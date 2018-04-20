CHP’li Altay: PM herkesin içini rahatlatacak, herkesin 'işte şimdi oldu' dediği bir adayı çıkaracaktır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "24 Haziran’da demokrasi ittifakı ile tek adam ittifakı yarışacak. Ülkeyi yönetme becerisini kaybedenler şimdi cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor" dedi. Altay, CHP’nin herkesin içini rahatlatacak, herkesin 'işte şimdi oldu' dediği bir adayı çıkaracağını söyledi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerine hazır olduğunu ve sandıklara da sahip çıkacağını vurguladı. Altay, "Bir siyasi parti her zaman seçime hazır olmalıdır ve CHP de 24 Haziran için hazırdır. Seçim kararına Anayasa Komisyonu'nda ‘Evet' dedik. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda da ‘Evet' diyeceğiz. Bunda hiçbir tereddüt yok. Türkiye'nin güven, adalet, eşitlik, özgürlüğe ihtiyacı var. 24 HaziranTürkiye'de huzurun, demokrasinin, adaletin yeniden inşa edileceği seçim olacaktır. 180 bin sandığın sorumluluğu bizlerin üzerindedir. Milletin oyu namusudur, milletin namusu bizim için kutsal emanettir. Biz 180 bin sandığa da sahip çıkacağız. Bunun için de hazırlığımız tamamdır" diye konuştu.

'ADAYI PM DEĞERLENDİRECEK'

CHP'nin "Herkesin içini rahatlatacak bir aday" çıkaracağını vurgulayan Altay, "CHP içinde demokrasiyi işleten tek partidir. Cumhurbaşkanı adayımızı da demokratik şekilde belirleyeceğiz. Bu konuda yetkili organımız Parti Meclisimizdir. Parti içinden aday adayları da çıkabilir. Parti Meclisimiz (PM), en sağlıklı değerlendirmeyi yapacak ve herkesin içini rahatlatacak, herkesin ‘işte şimdi oldu' dediği bir adayı çıkaracaktır" dedi.

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24 Haziran'da 'Demokrasi ittifakı' ile 'Tek Adam İttifakı'nın yarışacağını kaydeden Altay, "Anayasa değişikliğinden sonra 6 ay içinde çıkması gereken uyum yasaları çıkarılmadı. Çünkü Türkiye'de hukuk işlemiyor. An itibariyle TBMM'ye gelen bir tasarı da yok. Şimdi geleceğini söylüyorlar. İttifak ile ilgili 7 günlük sürenin de kısaltılabileceğine ilişkin duyumlar var. AKP'nin 16 yıllık tahribatından rahatsız olan, demokrasiden yana olanların ittifakını güçleştirme arayışları var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ama ne yaparlarsa yapsınlar demokrasi ittifakı her türlü hainliği, her türlü cinliği yenecek. Diktatörlük değil, demokrasi kazanacak" diye konuştu.