'ABD askerleri, Menbiç'e her kim saldırırsa karşılık vereceklerine dair söz verdi'

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi, ''ABD askerleri, 'Menbiç'e kim saldırırsa karşılık vereceğiz' diye bize söz verdiler'' iddiasında bulundu.
TSK-ÖSO'nun Afrin'i PYD/YPG'den almasının ardından Ankara'nın sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç'ten, askeri hareketliliğin arttığı haberleri geliyor. ABD'nin asker ve silah sevkiyatı yaptığı Menbiç'in sınırlarında Amerika zırhlıları devriye geziyor.
Sputnik'e konuşan Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adil, Ankara'nın Menbiç'e yönelik tehditlerinin ardından ABD'nin bölgede askeri varlığını artırdığını belirtti.
''Menbiç'i 2 yıl önce ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle IŞİD'den temizlemiştik. Kenti kurtarmamızdan beri koalisyon güçleri Menbiç'te bulunuyor'' diyen Ebu Adıl, şöyle devam etti:
''Türkiye'den gelen 'Menbiç'e gireceğiz' açıklamalarını ABD'li askeri yetkililere sorduk. ABD'li askerler bize dedi ki, kim Menbiç'e saldırı yaparsa yapsın karşılık vereceğiz. Biz de saldıracağız. Sorun yok dediler.''
'SONUNA KADAR DİRENİRİZ'
''Türkiye'nin açıklamalarından sonra ABD askerleri Menbiç sınırında 24 saat boyunca devriye yapıyor'' bilgisini paylaşan Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı, 'Türkiye'nin Menbiç'e girmesi durumunda sonuna kadar direnecekleri' iddiasında bulundu:
''Biz Menbiç'in çocuklarıyız. Kentimizi sonuna kadar savunacağız. Kim saldırırsa saldırsın sonuna kadar direneceğiz. Türkiye'nin Menbiç'e yönelik açıklamalarını ciddiye alıyoruz. Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Olası bir saldırıya karşı tüm hazırlıklarımızı yapmışız.''
''Türkiye'nin Menbiç'e yönelik açıklamalarından sonra Menbiç halkında bir korku oluştu. Ancak koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bölgeye gelip insanlarla görüşmesi ortamı yumuşattı'' izlenimini aktaran Ebu Adil, ''İnsanlarda bir güvenlik hissi oluşturdu. Menbiç kentinde durum şimdi normaldir. Hayat normal bir şekilde devam ediyor'' dedi.
'YPG ÇEKİLDİ'
Menbiçli komutan, kentte YPG ve DSG'nin bulunmadığını iddia etti.
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