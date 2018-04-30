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    Plaj, turist, deniz, sahil

    Turizmde 2018 hedefi: 40 milyona yakın turist, 32 milyar dolar gelir

    © Fotoğraf : DHA
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    Yurdagül Şimşek
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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin turizmde geçen bütün yılların rekorlarını 2018 yılının ilk çeyreğinde kırdığını ifade ederek, "Rakamlar gösteriyor ki, bu yıl 40 milyona yakın turisti Türkiye'de ağırlayacağız, geçen yılın 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini de bu yıl 32 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

    Otel odası
    © AA / Arşiv
    Turizm geliri yüzde 31 arttı
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü verilere göre Türkiye'nin yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34.88 artışla 5 milyon 128.406 yabancı ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi. Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ise turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.3 artış gösterdi ve 4 milyar 425 milyon 237.000 dolar olduğunu kaydetti.

    YILIN İLK ÇEYREĞİNİN BİRİNCİSİ İRAN, İKİNCİSİ GÜRCİSTAN, ÜÇÜNCÜSÜ ALMANYA

    Türkiye'ye gelen turistlere ilişkin de bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, açıklamasında, şöyle dedi:

    "Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.40 artış ve 738.246 turist ile İran ilk sırada yer alırken, yüzde 9.27 artış ve 475.452 turist ile Gürcistan ikinci, yüzde 8.13 artış ve 416.802 turist ile Almanya üçüncü oldu. Almanya'yı sırasıyla Bulgaristan ve Rusya Federasyonu izledi.

    Türkiye'ye Mart 2018 döneminde ziyaret eden yabancı sayısı da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34.83 artışla 2 milyon 139.766 olarak gerçekleşti. İran yüzde 18.12 artış ve 387.825 turist sayısı ile en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasının yine birincisi olurken, yüzde 10,29 artış ve 220.198 turist ile Almanya ikinci, yüzde 7.85 artış ve 168.005 turist ile Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı sırasıyla Bulgaristan ve Rusya Federasyonu izledi.

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Onur Çoban
    Kurtulmuş: 40 milyon turist gelecek, seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil
    Türkiye'ye Ocak-Mart 2018 döneminde gelen ziyaretçilerin yüzde 99.69'u turist olup, Mart 2018 dönemi ziyaretçilerinin ise yüzde 99.70'i turistlerden oluştu. Günübirlik ziyaretçi sayısı ise yüzde 0.30 düzeyinde kaldı. "

    KURTULMUŞ: MORAL BOZMAYALIM, KAFA KARIŞTIRMAYALIM

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm değerlendirmesine ilişkin açıklamasında Bakan Numan Kurtulmuş'un değerlendirmesine de yer verdi. Türkiye'nin turizmde geçtiğimiz bütün yılların rekorlarını 2018 yılının ilk çeyreğinde kırdığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Rakamlar gösteriyor ki, bu yıl 40 milyona yakın turisti Türkiye'de ağırlayacağız, geçen yılın 26.5 milyar dolarlık turizm gelirini de bu yıl 32 milyar dolara çıkaracağız." dedi. Turizmde güzel bir evreye girildiğini dile getiren Kurtulmuş, moral bozucu, kafa karıştırıcı sözlerden özellikle sektör temsilcileri olarak kaçınılması gerektiğini söyledi. Türkiye turizminin doğru yolda ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, "Hepimizin başarılarının arkasındaki ortak paydamız Türkiye'nin başarısıdır. Ortak çıkarımız Türkiye'dir. Her şey Türkiye için, her şey Türkiye'nin geleceği için. Adlarımız farklıdır ama hepimizin soyadı Türkiye'dir" diye konuştu.

    Ömer Arısoy
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    'Türkiye, 2018'de 6 milyon Rus turist ağırlamaya hazır'
    TURİZM CARİ AÇIĞIN DA İLACI

    Turizmi cari açığın ilacı olarak nitelendiren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, niteliği ve gelişme potansiyeli itibariyle ve neredeyse tamamına yakını yerli olma özellikleriyle turizmin Türkiye'nin stratejik bir sektörü olduğunu dile getirdi. Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye'nin cari açığının da düşmeye devam edeceğine vurgu yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:

    "Turizm, sadece eğlence ve hoş vakit geçirme sektöründen ibaret değil, bizim gibi gelişme hedefleri son derece açık ve büyük olan ülkeler için önemli bir stratejik endüstridir ve o ülkelerin yapısal ekonomik sorunlarından birisi olan cari açıklarını gidermek için de tabiri caiz ise ilaç mahiyetinde bir sektördür. Turizm sektörü, bu anlamda, yeni dönemde kazanmış olacağı bu perspektifle hem kendisini daha ileriye taşıması hem Türkiye ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve cari açığını ortadan kaldırmak için sonuç vermesi bakımından önemlidir."

     

     

     

    Etiketler:
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Numan Kurtulmuş, Türkiye
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