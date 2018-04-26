Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türkiye’de

İki gün süreyle Türkiye’de temaslarda bulunacak olan Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. İstanbul’da iş dünyasıyla biraraya geleceklerini ifade eden Minnihanov, yeni projelerle ilgili Türk partnerler bulacaklarından emin olduklarını söyledi.

© AA / Cem Öksüz Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türk partnerlerimize en iyi şartları oluşturmaya hazırız

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve beraberindeki heyet Türkiye'deki temasları çerçevesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bahçesinde yer alan Andrey Karlov anıtına çiçek bıraktı. Minnihanov daha sonra gazetecilerin soruları üzerine Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye'ye büyük bir heyet ile geldiklerini vurgulayan Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Ankara ve İstanbul'da görüşmeler yapacaklarını söyledi. Yarın İstanbul'da Türkiye-Tataristan İş Forumu düzenleneceğini belirten Minnihanov, "İstanbul'da iş çevreleri formu düzenlenecek. Orada kendimize yeni partnerlerimizi bulacağımızdan, birçok ortak bulacağımızdan eminim" dedi.

KOBİ temsilcilerinin Türkiye'de bir eğitim programından geçtiklerini belirten Minnihanov, bunun için Türkiye'ye teşekkür etti. Bir çok planları olduğunu, sağlık alanında da yeni projelere el atacaklarını vurgulayan Minnihanov, Türkiye iş çevrelerinin Tataristan'ın en büyük yatırımcıları olduğunu ifade etti. Minnihanov, "Tabii ki bunu ortak tarihimiz, dilimiz ve dinimize de borçluyuz. Böylece birbirimizi yakından takip ediyoruz ve dostluğumuz yüzyıllardır devam ediyor" diye konuştu.

Tataristan'da Sviyajsk Lojistik Merkezi'nin kurulduğunu, bu merkezin yöneticisi olarak Türkiye'de çok başarılı olan Gebze idarecisini davet ettiklerini söyledi. Minnihanov, "Böylece Türk yatırımcıları, Türk işadamları Tataristan'da yatırımda olmak istediklerinde kendilerini hiç yabancı hissetmeyecekler. Gebze'de olduğu gibi nasıl hissetmişler nasıl işler yürütmüşlerse Tataristan'da da aynı şartlarda, koşullar altında da devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Bugünün Tataristan'da Anadil Bayramı olduğunu hatırlatan Minnihanov, "Anadil Bayramı'mız bizim ünlü şairimiz Abdullah Tukay'a atfedilmiştir. Herhalde bu sadece Tatar halkının şairi ve bayramı değil, aynı zamanda tüm Türk dünyasının da bayramıdır. Bu vesileyle Türk halkına da Abdullah Tukay'a vermiş olduğu bu değer ve saygı için de teşekkürlerimizi sunuyorum. Onun adına İstanbul'da park var, Ankara'da da bir cadde var, heykeli var. Tüm bunlar için Türkiye'ye minnettarız" diye konuştu.

BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Tataristan Cumhuraşkanı Rüstem Minnihanov, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı heyetlerarası görüşmede ikili ilişkiler ve yeni yatırım projelerinin ele alındığı kaydedildi.