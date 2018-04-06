‘Türkiye, Rusya ve İran’ın mutabakatı, Cenevre sürecine büyük katkı sağlayacak’

TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber "Cenevre görüşmelerinin devamını sağlayacak olan bu mutabakat çok önemlidir. Diğer ülkelerin, bu mutabakata ters birtakım tavırlar içinde olması çözümü zorlaştıracaktır belki ama onların çözümden yana olmadıklarını ortaya çıkartacaktır" derken CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da "Cenevre'ye bu altyapıların hazırlanarak gidilmesi, sorunun çözümü için büyük bir mesafe alınmasını sağlıyor. Burada Türkiye, Rusya ve İran'ın mutabakatı çok önemli" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Putin ve Ruhani, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne tekrar vurgu yaparken yayımlanan ortak açıklamada da "Suriye genelinde şiddetin azaltılmasına yardımcı olmak ve Suriye ihtilafına kalıcı siyasi çözüm bulunması için Cenevre sürecine ivme kazandırmak suretiyle Suriye'de barış ve istikrara katkı sağlamak bakımından tek etkili uluslararası girişimin Astana formatı olduğunu" belirtildi.
'SURİYE İHTİLAFININ ÇÖZÜMÜ CENEVRE'YLE SONUÇLANDIRILMALI'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirten Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Recai Berber, "Suriye'de yedi yılı aşan süredir süren iç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran'ın liderlerinin katılımıyla Ankara'da Astana zirvesinin devamı gerçekleştirilmiş oldu. Buradaki mutabakatlar, hem Türkiye, Rusya ve İran açısından, hem de bölge ülkeleri ve buraya müdahil olan diğer üçüncü ülkeler açısından çok önemli. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabıklar. Suriye'nin yeni anayasasının yapılması konusunda da birlikte çalışılma kararı alındı bildiğimiz üzere. Önümüzdeki dönemde de bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
'TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'IN MUTABAKATI, CENEVRE GÖRÜŞMELERİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK'
Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye sorununun çözümü konusunda mutabakat sağlamasının, Cenevre görüşmelerini olumlu etkileyeceğini ifade eden Berber, "Cenevre görüşmelerinin devamını sağlayacak olan bu mutabakat çok önemlidir. Diğer ülkelerin, bu mutabakata ters birtakım tavırlar içinde olması çözümü zorlaştıracaktır belki ama onların çözümden yana olmadıklarını ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla bölge ülkeleri olarak bizler Cenevre'de çok daha güçlü bir şekilde çözüm önerilerimizi savunmuş olacağız. Diğer ülkelerden başka çözüm önerileri de gelirse yine daha güçlü bir şekilde mutabakat sağlanan çözüm önerisinin ön plana çıkması gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum. İnşallah 2018 yılı içinde Suriye'de barışın sağlanacağı, düzenin yeniden sağlanacağı bir döneme geçmiş oluruz" diye konuştu.
'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YAPILAN VURGUDAN MEMNUNUZ'
'SURİYE'NİN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENMESİ BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'
Toprak, zirvenin ardından yapılan açıklamalarda Suriye'de terörün yok edilmesi konusunda kararlılık mesajı verildiğine de işaret ederek "Her ülkenin kendi öncelikleri vardır, en çok canını yakan örgütleri daha ön plana koyabilirler. Ama terör örgütlerinin hepsi, elinde silah olan, insan hayatına kıyan, düzeni bozan her yapı tehlikelidir. Terör örgütlerini ayırmak yanlış olur. Terör örgütlerinin tümü insanların canına kıyan, malına kast eden oluşumlardır, bunların hepsine karşı olmamız lazım. Suriye'nin terör örgütlerinden bir an önce temizlenip merkezi otoritenin hukuk çerçevesinde insanların can ve mal güvenliğini koruyabileceği noktaya gelinmesini temenni ediyoruz. Tabii orada liderlerin terör örgütlerini kendi önceliklerine göre sıralamaları kendi takdirleridir. Suriye'nin terör örgütlerinin tamamından temizlenmesi bizim birinci önceliğimizdir" dedi.
'ÜÇLÜ ZİRVE, CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE KATKI SAĞLAYACAK'
Astana süreci kapsamında yapılan üçlü liderler zirvesinin Cenevre görüşmelerine katkı sağlayacağını belirten Toprak, şöyle konuştu:
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