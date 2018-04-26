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    Pantsir Hava Savunma Sistemi- MAKS 2017

    Türkiye, S-400’ün yanında Pantsir’i de kullanabilir

    © Sputnik / Ilya Pitalev
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    Maksim Durnev
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    Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerini koruyacak Pantsir füze ve uçaksavar topçu sistemini de sağlayabileceğini belirtti.

    Sputnik'e konuşan Şugayev, "Eminim, S-400 anlaşmasının başarılı biçimde ve zamanında hayata geçirilmesiyle hava savunma alanındaki işbirliğinin genişletilmesini konuşabileceğiz ve Pantsir füze ve uçaksavar topçu sisteminin sevkiyatı da bu işbirliğinin yeni aşaması olabilir" dedi.

    Kamaz-6560 üzerinde Pantsir-S uçaksavar füze ve top sistemi, Moskova Bölgesi’nde teçhizat sergisi sırasında.
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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    Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni ve Rusya Savunma Sanayisi Komisyonu Uzman Konseyi üyesi Viktor Murahovskiy, Sputnik'e açıklamasında, S-400 ve Pantsir sistemlerinin birlikte çok etkili olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    HER S-400 TABURUNA BİR PANTSİR BATARYASI EŞLİK EDİYOR

    "S-400, uzun menzilli füze sistemi. Onun korunması için bir kural olarak bizim ordumuzda bir S-400 taburuna bir Pantsir bataryası kullanılıyor. Pantsir, S-400'ü savaş uçakları, anti radar füzeler, ‘havadan karaya' tipi füzeler ve küçük boyutlu insansız hava araçlarına karşı korumasını sağlıyor. Hmeymim hava üssünde tam da insansız hava araçlarına karşı Pantsir sistemlerinden yararlanıldı. S-400 sistemleri ise tam da bu esnada hava sahası kontrolünü ve ABD savaş uçaklarının provokasyonlarına karşı önlemi sağlıyordu. Bu doğal bir ortak yaşam."

    Pantsir'in bir diğer görevinin sivil ve askeri tesislerin korumasını sağlamak olduğunu dile getiren Murahovskiy, "S-400 ve Pantsir birlikte, nokta hava savunma sistemi. Onlar, bazı stratejik öneme sahip yerleri korumak için tasarlandı" diye kaydetti.

    STRATEJİK YERLERİ KORUMAYA YÖNELİK TASARLANDI

    Diğer yandan Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, bu tür sistemlerin stratejik yerleri korumaya yönelik olduğunu belirterek Moskova'yı örnek gösterdi. Jilin, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    Pantsir-S1 füze savunma sistemi
    © Sputnik /
    Rusya: Türkiye'ye Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazırız
    "Türkler, hiç kimsenin hava sahalarına sızamaması için bu sistemleri sınırları boyunca yerleştirebilir. Hatta sınır ötesinde önleme yapabilir. Örneğin Moskova, bu sistemlerle total biçimde korunuyor. Moskova üzerinde delinmez kalkan var, çünkü başkent ve stratejik bir yer. Ayrıca nükleer santraller, stratejik önemdeki askeri tesisler de bu sistemlerle koruma altında alındı."

    TÜRK ASKERİNE ÖVGÜ

    Türkiye'nin bu sistemlerle kendi hava sahasını tamamen kontrol altına alabileceğini dile getiren Jilin aynı zamanda Türk askerine övgüler yağdırdı. Jilin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Pantsir-SM
    © Sputnik /
    ‘S-400'lerin korunması için Pantsir-S1 gibi alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi şart'
    "Bir asker olarak Rus silahını bu kadar iyi bilen Türk askerler için sadece sevinebilirim. Mesele şu ki, S-400 ve Pantsir birlikte delinmez hava savunma sistemini oluşturuyor. Çünkü önlemeler her türlü irtifada ve daha yüksek menzilde yapılıyor. Yani aslında söz konusu olan, sıfır irtifadan uzaya kadar total hava sahası kontrolü. Diğer yandan bu çift, düşmanın farklı yerlerden yapabileceği saldırıları da püskürme fırsatını sağlıyor. Pantsir, bu sistem içinde ek göz ve kulaklardır. Eğer bu anlaşma hayata geçirilirse Türkiye hava sahasını kapatmış olacak".

    Etiketler:
    Pantsir, S-400, Dmitriy Şugayev, Türkiye, Rusya
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