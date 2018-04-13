'Rusya Kültür Bakanı, 26 Nisan'da Türkiye'ye geliyor'

Sputnik'e konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, Rusya Kültür Bakanı Medinskiy'nin 26 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve ziyaret esnasında bir kültür çalışma grubunun temelini atmayı planladıklarını söyledi.
Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, 26 Nisan'da Türk yetkililerle İstanbul'da bir araya gelecek. Bilgiyi, Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Geleceğe Adım' adlı Türkiye-Rusya Misafirperverlik Forumu esnasında Sputnik'e konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, Sputnik'le paylaştı.
Yetkili Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy'nin 26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da olacağını açıkladı.
'RUSYA KÜLTÜR BAKANI İSTANBUL'DA ÇALIŞMA GRUBUNA BAŞKANLIK EDECEK'
Bakanlık yetkilisi, "Medinskiy, 26 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Ayın 27'sinde ise temaslarda bulunacak. Sayın Bakan Medinskiy'nin gelişi dolayısıyla önemli beklentiler içerisindeyiz. İki ülkenin 2019 yılında gerçekleştirmesinin beklenildiği Kültür ve Turizm Yılı'na ilişkin çalışma grubunun bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu toplantının birincisi Moskova'da gerçekleşmişti; ikincisi ise Türkiye'de gerçekleşecek. Bu toplantıların ilki müsteşarlar başkanlığında olmuştu, ikincisi ise bakanların başkanlığında gerçekleşecek" dedi.
'RUS SİNEMA PROFESYONELLERİ DE BAKANA EŞLİK EDECEK'
Türkiye ziyareti esnasında Medinskiy'e yönetmen ve sinema sanatçılarından oluşan bir grup sinem profesyonelinin de eşlik edeceğine değinen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, şunları söyledi:
"Yapımcı, yönetmen ve sinema sanatçılarının oluşturduğu bir heyet de Sayın Bakan'a eşlik edecek. Türkiye'yi ziyaret edecek olan Rus sinemacılar burada Türk meslektaşlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak. Ziyaret esnasında Rus sinemasının önemli filmlerinden birisi olan ‘Yükseliş' de gösterilecek."
'KÜLTÜR ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURMAYI ARZU EDİYORUZ'
Turizm alanında kurulan işbirliğine benzer iş birliğinin kültür alanına da taşınmasını arzu ettiklerini söyleyen Kültür Bakanlığı yetkilisi, "Eğer yapılabilirse bu ziyaret kapsamında bir kültür çalışma grubunun da temelini atacağız. İki ülkenin kamu ve özel sektöründen kültür alanındaki profesyonelleri bir araya getirerek iki ülkenin kültür alanında ilişkileri nasıl daha da ileri boyuta taşıyacağımızı masaya yatırma arzusu içerisindeyiz. Bunu da Sayın Bakan'ın ziyareti esnasında gerçekleştirmeyi umuyoruz. Böyle bir çalışma planlanıyor" diye ekledi.
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