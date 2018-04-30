Hükümetten ‘gıda ithalatında radyasyon denetiminin kaldırılması’ savunması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Japonya’dan gıda ithalatında uygulanan radyasyon denetiminin kaldırılmasını, AB ülkeleri, ABD ve Rusya’yı örnek göstererek savundu ve 25 ülkenin radyasyon denetimlerini tamamen kaldırdığını söyledi.
İYİ Parti Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinde, Japonya’da 2011 yılında meydana gelen Fukuşima Nükleer Santralinde ortaya çıkın sızıntı nedeni ile bu ülkeden gıda ithalatında uygulanan radyasyon denetimlerinin, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı için kaldırıldığının açıklandığını hatırlattı. Gürer, Başbakan Yıldırım’a, “Dünyada Japonya’dan ithalat yapan ve radyasyon denetimlerini sürdüren ülkeler var mı? Ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) kontrolünde saptanmayıp, farklı bu ülkede bu bulgulara erişildiğine dair bir bilgi mevcut mudur?” diye sordu.
Soru önergesini ise Başbakan Yıldırım adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yanıtladı. Zeybekci, Japonya’da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrasında ortaya çıkan radyasyon sızıntısı nedeniyle Japonya menşeli ve çıkışlı gıda ve tarım ürünlerinde 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2” çerçevesinde TAEK tarafından radyasyon denetiminin yapıldığını belirtti. Zeybekci, şöyle devam etti:
“Ancak Tebliğ kapsamı gerçekleştirilen denetimlerde sınır değeri aşan olumsuz sonuçlanan herhangi bir ürüne rastlanmadığı TEAK tarafından bildirilmiş ve denetimlerin kaldırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda 2018/2 sayılı Tebliğin yürürlükten kaldırılması hakkında Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22 sayılı Tebliğ 12 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’da yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.”
Ekonomi Bakanı Zeybekci, tebliğ hazırlık çalışmaları kapsamında, Japonya’dan gıda ve tarım ürünleri ithalatı yapan diğer ülkelerdeki radyasyon kontrollerinin durumu Bakanlığınca takip edildiğini de kaydetti. Zeybekci, “Bu çerçevede 25 ülkenin radyasyon denetimlerinin tamamen kaldırıldığı; Avrupa Birliği’ndeki 28 ülke ile ABD’nin içinde yer aldığı toplam 40 ülkenin ise radyasyon kontrollerini 2016 yılından itibaren ciddi şekilde gevşettiği tespit edilmiştir. İlaveten 2017 yılında Lübnan ve Rusya’nın, radyasyon kontrollerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeler yaptığı görülmüştür” dedi.
Bakan Zeybekci, Japonya’dan ithal edilen gıda ve tarım ürünlerinde TAEK tarafından tespit edilemeyen, ancak diğer ülkelerde tespit edilen bir radyasyon oranının bulunduğu konusunda da kendilerine herhangi bir bilgi ulaşmadığını da kaydetti.
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