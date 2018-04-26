Antalya’da Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği konferansı: 'Türkiye ve Rusya, ilişkilerin geliştirilmesinde doğru yolda yürüyor'

Antalya’da düzenlenen 'Yükselen Avrasya’da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği' konferansında konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov "İkili ilişkileri geliştirirken hem Rusya hem Türkiye gerçekten doğru yolda yürüyor. Tarihin doğru yerindeyiz. Türkiye ve Rusya'nın birlikte olduğu yerde mutlaka başarı ortaya çıkacaktır" dedi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından Antalya Belek'te 'Yükselen Avrasya'da Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği' konulu konferans gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılışında Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, Rus ulusal muhafazakâr partisi ‘Rusya Tüm Halkların Birliği' Başkanı Sergey Baburin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel konuştu.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığını ifade ederek "Bizim şu anda Türkiye-Rusya ilişkileri olarak adlandırdığımız şey, ilişki boyutundan çıkmış işbirliğine dönüşmüştür. Şu anda Türkiye ve Rusya her alanda işbirliğini temel alan şekilde ilişkilerini sürdürmektedir. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya, Avrasya'nın iki yükselen ülkesi olarak ilişkilerine devam edecektir" dedi.

‘BU YIL TÜRKİYE-RUSYA DIŞ TİCARET HACMİNİN 30 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI SÜRPRİZ OLMAYACAK'

Türkiye ile Rusya arasında 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin bulunduğuna dikkat çeken Metin, şöyle konuştu:

"Şu andaki 22 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yeterli değil. Dış ticarette Türkiye aleyhine bir dengesizlik var ama biz bunu olumsuzluk olarak görmüyoruz. Doğru, şu andaki dış ticaret hacminde bir dengesizlik var. Ama dış ticaretin her iki ülkenin ekonomisine katkısı bakımından iş çok dengede gidiyor. Bugün Türkiye'nin Rusya'da yatırımları, Rusya'nın Türkiye'de yatırımları karşılıklı olarak 10'ar milyar doları aştı. Türkiye müteahhitlik sektörü şu anda dünyada ikinci sırada. İşte bu müteahhitlik sektörünün bu güce ulaşmasındaki lokomotif ülke Rusya'dır. Şu anda Rusya'da Türk müteahhitlik sektörünün gerçekleştirdiği projelerin toplam değeri 70 milyar dolardır. 2018'in ilk 3 ayına baktığımızda yüzde 66 oranında dış ticaret hacminde artış var, böyle gittiği takdirde dış ticaret hacminin bu yıl 30 milyar dolar olması sürpriz olmayacak."

Son dönemde Türkiye ile Rusya arasında enerji, turizm, savunma sanayii ve diğer alanlarda işbirliğinin devam ettiğini kaydeden Metin, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler altın çağını yaşıyor. Bunu iyi değerlendirmeliyiz, işbirliğimizin skalasını daha geniş tutmalıyız. Önümüzdeki dönemde bu işbirliklerinin artarak devam etmesini sağlayacak olan diğer sektörleri de göz önünde bulundurarak karşılıklı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde işbirliğimize devam edeceğiz" dedi.

ABD'nin Rusya'ya uluslararası alanda birçok yaptırım uyguladığını kaydeden Metin, Türkiye'nin yaptırımlar konusunda Rusya'nın yanında yer aldığını vurguladı.

‘TÜRKİYE VE RUSYA'NIN SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE İŞBİRLİĞİ İMKANI VAR'

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov ise yaptığı konuşmada Rusya sivil havacılık sektöründe yapılan çalışmaları anlattı. Rusya'da "21. yüzyılın uçağı" olarak adlandırılan ve halen geliştirilmesi üzerindeki çalışmaların devam ettiği İrkut MS-21 hakkında bilgi veren Boçerov, "Halen Antalya'da devam eden Eurasia Airshow'da bu uçak ile ilgili sunum yaptığımızda işbirliği için birçok imkan gördük" dedi. Boçerov, Türkiye ile sivil havacılık sektöründe yapılabilecek işbirliği konusunu Türk Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile daha önce görüştüklerini aktardı.

Rusya'da geliştirme çalışmaları süren dar gövdeli Sukhoi Superjet 75 ile Çin ve Rusya'nın ortaklaşa çalışmalarını yürüttüğü geniş gövdeli CR-929 yolcu uçağı projeleri hakkında da bilgi veren Boçerov, CR-929 ile ilgili "Dünya gerçekten ayağa kaldıran bir uçak geliştirilmekte. Bütün uluslararası şirketler bizim işbirliğimize katılmak istiyor. Çünkü herkes kendi geliştirdiği teknoloji kapsamında bu projede yer almak istiyor" diye konuştu.

Sivil havacılık sektöründe ses ötesi yolcu uçakları üretiminin öncelikleri arasında yer aldığını da belirten Boçerov, geçmişte Tupolev 144 ve Concorde gibi ses ötesi uçakların yapıldığını ancak bu projelerin yürümediğini anımsattı. Boçarov, ses ötesi yolcu uçağı konusunda uluslararası işbirliği üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

'RUSYA'YA VİZELERİN KALKMASI GEREKTİĞİNİ HER TOPLANTIDA İFADE EDİYORUZ'

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Berat Çonkar da Türkiye ve Rusya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişme potansiyelinin bulunduğunu, iki ülke dış ticaret hacmi için öngörülen 100 milyar dolarlık hedefin gerçekçi bir hedef olduğunu kaydetti.

Rusya'ya vize çağrısında da bulunan Çonkar, "İki ülke ilişkilerinin güçlü olabilmesi için beşeri, kültürel ve akademik zeminimizin sağlam olması önem arz etmektedir. Hem ticaret hacmimizin hak ettiği düzeye ulaşabilmesi, hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için vizelerin kalkması, her toplantıda ifade ettiğimiz ortak bir kanaattir" diye konuştu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da Rusya-Türkiye ilişkileri konusunda bir toplantının Antalya'da gerçekleşiyor olmasının çok anlamlı olduğunu belirtirken "Bu şehir, hiç abartmadan Türk-Rus ilişkilerinin başkentidir. Antalya'nın, Rusların en sevdiği tatil yerinin olması çok önemlidir. Geçen sene 4.7 milyon Rus turist Antalya'da tatil yaptı. Bu sene daha da geniş bir kitleye Antalya evsahipliği yapacak ve bu rekoru kıracağını düşünüyorum" dedi.

Antalya'da 10 binlerce Rus yurttaşın ikamet ettiğini, bir konuşmasında Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel'in Antalya'yı "küçük Moskova" olarak adlandırdığını kaydeden Yerhov, "Antalya bizim işbirliğimizin başkenti, aynı zamanda bu iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi turizm, kültür insani açıdan sınırlı değildir. İşbirliğimiz daha da derinleşiyor ve yeni yeni sektörleri kapsamaktadır.

'TÜRKİYE VE RUSYA DOĞRU YOLDA'

Türkiye ile Rusya arasında özellikle ekonomik hedeflerin büyük olduğunu ancak bunu gerçekleştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Yerhov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ilişkileri geliştirirken hem Rusya hem Türkiye gerçekten doğru yolda yürüyor. Tarihin doğru yerindeyiz. Yaşadığımız zamanlar kolay zamanlar değil, tehlikeli de olabilir ama ilginç de bir dönemdeyiz. Jeopolitik sistem kökten değişiyor, eski bağlantılar yıkılıyor yeni bağlantılar ortaya çıkıyor. Uluslararası ilişkilerde yeni formatlar, 21. yüzyıla ait yeni formatlar ortaya çıkıyor. Uluslararası arenada Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten önemli bir yer tutuyor. Bizim bu konuda çok önemli bir tecrübemiz vardır. Astana formatında Suriye konusunda işbirliğimiz devam ediyor. Edindiğimiz tecrübeler bizim daha sonra yapacağımız başarılarda önemli rol oynamaktadır. Türkiye ve Rusya'nın birlikte olduğu yerde mutlaka başarı ortaya çıkacaktır. Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor, işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Avrasya'nın yükseldiği bu dönemde bu ilişkiler özel önem taşımaktadır."

'TÜRKİYE, RUSYA İLE AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR'

Rusya Tüm Halkların Birliği Partisi Başkanı Sergey Baburin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke ilişkilerini geliştirdikleri için minnettar olduğunu ifade ederken "İstiyoruz ki bu adil ilişkiler mümkün olduğu kadar hızlansın ve ülkelerimizin ekonomisinin gelişmesine yardımcı olsun istiyoruz. Fakat bunun yanı sıra komşu ülkelerle de ilişkilerimizi düzgün şekilde yürütmemiz gerekiyor. Bu anlamda Türkiye, Rusya ile diğer ülkelerin arasında bir köprü vazifesi görmektedir. AB ülkeleri ile Rusya arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasında Türkiye'nin çabaları takdire değerdir. Bu sadece ekonomik ilişkilerimizi değil iki ülke arasındaki güveni de arttırır. Karadeniz bölgesi dünya barış bölgesi olarak tanınsın istiyoruz" dedi.

© Fotoğraf : RİA Novosti / Aleksey Stolyarov Antalya'da Karlov grafitisi: Hepimiz bir gökyüzünün altındayız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, ekonomi ve turizm alanında Antalya'nın Türk-Rus ilişkilerinde çok önemli yerinin olduğunu ifade ederek "Antalya olarak Rusya ile ilişkilerimizin çok daha ileri gitmesi için çalışıyoruz. İki ülke arasında yaşanan gerginlik döneminde bile bu ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu anladık ve geçici küskünlüğün kalıcı kırgınlığa yol açmayacağını anlamış olduk" dedi.

Türel, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rus büyükelçi Andrey Karlov'un isminin Antalya'da yaşatıldığını, Antalya'nın Demre ilçesinde Noel Baba Kilisesi'ne giden yola Andrey Karlov sokağı adını verdiklerini, Karlov'un memleketi Klinstı ile Demre'nin de kardeş şehir olduğunu kaydetti.