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    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz

    CHP’li Yılmaz’dan Suriye’ye müdahale uyarısı: Bu müdahale hiçbir şekilde sorunların çözümüne katkı sağlamaz

    © Fotoğraf: CHP
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    Yurdagül Şimşek
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    Suriye’ye olası bir müdahaleyi değerlendiren CHP’li Öztürk Yılmaz, müdahalenin geniş kapsamlı olması ve arazide ciddi bir boşluk yaratılması halinde Suriye’de bundan sonra Irak benzeri bir yapının ortaya çıkacağını kaydetti. Yılmaz, “Bu askeri müdahalelerin hiçbir şekilde sorunların çözümüne katkı sağlamadığını biliyoruz” dedi.

    Beyaz Miğferler
    © REUTERS/ Abdalrhman Ismail
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de çeşitli evrelerden geçilerek bugüne gelindiğini anlatan Yılmaz, "Şimdi üç senaryodan bahsediliyor; bu saldırıyla birincisi Suriye'nin elinde bulundurduğu kimyasal kapasitenin ortadan kaldırılması, ikincisi Esad'a suikast planı, üçüncüsü Esad ordusunun savaşma kapasitesinin ciddi olarak zayıflatılması" dedi.

    Suriye'ye müdahalenin gerekçelerine bakıldığı zaman ise çok net bir şey görüldüğünü kaydeden Yılmaz, "Nasıl ki Irak'a müdahale kimyasal silah gerekçesiyle ve El Kaide'ye verilen destek iddiasıyla başladı ve Irak bu noktaya getirildiyse şimdi de Suriye'de iç savaşta çeşitli tarafların kullandığı kimyasal silah iddiası, uluslararası toplumun müdahaleye meşruiyet zemini hazırlama gerekçesi olarak ortaya sunuluyor" diye konuştu.

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
    © AA/ Barış Oral
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    ‘BU İŞ İSRAİL ÜZERİNDEN ABD'YE HAVALE EDİLMİŞ DURUMDA'

    Çok kritik bir aşamada olunduğunu vurgulayan CHP'li Öztürk Yılmaz, şu anda Suriye'de eğer kapsamlı bir müdahale olursa İsrail bir taşla iki kuş vuracağını, hem Esad'dan hem de İran'ın oradaki varlığından kurtulacağını söyledi. Yılmaz, "Bu iş İsrail üzerinden ABD'ye havale edilmiş durumda. ABD'de eğer başarılı olurlarsa Rusya'dan kurtulacak. Biz bu savaşın köklerine indiğimiz zaman, gerekçesine indiğimiz zaman şunu görüyoruz. İsrail endeksli bir endişenin ABD ile havale edilmesi ve uluslararası topluma maledilip Suriye'ye dönük bir askeri müdahaleye dönüşmesi şeklinde okumalıyız. Olan da bu" diye konuştu. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Kimyasal silah
    © AFP 2018/ PHILIPP GUELLAND
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    ‘BU HÜKÜMET ORTADOĞU'DA İSRAİL'İN PLANLARINA HİZMET ETMEKTEDİR'

    "O nedenle bu hükümet Ortadoğu'da İsrail'in planlarına hizmet etmektedir. Irak'ın üniter yapıdan federal bir yapıya çevrilmesi müdahaleyle iç savaşın başlaması Türkiye'nin bir önceliği değildir ama bu hükümet Irak'a askeri müdahaleyi destekledi. Suriye'de rejim değişikliği bizim çıkarımıza hiçbir zaman olmazdı. Neden, çünkü Suriye'nin yapısı çok karmaşıktı, bölünmeye müsaitti, ufak bir müdahale halinde merkezi otorite dağılacaktı, Suriye'de paramparça bir yapı çıkacaktı ki o oldu ve burası da maalesef yine burada çıkan yapılar bizim çıkarımıza hiçbir suretle hizmet etmemektedir. Hükümet tamamen İsrail'in ve onun özümsettiği ABD'nin planlarını yapmaktadır. Müslüman dünyanın uluslararası müdahaleye açılması bu hükümet döneminde olmuştur. Bir taraftan siz ümmetin lideri diyeceksiniz, ümmeti emperyalistlere bombalatacaksınız. Bu hiç kabul edilebilir bir durum değildir. Maskelerinizi çıkarın, gerçek kişiliklerinizi herkes görsün, sizin neyi savunduğunuzu herkes bilsin."

    Silahsız Trident II D5 füzesi denemesi, USS Nebraska balistik füze denizaltısından, Kaliforniya açıkları, 26 Mart 2018
    © REUTERS/ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
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    ‘MÜDAHALE OLURSA SURİYE'DE IRAK BENZERİ BİR FEDERAL YAPI ÇIKACAK'

    CHP'li Öztürk Yılmaz, Suriye'ye müdahalenin geniş kapsamlı olması ve arazide ciddi bir boşluk yaratılması halinde Suriye'de bundan sonra Irak benzeri bir yapının ortaya çıkacağını kaydetti. Yılmaz, "Bu defa Rusya ve İran kenara itilecek, ABD ve onun oluşturacağı gönüllü koalisyon Suriye dosyasını siyasi bir çözüme kavuşturacak ama kendi versiyonunda. Yani Irak benzeri bir federal yapı çıkacak" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti:

    ‘MÜDAHALE OLSA DA OLMASA DA RUSYA İLE İRAN'LA İLİŞKİLERDE CİDDİ KRİZLER ÇIKACAK'

    "Türkiye'nin bu zamana kadar ABD ile atışıyor gibi gösterip, İran ve Rusya ile Soçi ve Astana süreçlerini götürdü. Şimdi bu müdahale söylemleri başlayınca hemen tutum değiştirdi ve müdahaleyi destekler hale geldi. Göreceksiniz bu müdahale olsa da olmasa da Türkiye'nin Rusya ile İran'la ilişkilerinde ciddi krizler çıkacaktır. Boşuna demiyoruz, bu hükümet Ortadoğu'da Türkiye'nin, İslam aleminin, Müslümanların çıkarlarına hizmet etmiyor. Bizim Irak'taki yapı başımıza bela oldu ve hala sorunlar yaşıyoruz. Yarın Suriye'deki yapı da benzer olacak.

    Doğu Perinçek
    © AA/
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    ‘TÜRKİYE MÜDAHALEYE ALKIŞ TUTMAK YERİNE SİYASİ ÇÖZÜMÜ ÖNE ALMALI'

    Eğer bu müdahale gerçekleşirse ve kapsamlı bir şekilde gerçekleşirse Suriye'de dinamiği değiştirecek bir noktaya ulaşırsa İran'ın ve Rusya'nın Suriye planlarına önemli ölçüde darbe vurulmuş olacaktır. Suriye'de yeni bir dinamik çıkacaktır. Belki de sınırlarımıza akın akın göç dalgası yayılacaktır. Türkiye, bu hassas dönemde müdahaleye alkış tutmak yerine Suriye'nin siyasi çözümünü öne alıp daha sağduyulu daha kapsayıcı bütün bu planları görüp ona göre hareket eden bir noktaya çekilmesi gerekiyor. Ama üzülerek belirtmeliyiz şu anda bu hükümetin böyle bir önceliği de maalesef yok. Hükümetin yaptığı hataların sayısı bile tutulamamaktadır ve sürekli hata yapmaktadır sürekli yanlış ata oynamaktadır, sürekli onun bunun oyun planına uymakta, bu memlekete zerre kadar bir faydası olmamaktadır."

    ‘MÜDAHALE HAYIRLA SONUÇLANMAZ SURİYE PARAMPARÇA OLUR'

    CHP'li Öztürk Yılmaz, Suriye'ye müdahalenin hayırla sonuçlanmayacağını vurgulayarak, Esad'ın sadece gönderilmesiyle kalmayacağını, Suriye'nin paramparça olacağını, Suriye'de hiç beklenmeyen uluslararası güçlerin varlığının ortaya çıkacağını anlattı. Yılmaz, "Bu askeri müdahalelerin hiçbir şekilde sorunların çözümüne katkı sağlamadığını biliyoruz. Yemen'e askeri müdahale yapıldı, Yemen'de sorun çözüldü mü? Irak'ta, Afganistan'da ve Suriye'de müdahaleler herhangi bir sorunun çözümüne katkı sağladı mı?" diye konuştu.

    Şam Doğu Guta Duma 11 Mart 2018
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
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    ‘BİZ IRAK'TA BİR ŞEYLER GÖRDÜK, BENZER ŞEYİN SURİYE'DE OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ'

    Suriye'de aklı selimin hakim olmasını istediklerini belirten CHP'lı Yılmaz, "Esad'ın kimyasal silah kullandığı iddiası doğruysa bunu şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının bu rezilliğe daha fazla dayanamayacağını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Biz Irak'ta bir şeyler gördük, bazı tezgahlar çevrildi, kimyasal silah adı altında müdahalenin şartları ve gerekçesi hazırlandı. Benzer şeyin Suriye'de olup olmadığını bilmiyoruz. Biz bir yönetimin gerekçesi her ne olursa olsun kendi halkına karşı silah kullanmasını asla kabul etmeyiz. Ama iş bundan ibaret değildir. Başka şeyler, başka unsurlar var ve bunların da bilinmesi gerekir" dedi.

    ‘BÖLGE CİDDİ BİR KRİZE DOĞRU GİDİYOR'

    CHP'li Öztürk Yılmaz, "Müdahale bu kadar kolay olabilir mi? Rusya da karşılık vereceğini söylüyor?" şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

    "BM Güvenlik Konseyi marifetiyle bir askeri müdahalenin olması mümkün görünmüyor. Çünkü Rusya'nın vetosu söz konusu. Ayrıca Çin'in de muhtemelen çekimser kalacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Irak'ta ne oldu, gönüllüler koalisyonu yaratıldı. Eğer müdahale kafalarında yer ettiyse ki öyle görünüyor bir şekilde bunun çapını sadece bilmiyoruz ve bu gönüllüler koalisyonu şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Rusya, Saddam devrilmeden önce Saddam'la pek çok ticaret anlaşması yapmıştı ve Irak'ta vardı. Ama Irak'a askeri müdahaleyi Rusya önleyemedi. Suriye'de de var ve bugün Esad'la pek çok anlaşma yapmış bulunuyor ama gönüllüler koalisyonu şeklinde bir müdahale olduğu zaman bunu da engelleyebileceğini sanmıyoruz. Ama bölge ciddi bir krize doğru gidiyor."

    Etiketler:
    kimyasal saldırı, Öztürk Yılmaz, Rusya, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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