Kayıt
19:24 09 Nisan 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı

    İsrail'in Suriye saldırısı ‘sicili bozuk Batı'nın provokasyonunun parçası'

    © AP Photo/ Ariel Schalit
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    Konu:
    Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye mutabakatı (16)
    0 10

    Sputnik'e konuşan askeri uzmanlar, İsrail'in Tayfur hava üssü saldırısını ‘sicili bozuk Batı'nın provokasyonunun parçası' olarak değerlendirdi. Amaç ise bölgede İran'ın dahil olduğu yeni bir savaşın önünü açmak.

    A Su-22 fighter jet at the Syrian Air Force base in Homs province
    © Sputnik/ Iliya Pitalev
    Suriye'deki askeri havaalanına füze saldırısı
    Suriye'nin merkezindeki Humus'ta yer alan Tayfur askeri havaalanına düzenlenen füze saldırısıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Tayfur askeri havaalanına yönelik füze saldırısının İsrail uçakları tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin merkezinde yer alan T-4 ismiyle de anılan Tayfur askeri havaalanına İsrail uçaklarının Lübnan'ın hava sahasından saldırdığı belirtildi. Açıklamaya göre, Suriye'nin hava savunma sistemleri İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden 5'ini vurdu; askeri havalananına sadece 3 füze isabet etti.

    Rusya'nın İsrail tarafından gerçekleştiğini açıkladığı saldırı, Suriye hükümetinin, başkent Şam yakınlarındaki Guta'da kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçlanmasını takip etmesi itibarıyla dikkat çekici. Ancak İsrail'in Suriye'ye yönelik ilk başarısız saldırısı bu değil. Zira, Şubat ayında İsrail aynı askeri üsse saldırı gerçekleştirmiş ama İsrail'in F-16 tipi uçağı Suriye tarafından düşürülmüştü. Peki, Batı'nın Suriye hükümetini ‘kimyasal saldırı düzenlediği suçlamasıyla hedef aldığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırıyı nasıl yorumlamak gerekir? Konuyu Sputnik'e Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ve Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş yorumladı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
    Kremlin'den Suriye'deki 'kimyasal saldırı' iddiaları hakkında uyarı: Tehlikeli ve yanlış
    ‘İSRAİL'İN SALDIRISI İNANDIRICI PROVOKASYONUNUN BİR PARÇASI'

    Emekli Hava Korgenerali Karakuş "Esad'ın Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığına dair haberlerle ilgili daha önce Suriye'de askeri ataşelik yapmış olan ABD'li bir yarbay ‘her şey iyi giderken neden Esad gaz atmış olsun, bu inandırıcı değil' diyor. Düşünün ABD'li bir yarbay bile konuyla ilgili bunu söylüyor. Karmaşa hedeflendiğinden kimsenin şüphesi yok" ifadelerini kullandı.

    Karakuş, Halepçe Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen katliamın sorumlularının bulunmadığına ve katliamdan sorumlu tutulan Saddam Hüseyin'in suçlu olduğunun hiç bir zaman kanıtlanmadığını hatırlatarak "Halepçe Katliamı'nda da sorumluları bulamayıp sonra da ‘Muhtemelen İran sorumludur' denildi. Bu yüzden bugünkü iddiaların bana göre inandırıcılığı yok. Her şey iyi giderken Suriye'nin böyle bir hamle yapmasının bir inandırıcılığı yok. Karmaşa yaratmak için İsrail elinden geleni yapıyor" dedi.

    ‘SALDIRI MÜKEMMELE YAKIN BİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE PÜSKÜRTÜLMÜŞ'

    Dünyanın büyük bir güç mücadelesine sahne olduğunu söyleyen Karakuş "Irak'ı işgal ederken provokasyona başvuran Batı'nın bu tutumu yüzünden insanlık maalesef neredeyse hiçbir yerde kalmadı. Bugünkü medya gücünü kullanarak bazı şeyler gizleniyor, olmamış şeyler de olmuş gibi gösteriliyor. Birleşmiş Milletler'i de kapsayacak şekilde bir güç mücadelesi söz konusu. Bir tarafta Türkiye, Rusya, İran konusu var. Öteki tarafta da Batı, ABD ve İsrail bir kutup" diye konuştu.

    İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden 5'inin Suriye'nin hava savunma sistemi tarafından vurulmasının ‘mükemmele yakın bir hava savunma sisteminin başarısı' olduğunu söyleyen Karakuş "Savunma sistemi mükemmel de olsa, atılan her füzeyi veya bombayı mutlak karşılayamaz. Ancak atılan 8 füzeden 5'ini engellemesi, mükemmele yakın bir hava savunma sistemine işaret ediyor" dedi.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Lavrov: Rus ordusu, kimyasal saldırı provokasyonu konusunda uyarmıştı
    ‘İSRAİL'İN AMACI ABD'Yİ İRAN'LA SAVAŞA SOKMAK'

    Peki, İsrail böyle bir saldırıyı neden gerçekleştirdi? Sputnik'in bu sorusunun yanıtını ise Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş verdi. İsrail'in saldırının hedefi olan üssü daha önce de iki kez bombaladığının altını çizen Karataş "İsrail, Suriye'de Humus ve Palmira arasında yer alan ve İran'a ait insansız hava araçlarının bulunduğu T4 Hava Üssü'nü daha önce de iki kez bombalamıştı. İsrail ABD'yi başta İran'la olmak üzere savaşa sokmak için çaba sarf ediyor" dedi.

    Karataş "İsrail, şimdiye kadar bu son saldırıyla birlikte İran'ın insansız hava araçlarının bulunduğu noktaya üçüncü kez saldırmış oldu. Burada can alıcı nokta, İsrail'in uzun yıllardır ABD'yi İran'a karşı savaşa sokma konusunda önemli girişimleri oldu. Neredeyse Soğuk Savaş'ın bitiminden, Birinci Körfez Harbi'nden bu yana süregelen girişimler silsilesinin bir parçası. Suudi Arabistan'ın da desteğiyle İsrail'in bütün gayesi bu. Ama ABD, Rusya, İran ve hatta Çin'in devreye girmesi ihtimali ve Türkiye'nin şu anki pozisyonunu göz önünde bulundurarak ihtiyatlı davranıyor. Dolayısıyla, bölgeye doğrudan savaşla değil PKK'yı, şunu bunu destekleyerek müdahil oluyor" dedi.

    ‘SARİN GAZI KULLANILMIŞ OLSA ÇOCUK KUCAKLAYIP FOTOĞRAF ÇEKEMEZLERDİ'

    Karataş, İsrail'in bu saldırısının amacının dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'ye yönelik müdahalelerinden başka yöne çekmek ve Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin provokasyonun desteklemek olduğuna işaret etti.

    Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaları ‘komik' diye nitelendiren Karataş "Sarin gazı kullanıldığı iddia ediliyor ancak sarin gazı kullanılmadı. Zaten fotoğraflara baktığınızda, bunun bir senaryo olduğu da açık. Çünkü eğer iddia edildiği gibi sarin gazı kullanılmış olsaydı, ne baba o çocuğu kucağına alırdı; ne orada fotoğraf çeken kameramanlar olabilirdi. Dolayısıyla, bunun bir komedi olduğu ortada. Zaten aylardır, böyle bir provokasyonun olası olduğu da aylardır söyleniyordu" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump’tan 'kimyasal saldırı' açıklaması: Putin ve İran sorumlu
    ‘SİCİLİ BOZUK BATI'NIN YALANLARINA İNANAN KALMADI'

    ABD, İsrail ve Batı'nın klor gazını ‘kimyasal silah' olarak lanse etmeye çalıştığına işaret eden Karataş "Öyle bir şey yok. Klor gazı, kesinlikle ve kesinlikle kitle imha silahı değildir; toksik bir maddedir. Banyoda, tuvalette klor kullandığınızda baygınlık etkisi yaratabilir. Bir binadaki kişileri öldürebilmek için en az 50 ton klor dökmeniz lazım. Kısacası, kitle imha silahı olarak kullanılabilecek bir madde değildir. Kaldı ki bunu Amerika'nın CIA Direktörü bunu kendisi de itiraf etti. CIA Direktörü bile bir senatörün sorusu üzerine ‘Sarin gazı kitle imha silahıdır. Klor gazıysa kitle imha silahı değildir. Ancak biz kloru da kitle imha silahı olarak kabul ediyoruz' diyor. Kısacası, sarin gazı kullanılsa basit bir ameliyat maskesiyle orada öyle duramazlardı. Orada hiçbir canlı kalmazdı. Bu bir film stüdyosunda çekilmiş mizansen" dedi ve şöyle devam etti:

    "Geçenlerde Skripal hadisesiyle ilgili Rusya'yı suçladılar. O iddia da yalan çıktı. Kısacası bunların (Batı'nın) sicili bozuk. Bu yalancılara kimse inanmıyor dünyada. Sade vatandaşın büyük bir bölümü bunun mizansen, palavra olduğunun farkında. Kaldı ki Esad'ın böyle bir durumda kimyasal silaha başvurmayacağını aklı çalışan herkes biliyor, anlıyor. Esad böyle bir gaz kullanmadığı gibi böyle bir gazı kullanmasının da bir amacı yok. (Esad) böyle bir gaz kullanarak kendi askerlerini zehirlemez. Çünkü sarin gazı öyle yerinde duran bir gaz değil. O civardaki askerleri de zehirler."

    Konu:
    Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye mutabakatı (16)

    İlgili konular:

    Kommersant: Rusya ve ABD, Suriye’de askeri çatışmanın eşiğinde
    'İsrail, Suriye'deki hava üssünü vurmadan önce ABD'yi bilgilendirdi'
    Kremlin'den Suriye'deki 'kimyasal saldırı' iddiaları hakkında uyarı: Tehlikeli ve yanlış
    Erdoğan ve Putin, Suriye'yi görüştü
    Lavrov: Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli
    Rusya: Suriye'deki askeri havaalanına İsrail uçakları saldırdı
    Suriye'deki askeri havaalanına füze saldırısı
    Macron, Trump ile telefonda Suriye'yi görüştü
    Etiketler:
    Tayfur (T4) askeri havaalanına saldırı, T-4 Havaalanı, sarin, kimyasal, hava savunma sistemi, kimyasal silah, sarin gazı, Klor gazı, İnsansız Hava Aracı (İHA), İHA, Soçi görüşmesi, Soğuk Savaş, Birleşmiş Milletler, Rusya Savunma Bakanlığı, Beyazıt Karataş, Erdoğan Karakuş, Beşar Esad, Guta, Doğu Guta, Palmira, Humus, İran, İsrail, Suriye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
    En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
    Karikatür
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Google'layın' tavsiyesi
    İnfografik
    Türk Akımı doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam