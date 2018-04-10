Kayıt
17:11 10 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Menbiç'teki ABD askerleri

    Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı: ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

    © AP Photo/ DELIL SOULEIMAN
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
    0 0 0

    Türkiye'nin "Menbiç'e operasyon yapacağız" açıklamalarından sonra ABD askerlerinin Menbiç'te yeni bir askeri üs kurduğu belirtildi. Sputnik'e konuşan DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, ABD askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını belirterek, ABD'nin bölgede yeni bir askeri üs daha kurduğunu söyledi.

    Menbiç'teki ABD askerleri
    © AP Photo/ DELIL SOULEIMAN
    AA: ABD'de yeni bakan göreve başlayana kadar Menbiç görüşmeleri beklemeye alındı
    Afrin'i ÖSO güçleri ile birlikte alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisi olan  Menbiç'te,  ABD'nin askeri varlığını artırdığı ve bölgede yeni askeri üsler kurduğu belirtiliyor. 

    Tükiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, Sputnik'e konuştu.

    'ABD'NİN MENBİÇ'TE 2 ADET ÜSSÜ BULUNUYOR'

    Adıl," Türkiye'nin Menbiç'e yönelik tehditlerinden sonra ABD, bölgede askeri varlığını artırma kararı aldı. Türkiye Afrin'e saldırdıktan sonra biz Menbiç Askeri Meclisi olarak Türkiye'nin Menbiç'e yönelik sözlerinden dolayı kaygı duyduk ve hemen ABD askerleri ile görüştük. ABD'nin en üst düzey komutanıyla görüşme yaptık. Görüşme sonrasında ABD, bölgeye özel kuvvetlerini gönderdi. ABD'nin Menbiç'te daha önce bir askeri üssü vardı. Menbiç, IŞİD'den alındıktan sonra ABD bir askeri üs kurmuştu. Türkiye'nin tehditlerinden sonra ABD, daha önce kurduğu üssünü genişletti. Ayrıca cephe hattında yeni bir askeri üs kurdu. Bu yeni kurulan üsse ABD'nin özel kuvvetleri yerleştirildi. ABD'nin yeni kurulan üsle birlikte üs sayısı 2 oldu. 3 tane olduğu iddiaları doğru değil" dedi.

    ABD askerlerinin Menbiç'te askeri varlığını artırması ile Menbiç halkında bir güven ve moralin oluştuğuna işaret eden Adıl, bölgede ABD'nin askeri hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

    ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce PYD'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Deyr ez Zor, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

    2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen Halep'e bağlı Menbiç kenti, 12 Ağustos' 2016'da DSG tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobani'ye 65, batıda ise E lBab'a 45 kilometre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.

     

    İlgili konular:

    Menbiç’te gerilla savaşının başlaması mümkün mü?
    DSG Komutanı: ABD ve Fransa askerleri Menbiç'te varlıklarını artırıyor
    'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası
    'ABD takviye gönderdiği Menbiç'te iki üs inşa ediyor'
    Etiketler:
    Askeri üs, DSG, TSK, ÖSO, Ebu Adil, Menbiç, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    TİLDA
    Kornet tanksavar füze sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam