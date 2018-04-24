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    DSG: Deyr ez Zor'da IŞİD'e karşı yeni bir operasyon başlatmadık

    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
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    Hikmet Durgun
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    YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Deyr ez Zor kenti doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü ancak Afrin harekatı nedeniyle durdurduğu operasyona geri dönmedi. Sputnik'e konuşan DSG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Deyr el Zor'da IŞİD'e karşı herhangi bir hamle başlatmadıklarını söyledi.

    Suriye Menbiç ABD askeri araç
    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle IŞİD'e karşı  Deyr ez Zor kenti doğusunda yürüttüğü ancak Afrin harekatı nedeniyle geçen ay durdurduğu operasyonu henüz başlatmadı.

    Arap basınında Deyr ez Zor operasyonun başlayacağı iddia edilmişti ancak DSG güçleri iddiayı yalanlıyor.

    Konuyla ilgili DSG'nin Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Sputnik'e konuştu.

    Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentinde IŞİD'e karşı DSG'nin yeniden operasyon yapacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Balli, operasyonun olacağı şeklinde kimseye bir demeç vermediklerinin altını çizdi.

    Halihazırda herhangi bir operasyonun olmadığını vurgulayan Balli, operasyonun yakında başlayacağı iddialarının doğru olmadığını kaydetti. 

    DSG, geçtiğimiz mart ayında Afrin harekatı nedeniyle Deyr ez Zor kenti doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonu durdurmuştu.

    Fırat nehri üzerinde bulunan Deyr ez Zor kenti 2014 yılında IŞİD'in eline geçmişti. Kent, geçen yıl Suriye ordusu tarafından örgütten  temizlenmişti. DSG güçleri ise kentin doğu kırsalında IŞİD'e karşı mücadele yürütüyordu.

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    Etiketler:
    IŞİD, DSG, YPG, Mustafa Balli, Deyr ez Zor, Suriye
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