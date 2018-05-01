MHP'li Büyükataman: Cumhur ittifakına oy vermek, 15 Temmuz'a karşı durmakla aynı değerdedir

MHP'li İsmet Büyükataman, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla AK Parti ile ittifak yaptıklarını ifade ederek, "24 Haziran'da Cumhur ittifakına oy vermek, 15 Temmuz'da darbeye karşı durmakla aynı değerdedir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, erken seçimle ilgili yaptığı yazılı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde fitne üreten, dedikodu imal eden, kriz ve kaosa davetiye çıkaran yerli ve yabancı mihrakların son dönemlerde faaliyetlerine hız verdiklerini kaydetti.

İçeride ve dışarıda yaşanan gelişmelerin 3 Kasım 2019 tarihine giden hayli uzun sürecin, birtakım belirsizliklere ve tartışmalara yol açacağını gösterdiğini söyleyen Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin neden erken seçim çağrısı yaptığını da şöyle anlattı:

"Sayın Genel Başkanımız; seçimlerin gündemden düşmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasının, Türkiye'nin hayrına olacağını düşünmüş, ayrıca bu tablodan yararlanmak için çaba gösteren FETÖ ve yardakçılarının daha fazla zaman kazanmasına fırsat tanınmaması için erken seçim çağrısı yapmıştır. Bu çağrı karşılık bulmuş ve 24 Haziran 2018 tarihinde seçimlerin yapılması kararlaştırılmıştır."

'ERKEN SEÇİM ULUSLARARASI KAMUOYUNDA ENDİŞEYE SEBEP OLDU'

Erken seçim kararının uluslararası kamuoyunda bir endişeye sebep olduğunu ardı ardına açıklamalar geldiğini belirten MHP'li Büyükataman, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ın Türkiye'de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemenin zor olduğunu, bu konuda endişeli olduklarını söylediğini, AKPM'nin de mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin 'Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı' gerekçesiyle Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yaptığını ifade etti. Büyükataman şöyle devam etti:

"ABD kendi kurumları arasındaki ihtilafa son verememişken ve hala milletin iradesiyle işbaşına gelen Başkanı Trump'ı içine sindirememişken bizim seçimlerimizle neden bu kadar yakından ilgilenmektedir? Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Fransa OHAL'de seçimlere gittiğinde AB kriterlerini neden hatırlamamıştır? Avrupa, Cumhur ittifakının zaferini sezmiş, Türkiye'nin her anlamıyla tam bağımsız, hür ve müstakil olacağını, içindeki fitneden arınacağını görmüş bu nedenle endişeye kapılmıştır. Türkiye, bir müstemleke devleti değildir. Ne zaman seçim yapacağını kimseye soracak değildir."

'ADI KONULMAMIŞ BİR GÖKKUŞAĞI KOALİSYONU OLUŞTURMUŞLARDIR'

Hükümet etme sisteminin değişmesinin geniş ve katılımcı bir mutabakata dayanması gerektiğini, yeni sistemle bunun sağlandığını belirten MHP'li İsmet Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur ittifakı karşıtları bu durumu anlamak istememiş ve adı konulmamış bir ‘gökkuşağı koalisyonu' oluşturmuşlardır. Bu gökkuşağı koalisyonu maalesef Edirne düşerken, tartışmalara boğulan Meşrutiyet Meclis'i gibidir. 'Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın' diyen anlayışın bugünkü izdüşümündekiler Cumhur ittifakı başarılı olacağına kim gelirse gelsin demektedir. Bu amaçla çalmadık kapı, denenmedik fitne bırakmamaktadır. Bu güruh, Mustafa Kemal'in Anadolu'da kaybetmesini dilek ve temenni ederek, İstanbul'da göğüslerinde nişan ve madalyalarla caka satan nazırları, devrin siyaset ve devlet adamlarını andırmaktadır."

15 TEMMUZ'DA DARBEYE KARŞI DURMAKLA AYNI DEĞERDEDİR

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da bir ruh doğduğunu, Türkiye için yeni bir kapı açıldığını, daha sonra milletin aklıyla bir ittifak yapıldığını ifade ederek, "İşte bu nedenle ‘Cumhur ittifakı millet aklı'dır" dedi.

MHP'nin mecliste temsil oranın fevkalade önem arz ettiğini kaydeden Büyükataman, MHP ne kadar güçlü bir nispette temsil edilirse yasamanın da o denli sağlam olacağını ifade etti.

Büyükataman, "Güçlü ve tam bağımsız Türkiye'ye giden yol, Cumhur İttifakı'ndan geçmektedir. Milletimizin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla AK Parti ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğar diyoruz, birlikte rahmet olacağına inanıyoruz. 24 Haziran'da Cumhur ittifakına oy vermek, 15 Temmuz'da darbeye karşı durmakla aynı değerdedir" diye konuştu.