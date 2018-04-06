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    Afrin-ÖSO

    Afrin Sivil Meclisi Sözcüsü: ÖSO, Afrin merkezden çekildi, halk kente dönüş yapıyor

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
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    Hikmet Durgun
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    Sputnik'e konuşan Afrin Sivil Meclisi Sözcüsü Hasan Şindi, ÖSO militanlarının Afrin merkezinden çekildiğini belirterek, kent merkezinin yerel polis ve Türk askeri tarafından korunduğunu söyledi.

    TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
    © AA/ Amir eş Şami
    Hatay'a 'Zeytin Dalı' sınır kapısı geliyor
    Türkiye'nin ÖSO güçleriyle birlikte 58 günde YPG'den aldığı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kent merkezinden ÖSO militanlarının çekildikleri ve kentin Afrinlilerden oluşan yerel polis gücü ile Türk askeri tarafından korunduğu belirtiliyor.

    Kısa bir süre önce kurulan ve tamamı Afrinliler'den oluşan Afrin Sivil Meclisi Sözcüsü Hasan Şindi, Sputnik'e konuştu.

    'AFRİN NORMALE DÖNÜYOR'

    Afrin'e dönüşlerin başladığını ve kentten göç edenlerin yüzde 30'unun döndüğünü belirten Şindi, şöyle konuştu:

    "Afrin halkı kentine ve köylerine dönüyor. Afrin günden güne iyiye gidiyor. Yaşam normale dönüyor. Elektrik, su ve diğer konularda iyileşmeler oluyor. Fırınlar, hastaneler yapılıyor. Türkiye yardımlar yapıyor. Biz de Afrin Sivil Meclisi olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Kente dönüşler ve halkın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Birkaç güne kadar Afrin'e gidip orada çalışmalar yapacağız. PYD'nin 'halk Afrin'e gitmesin, Afrin'de yaşam normale dönmedi" iddiası doğru değildir. PYD Afrinliler için kamp kurmuş ama halk kamplarda kalmak istemiyor. Evlerine dönmek istiyor. Afrin normale dönüyor. Afrin ilk alındığında talan ve hırsızlık yapanlar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Çalınan, talan edilen eşyalar araçlar Türk askeri ve ÖSO tarafından bulundu ve gerçek sahiplerine veriliyor."

    'TÜRKİYE VE BAZI ÖSO KOMUTANLARI YEREL POLİS GÜÇLERİNE EĞİTİM VERİYOR'

    TSK Türk askerleri Afrin merkezde halkla konuşuyor
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
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    Şindi, sözlerine şöyle devam etti:

    "Afrin'in korunması için yerel polis gücü oluşuyor. Şimdi eğitimler veriliyor. İlk etapta 400 kişiye eğitim veriliyor. Türkiye ve bazı ÖSO komutanları yerel polis güçlerine eğitim veriyor. Bu polisler Kürt, Türkmen ve Araplardan oluşuyor." 

    'AFRİN, HATAY'A BAĞLANACAK DEMEDİK'

    Afrin'in Hatay'a bağlanacağı yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ve sözlerinin çarpıtıldığını vurgulayan Şindi, " Biz 'Afrin, Hatay'a bağlanacak' demedik. Sadece 'Hatay Valisi Afrin'e yardım edecek' dedik. 'Afrin, Fırat Kalkanı bölgesi gibi yönetilecek' dedik. Cerablus ve El Bab gibi yönetilecek. Afrin, Hatay tarafından değil Afrinliler tarafından yönetilecek. Afrin meclisi kenti yönetecek. Zaten şimdiye kadar Afrin meclisi kenti yönetiyor. Raco'yu Raco Meclisi, Bilbile'yi ise Bilbile Meclisi yönetecek" diye konuştu. 

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    Etiketler:
    Afrin Sivil Meclisi, TSK, ÖSO, Hasan Şindi, Hatay, Afrin
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