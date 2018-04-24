DSG: Deyr ez Zor'da IŞİD'e karşı yeni bir operasyon başlatmadık

YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Deyr ez Zor kenti doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü ancak Afrin harekatı nedeniyle durdurduğu operasyona geri dönmedi. Sputnik'e konuşan DSG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Deyr el Zor'da IŞİD'e karşı herhangi bir hamle başlatmadıklarını söyledi.