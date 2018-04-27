Menbiç Askeri Meclisi Komutanı: Fransa askerleri Menbiç'te askeri varlığını artırıyor

Türkiye'nin 'Menbiç'e operasyon yapacağız' açıklamasından sonra Fransa askerlerinin Menbiç'teki askeri varlığını artırdığı belirtiliyor. Sputnik'e konuşan DSG'ye (Demokratik Suriye Güçleri) bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Muhammed Ebu Adıl, Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını ve devriye görevi yaptığını söyledi.

Afrin'i Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisin olduğu Menbiç'te Fransa'nın askeri varlığını artırdığı ve askerlerin bölgede devriye gezdiği belirtiliyor.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Muhammed Ebu Adıl, Sputnik'e konuştu.

'FRANSA ARTIK RESMEN MENBİÇ'İ KORUYOR'

Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlığını artırdığını belirten Adıl," Türkiye'nin Menbiç'e yönelik tehditlerinden sonra Fransa, bölgede askeri varlığını artırma kararı aldı. Fransa askerleri kısa bir süre önce Menbiç'e geldi. Fransa askerleri daha önce koalisyon çatısı altında Menbiç'te bulunuyordu ama şimdi bağımsız, resmi bir şekilde Menbiç'te bulunuyorlar. Fransa askerlerinin sayısı Menbiç'te şimdilik az ama bu sayı gitgide artacak. Fransa askerleri ile görüşmeler yaptık. Menbiç'teki askeri varlıklarını daha da artırma sözü verdiler. Fransa da artık resmi bir şekilde Menbiç'i koruyor. Fransa askerleri Menbiç'te, sınırda devriye görevleri yapıyorlar. ABD askerleri ile birlikte sınırda devriye geziyorlar" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin elindeki bölgelerde toplam 250 Fransız askeri bulunuyor.

Kobani'de Fransa askerlerine ait bir merkez de bulunuyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr ez Zor'da da askerleri bulunuyor.

2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen Halep'e bağlı Menbiç kenti, 12 Ağustos'2016'da DSG tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı.

Güneyde Halep'e 85 km, kuzeyde Cerablus'a 40 km, doğuda Kobani'ye 65 km, batıda ise El Bab'a 45 km uzaklıktaki Menbiç stratejik öneme sahip.