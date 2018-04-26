‘S-400'lerin korunması için Pantsir-S1 gibi alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi şart'

Rusya ve Türkiye arasında S-400 hava savunma sistemi anlaşmasıyla birlikte artan askeri iş birliği yeni bir boyut kazandı. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerine koruma sağlaması için Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazır olduğunu söyledi. Rus basınına demeç veren Şugayev, "S-400 sevkiyatının zamanında ve başarıyla yapılmasının, hava savunma sistemleri alanındaki işbirliğini genişletmeyi konuşmamızı sağlayacağından eminim. Bir sonraki aşamada Türkiye'ye Pantsir sistemleri gönderilebilir, bu mantıklı olur" dedi. Rus yetkili, Moskova ve Ankara'nın S-400 parçalarının Türkiye'de üretilmesi konusunu istişare etti. Rus yetkiliden gelen bu açıklamayı ve Türkiye'nin olası Pantsir alımını Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Sputnik'e değerlendirdi.

S-400 gibi uzun menzilli yüksek irtifa bir hava savunma sisteminin korunması için Pantsir-S1 gibi alçak ve orta irtifa hava savunma sisteminin gerekliliğinin altını çizen Karataş "Eğer uzun menzilli yüksek irtifa bir hava savunma sistemi satın alıyorsanız, bu sistemin hava savunmasını da sağlamanız gerekmektedir. S-400 veya Patriot gibi bir hava savunma sistemine yapılacak taarruzlara karşı alçak ve orta irtifa hava savunma şemsiyesini de kurmanız gereklidir. Bu sadece S-400 gibi sistemlerin savunması için değil, aynı zamanda nokta hava savunmasına ihtiyaç olan sivil ve askeri hedefler için de geçerlidir" dedi.

Pantsir-S1 gibi hava savunma sistemlerinin alımının hem güvenlik, hem de Türkiye'nin kendi milli hava savunma sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacağına işaret eden Karataş "Rusya ile S-400'ün yanı sıra bu tür hava savunma sistemlerinin tedarikine ve ortak üretimine ilişkin anlaşmaların yapılmasını savunma sanayinde işbirliğinin geliştirilmesi ve çeşitliliği açısından büyük fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.