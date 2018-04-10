Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı: ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

Türkiye'nin "Menbiç'e operasyon yapacağız" açıklamalarından sonra ABD askerlerinin Menbiç'te yeni bir askeri üs kurduğu belirtildi. Sputnik'e konuşan DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, ABD askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını belirterek, ABD'nin bölgede yeni bir askeri üs daha kurduğunu söyledi.

© AP Photo/ DELIL SOULEIMAN AA: ABD'de yeni bakan göreve başlayana kadar Menbiç görüşmeleri beklemeye alındı

Afrin'i ÖSO güçleri ile birlikte alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisi olan Menbiç'te, ABD'nin askeri varlığını artırdığı ve bölgede yeni askeri üsler kurduğu belirtiliyor.

Tükiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, Sputnik'e konuştu.

'ABD'NİN MENBİÇ'TE 2 ADET ÜSSÜ BULUNUYOR'

Adıl," Türkiye'nin Menbiç'e yönelik tehditlerinden sonra ABD, bölgede askeri varlığını artırma kararı aldı. Türkiye Afrin'e saldırdıktan sonra biz Menbiç Askeri Meclisi olarak Türkiye'nin Menbiç'e yönelik sözlerinden dolayı kaygı duyduk ve hemen ABD askerleri ile görüştük. ABD'nin en üst düzey komutanıyla görüşme yaptık. Görüşme sonrasında ABD, bölgeye özel kuvvetlerini gönderdi. ABD'nin Menbiç'te daha önce bir askeri üssü vardı. Menbiç, IŞİD'den alındıktan sonra ABD bir askeri üs kurmuştu. Türkiye'nin tehditlerinden sonra ABD, daha önce kurduğu üssünü genişletti. Ayrıca cephe hattında yeni bir askeri üs kurdu. Bu yeni kurulan üsse ABD'nin özel kuvvetleri yerleştirildi. ABD'nin yeni kurulan üsle birlikte üs sayısı 2 oldu. 3 tane olduğu iddiaları doğru değil" dedi.

ABD askerlerinin Menbiç'te askeri varlığını artırması ile Menbiç halkında bir güven ve moralin oluştuğuna işaret eden Adıl, bölgede ABD'nin askeri hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce PYD'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Deyr ez Zor, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu.

2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen Halep'e bağlı Menbiç kenti, 12 Ağustos' 2016'da DSG tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobani'ye 65, batıda ise E lBab'a 45 kilometre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.