Avukat Atalay: Masum gazeteciler FETÖ'cü hakimlerden daha çok ceza aldı

Uzun süredir devam eden ve sanıklarının yıllarca hapiste kaldığı Cumhuriyet davasının kararları verildi. Mahkeme kimsenin beklemediği ölçüde yüksek hapis cezaları verdi. Avukat Can Atalay, Seyr-i Sabah programına yaptığı açıklamada içinde hatalı ifadelerin de bulunduğu kararları eleştirirken davanın iddianamesini hazırlayan savcının müebbet hapisle yargılandığını hatırlattı:

'BU DOSYA GAZETECİLİĞİN YARGILANMASINA İLİŞKİN BİR DOSYADIR'

"Bu kadar ağır bir cezayı beklemiyordum. Fethullahçı hakim polis ve savcılara bundan daha az cezalar verildi. Akın Atalay, Aydın Engin gibi gazeteciler herkesten fazla ceza aldı, gerçekten şaşkınlık verici. Emre 9 ay yattı ama teknik olarak telefonunda byLock olmadığı kanıtlandı. Bir tane tweet kaldı dosyada. 36 takipçi var. Çoğu da akrabası. Bunun için 3 yıl 1 ay 15 gün aldı. Normalde en fazla 1 yıl alması gerekirdi. O kadar şiddetli bir ceza verdiler. Bu dosya bizce gazeteciliğin yargılanmasına ilişkin bir dosyadır. Gazeteciliğin nasıl yapılmaması gerektiğine dair emsal oluşturması, herkesin mesaj almasını sağlamaya yönelik bir dosyadır. İçinde manşetlerden başka tek bir delil yoktur. İçinde çok genç bir insanın yorumları delil olarak var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yanlış yazıp bağlamından kopararak yazdılar.

© AFP 2018 / YASIN AKGUL Cumhuriyet davasında sona gelindi

Gazeteye yayın çizgisini değiştirmesi hesabı soruluyor. Buluna buluna bu bulunmuş. Yayın çizgisini değiştirdiği de belirsiz. 80'lerde 90'larda Cumhuriyet'in nasıl haber yaptığını hatırlıyorum. Neyin nasıl değiştiğini anlamak mümkün değil.

Murat Sabuncu 3.5 aylık yayın yönetmenliği sebebiyle ceza aldı. O gazetenin sadece muhabiri olan Ahmet Şık 1.5 yıl ceza aldı. Bazı sanıklar açısından yıllar var yatacak. Davanın iddianamesini hazırlayan, ceza isteyen savcı iki kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Cumhuriyet'in 2013 tarihinde FETÖ'ye yakınlaştığı söyleniyor ama o sırada Fethullah Gülen'e hakaretten dava açılmış."