ÖSO komutanı: Afrin kent merkezinden çekildik, kenti yerel polislere teslim ettik

ÖSO'luların, Türkiye'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG'den alınan Afrin kent merkezinden çekildiği ve kentin Afrinlilerden oluşan yerel polis gücüne teslim edildiği aktarıldı.

ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tugayları Komutanı Ahmed Osman, Afrin kırsalının güvenliğinin de ÖSO tarafından sağlandığını belirtti.

Afrin'de kontrol sağlanmasının ardından kentte hırsızlık ve talan yapan bazı ÖSO militanlarının tutuklandığının bilgisini veren Osman, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve çalınan eşyaların sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Afrin'e dönüşlerin arttığına dikkat çeken Osman, hayatın git gide normale döndüğünü de sözlerine ekledi.