Fransız askerleri görüntülendi: 50 asker, Menbiç'in sınırlarında nöbet tutuyor

© AP Photo / Hussein Malla Menbiç Askeri Meclisi Komutanı: Fransa askerleri Menbiç'te askeri varlığını artırıyor

Ankara'nın Afrin'in ardından Menbiç'e operasyon düzenlemeye yönelik açıklamaları sonrası, Menbiç'te varlıklarını artıran Fransız askerlerinin devriye gezdiği haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

SACUR ÇAYI BÖLGESİNDE

Sputnik'in ulaştığı bir resimde Fransa askerlerinin Menbiç'te Sacur Çayı bölgesinde 2 askeri araçla nöbet tuttuğu görülüyor. Fransa askerlerinin nöbet tuttuğu araçlara Fransa bayraklarının asılması dikkat çekiyor.

© Sputnik / Hikmet Durgun Menbiç'in Sacur Çayı bölgesinde Fransa askerlerinin nöbet tuttuğu araçlara Fransa bayrakları asılı.

Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi'nden üst düzey bir yetkili, Sputnik'e şöyle konuştu:

''Fransa askerleri kısa bir süre önce Menbiç'e geldi. Şimdi Menbiç'in kuzeyinde askeri bir üs kuruyorlar. TSK ile ÖSO operasyon yapmasın diye Menbiç'in kuzeyinde varlıklarını artırıyorlar. Sacur Çayı bölgesinde sürekli devriyeye çıkıyorlar. Askeri araçlarıyla bölgede nöbet tutuyorlar. Askeri araçların üzerinde Fransa bayrağı bulunuyor. Fransa askerleri Menbiç'in değişik bölgelerinde boy gösteriyor. Genelde Menbiç'in sınırlarında bulunuyorlar. 50 civarında Fransa askeri var.''

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Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl da Fransız askerlerinin Menbiç'te devriyeye çıktığını Sputnik'e doğruladı. Ebu Adıl, Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını ve sınırda nöbet tuttuğunu, Fransa askerlerinin ABD askerleriyle birlikte devriye gezdiğini aktardı.

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Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin elinde tuttuğu bölgelerde toplam 250 Fransız askeri olduğu söyleniyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr er Zor'da askerleri bulunuyor. Kobani'de Fransız askerlerine ait bir merkez de var.

STRATEJİK ÖNEMİ VAR

2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen Halep'e bağlı Menbiç, 12 Ağustos 2016'da DSG tarafından IŞİD'den kurtarılmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85, kuzeyde Cerablus'a 40, doğuda Kobani'ye 65, batıda El Bab'a 45 kilo metre mesafede stratejik öneme sahip bir yerleşim.