Türkiye, S-400’ün yanında Pantsir’i de kullanabilir

Sputnik'e konuşan Şugayev, "Eminim, S-400 anlaşmasının başarılı biçimde ve zamanında hayata geçirilmesiyle hava savunma alanındaki işbirliğinin genişletilmesini konuşabileceğiz ve Pantsir füze ve uçaksavar topçu sisteminin sevkiyatı da bu işbirliğinin yeni aşaması olabilir" dedi.
HER S-400 TABURUNA BİR PANTSİR BATARYASI EŞLİK EDİYOR
"S-400, uzun menzilli füze sistemi. Onun korunması için bir kural olarak bizim ordumuzda bir S-400 taburuna bir Pantsir bataryası kullanılıyor. Pantsir, S-400'ü savaş uçakları, anti radar füzeler, ‘havadan karaya' tipi füzeler ve küçük boyutlu insansız hava araçlarına karşı korumasını sağlıyor. Hmeymim hava üssünde tam da insansız hava araçlarına karşı Pantsir sistemlerinden yararlanıldı. S-400 sistemleri ise tam da bu esnada hava sahası kontrolünü ve ABD savaş uçaklarının provokasyonlarına karşı önlemi sağlıyordu. Bu doğal bir ortak yaşam."
Pantsir'in bir diğer görevinin sivil ve askeri tesislerin korumasını sağlamak olduğunu dile getiren Murahovskiy, "S-400 ve Pantsir birlikte, nokta hava savunma sistemi. Onlar, bazı stratejik öneme sahip yerleri korumak için tasarlandı" diye kaydetti.
STRATEJİK YERLERİ KORUMAYA YÖNELİK TASARLANDI
Diğer yandan Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, bu tür sistemlerin stratejik yerleri korumaya yönelik olduğunu belirterek Moskova'yı örnek gösterdi. Jilin, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
TÜRK ASKERİNE ÖVGÜ
Türkiye'nin bu sistemlerle kendi hava sahasını tamamen kontrol altına alabileceğini dile getiren Jilin aynı zamanda Türk askerine övgüler yağdırdı. Jilin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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