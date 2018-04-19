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    Menbiç'teki ABD üslerininin birinin önünden çoban sürüsünü güdüyor. Nisan 2018

    'ABD askerleri, Menbiç'e her kim saldırırsa karşılık vereceklerine dair söz verdi'

    © AP Photo / Hussein Malla
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    YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi, ''ABD askerleri, 'Menbiç'e kim saldırırsa karşılık vereceğiz' diye bize söz verdiler'' iddiasında bulundu.

    Halep ile Menbiç'in kuzeyi arasındaki Asaliyah köyündeki ABD üssü, picture taken on April 2, 2018
    © AFP 2018 / Delil SOULEIMAN
    'ABD takviye gönderdiği Menbiç'te iki üs inşa ediyor'
    TSK-ÖSO'nun Afrin'i PYD/YPG'den almasının ardından Ankara'nın sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç'ten, askeri hareketliliğin arttığı haberleri geliyor. ABD'nin asker ve silah sevkiyatı yaptığı Menbiç'in sınırlarında Amerika zırhlıları devriye geziyor.

    Sputnik'e konuşan Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adil, Ankara'nın Menbiç'e yönelik tehditlerinin ardından ABD'nin bölgede askeri varlığını artırdığını belirtti.

    ''Menbiç'i 2 yıl önce ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle IŞİD'den temizlemiştik. Kenti kurtarmamızdan beri koalisyon güçleri Menbiç'te bulunuyor'' diyen Ebu Adıl, şöyle devam etti:

    Fransız özel kuvvetleri, Fransa askeri, Fransa ordusu
    © AFP 2018 / LOIC VENANCE
    'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası
    ''Türkiye'den gelen 'Menbiç'e gireceğiz' açıklamalarını ABD'li askeri yetkililere sorduk. ABD'li askerler bize dedi ki, kim Menbiç'e saldırı yaparsa yapsın karşılık vereceğiz. Biz de saldıracağız. Sorun yok dediler.''

    'SONUNA KADAR DİRENİRİZ'

    ''Türkiye'nin açıklamalarından sonra ABD askerleri Menbiç sınırında 24 saat boyunca devriye yapıyor'' bilgisini paylaşan Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı, 'Türkiye'nin Menbiç'e girmesi durumunda sonuna kadar direnecekleri' iddiasında bulundu:

    Suriye Menbiç ABD askeri araç
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    DSG Komutanı: ABD ve Fransa askerleri Menbiç'te varlıklarını artırıyor
    'TÜRKİYE'NİN TEHDİTLERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ'

    ''Biz Menbiç'in çocuklarıyız. Kentimizi sonuna kadar savunacağız. Kim saldırırsa saldırsın sonuna kadar direneceğiz. Türkiye'nin Menbiç'e yönelik açıklamalarını ciddiye alıyoruz. Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Olası bir saldırıya karşı tüm hazırlıklarımızı yapmışız.''

    'HALKIN KORKUSUNU KOALİSYON YATIŞTIRDI'

    Menbiç'teki ABD askerleri
    © AP Photo / DELIL SOULEIMAN
    AA: ABD'de yeni bakan göreve başlayana kadar Menbiç görüşmeleri beklemeye alındı
    ''Türkiye'nin Menbiç'e yönelik açıklamalarından sonra Menbiç halkında bir korku oluştu. Ancak koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bölgeye gelip insanlarla görüşmesi ortamı yumuşattı'' izlenimini aktaran Ebu Adil, ''İnsanlarda bir güvenlik hissi oluşturdu. Menbiç kentinde durum şimdi normaldir. Hayat normal bir şekilde devam ediyor'' dedi.

    'YPG ÇEKİLDİ'

    Menbiçli komutan, kentte YPG ve DSG'nin bulunmadığını iddia etti.

    Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, kentin IŞİD'in elinden alınmasından sonra YPG ve DSG'nin resmi bir şekilde Fırat'ın doğusuna geri çekildiklerini savundu.
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, kentin IŞİD'in elinden alınmasından sonra YPG ve DSG'nin resmi bir şekilde Fırat'ın doğusuna geri çekildiklerini savundu.

    Menbiç'teki ABD askerleri
    © AP Photo / DELIL SOULEIMAN
    Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı: ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
    STRATEJİK ÖNEMDE

    2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen Halep'e bağlı Menbiç kenti, 12 Ağustos 2016'da DSG tarafından IŞİD'den kurtarıldı.

    Menbiç, güneyde Halep'e 85, kuzeyde Cerablus'a 40, doğuda Kobani'ye 65, batıda El Bab'a 45 kilometre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.

    Etiketler:
    DSG, YPG, Menbiç Askeri Meclisi, Ebu Adil, ABD, Menbiç, Suriye
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