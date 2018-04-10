Maliye Bakanı Ağbal’dan özelleştirme açıklaması

© AA/ Mehmet Ali Özcan Ağbal, 15 yıl içinde özelleştirilen kamu kurumlarını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti iktidarları döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleşen özelleştirmelere ilişkin bilgi verdi. Ağbal, yanıtında şöyle dedi:

"2003-2017 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı (Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi) Kanunun 4'üncü maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 85 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3631 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri toplam 59,9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirilmiştir. Ayrıca 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makina-teçhizat, 4046 sayılı Kanunu 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD Doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir."

Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıtında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen toplam satış/devir uygulamaları tutarının ise 60.9 milyar ABD Doları olduğunu bildirdi. Ağbal, "Söz konusu dönemde, 9 kuruluştaki kamu payları ile 2 liman, 6 sigara fabrikası ve araç muayene hizmetlerinin yabancı sermayeli veya doğrudan yabancı sermaye ortaklığı olan firmalara satış/devri yapılmıştır" dedi.