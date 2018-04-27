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    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türkiye-Tataristan Forumu'nda Sputnik'in sorularını yanıtladı.

    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türkiye ve Tataristan turizm ve inşaat sektörlerinde önemli adımlar atacak

    © Sputnik / Tuğba Bolat
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    Elif Sudagezer
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    Türkiye-Tataristan Forumu'nda Sputnik'in sorularını yanıtlayan Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov "Türk yetkililerle Tataristan'da Türkiye'ye özel organize sanayi bölgesinin yanı sıra eğlence, alışveriş merkezi ve tema parklarının kurulması konularında anlaştık. Turizmden, KOBİ eğitimlerine pek çok alanda mesafe kat ettik" dedi.

    Rafinat Yarullin Samatoviç
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    'Türk mühendisler Tataristan'da kilit rol oynuyor'
    Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Tataristan Forumu toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Minnihanov, Perşembe günü Ankara'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı görüşmelerin detaylarını Sputnik'le paylaştı:

    "İlişkilerimiz yıllara dayanıyor ve artık dost haline geldik. Ve tabii ki, süren dostluğumuzun yanı sıra iki tarafa da önemli sorumluluklar düşüyor. Dün Ankara'da sağladığımız temaslarda da tıp ve eğitim-öğretim konularında çalışmalar yapmak konusunda mutabık kaldık. Dünkü temaslarımızda eğitim-öğretim merkezinin kurulması konusunda temaslarda bulunduk. Önemli bir diğer çalışmamız da, Tataristan'da Türkiye'ye özel organize sanayi bölgesinin kurulması konusu oldu. Eğlence, alışveriş merkezi ve tema parklarının kurulması konusunda da mutabakata vardık. Bu süreçte Türk iş adamları Tataristan ekonomisinin bir çok sektöründe iş yapabilecekler."

    Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov
    © Sputnik /
    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türkiye’de
    ‘TURİZM VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİNİN TEMELİ ATILDI'

    Türk müteahhitlerin Tataristan'daki inşaat sektöründe de önemli rol oynayacağını söyleyen Minnihanov "Türk müteahhitler, yalnızca Rusya'da değil dünya çapında ünlüler ve dünya çapında önemli projelerin altından başarıyla kalkıyorlar. Ben Tataristan'daki inşaatlarda da bu müteahhitlerin önemli rol oynayacağına inanıyorum. Özellikle inşaat ve montaj gibi alanlarda katkıları çok önemli" dedi.

    Ankara'daki temaslarda turizm ve özellikle de sağlık turizmi alanında gelişmeler için fikir teatisinde bulunulduğunun altını çizen Minnihanov "Turizm konusunda iş birlikleri hedefleniyor. Özel olarak ise tıbbi turizm masaya yatırıldı" diye konuştu.

    ‘TATARİSTAN'DAN GELEN UZMANLAR TÜRKİYE'DE KOSGEB EĞİTİMİNDEN GEÇTİ'

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) toplantısının detaylarının sorulması üzerineyse Minnihanov şu bilgiyi paylaştı:

    "Türk ekonomisi KOBİ'lere olan desteğiyle ünlüdür. Biz bu konuyla çok ilgilendik. Geçen yıl ben Sayın Bakan Nihat Zeybekçi'den ricada bulundum, bize de böyle bir tecrübe alışverişinde bulunmaları için. Ve onun da KOSGEB çatısı altında bir kaç uzmanımız eğitimden geçti. Bunun devamı olacak. Biz burada edindiğimiz bu tecrübeyi Tataristan'a aktaracağız."

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    Etiketler:
    Sanayi bölgesi, müteahhit, Türk iş adamları, ticaret, turizm, Elif Sudagezer, Nihat Zeybekçi, Binali Yıldırım, Rüstem Minnihanov, Mevlüt Çavuşoğlu, Tataristan, İstanbul, Türkiye, Ankara, Rusya
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