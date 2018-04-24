DSG: Deyr ez Zor'da IŞİD'e karşı yeni bir operasyon başlatmadık

Arap basınında Deyr ez Zor operasyonun başlayacağı iddia edilmişti ancak DSG güçleri iddiayı yalanlıyor.
Konuyla ilgili DSG'nin Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Sputnik'e konuştu.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentinde IŞİD'e karşı DSG'nin yeniden operasyon yapacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Balli, operasyonun olacağı şeklinde kimseye bir demeç vermediklerinin altını çizdi.
Halihazırda herhangi bir operasyonun olmadığını vurgulayan Balli, operasyonun yakında başlayacağı iddialarının doğru olmadığını kaydetti.
DSG, geçtiğimiz mart ayında Afrin harekatı nedeniyle Deyr ez Zor kenti doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonu durdurmuştu.
Fırat nehri üzerinde bulunan Deyr ez Zor kenti 2014 yılında IŞİD'in eline geçmişti. Kent, geçen yıl Suriye ordusu tarafından örgütten temizlenmişti. DSG güçleri ise kentin doğu kırsalında IŞİD'e karşı mücadele yürütüyordu.
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