmeyeceği, uluslararası boyutu olduğu gerçeği de var. Umut ediyorum Suriye'ye bir an önce huzur gelir, Suriye toprak bütünlüğü içinde huzurunu sağlar ve ülkemizde bulunan 3 milyonu aşan sığınmacı da kendi ülkelerine dönebilir" diye konuştu.

'SURİYE'NİN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENMESİ BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'



Toprak, zirvenin ardından yapılan açıklamalarda Suriye'de terörün yok edilmesi konusunda kararlılık mesajı verildiğine de işaret ederek "Her ülkenin kendi öncelikleri vardır, en çok canını yakan örgütleri daha ön plana koyabilirler. Ama terör örgütlerinin hepsi, elinde silah olan, insan hayatına kıyan, düzeni bozan her yapı tehlikelidir. Terör örgütlerini ayırmak yanlış olur. Terör örgütlerinin tümü insanların canına kıyan, malına kast eden oluşumlardır, bunların hepsine karşı olmamız lazım. Suriye'nin terör örgütlerinden bir an önce temizlenip merkezi otoritenin hukuk çerçevesinde insanların can ve mal güvenliğini koruyabileceği noktaya gelinmesini temenni ediyoruz. Tabii orada liderlerin terör örgütlerini kendi önceliklerine göre sıralamaları kendi takdirleridir. Suriye'nin terör örgütlerinin tamamından temizlenmesi bizim birinci önceliğimizdir" dedi.

'ÜÇLÜ ZİRVE, CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE KATKI SAĞLAYACAK'



Astana süreci kapsamında yapılan üçlü liderler zirvesinin Cenevre görüşmelerine katkı sağlayacağını belirten Toprak, şöyle konuştu:

"Cenevre'ye bu altyapıların hazırlanarak gidilmesi, sorunun çözümü için büyük bir mesafe alınmasını sağlıyor. Burada Türkiye, Rusya ve İran'ın mutabakatı çok önemli. Ben Suriye'nin de olduğunu hissediyorum, perde arkasında Suriye'nin fikirlerinin, önceliklerinin de tartışıldığını tahmin ediyoruz. Şu anda Esad'ın yanında olanlar var, karşısında olanlar var. Bunlar da uluslararası boyutta bir güvence isteyeceklerdir ve orada endişelerini dile getireceklerdir. Bunların hepsinin bu üçlü konferanstan sonra bir büyük konferansta görüşülecektir. Orada olan ABD var, Fransa işin içine bir noktada girecek, hiç alakası olmamasına rağmen Çin bile orada bir yerden işin içine girmek istiyor, bu konferanslar önemli ama nihai karar uluslararası geniş bir çerçevede çözülecektir. Ama bu zirveler bunların ön adımını oluşturacaklardır."