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    ABD askeri-Menbiç

    PYD Yöneticisi: ABD, Arap devletlerini Suriye'ye konuşlandırmak istiyor

    © AP Photo / Hussein Malla
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    Hikmet Durgun
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    ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin olduğu alanlara Arap devletlerini yerleştirmeye çalıştığı belirtiliyor. Sputnik'e konuşan PYD Yöneticisi Ewwas Eli, ABD'nin Arap devletlerini Suriye'ye konuşlandırmak istediğini söyledi.

    Zırhlı araçla devriye gezen Fransız askeri, Mali, Ekim 2017
    © REUTERS / Benoit Tessier
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    Sputnik'in DSG kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Suriye'nin kuzeyine ve Fırat'ın doğusuna askeri güç gönderme konusunda bazı Arap devletleri ile anlaştı.

    Mısır ve Ürdün ise Suriye'ye asker göndermeye sıcak bakmıyor.

    Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin Genel Komutanı Mazlum Abdi, geçtiğimiz günlerde Arap basınına verdiği bir röportajda Arap Gücü'nün Uluslararası Koalisyon şemsiyesinde ABD yerine Suriye'ye yerleşmesi durumunda işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

    'ARAP ÜLKELERİ GELİRSE TÜRKİYE VE SURİYE HÜKÜMETİ SESİNİ ÇIKARTAMAZ'

    Konuyla ilgili  Sputnik'e konuşan PYD Yöneticisi Ewwas Eli, ABD'nin Arap ülkelerini Suriye'ye yerleştirmek istediğini belirterek, "Edindiğimiz bilgilere göre, henüz resmiyet kazanmamakla birlikte ABD, Suriye'nin kuzeyine Arap ülkelerini yerleştirmek istiyor. Önümüzdeki dönemler için hesaplarını yapıyor. Arap devletlerini yanında görmek istiyor. ABD'nin buradaki amacı hem Türkiye kendisine çok baskı yapmasını önlemek hem de Suriye politikasında yanında Arap güçlerini yanına çekmek. Eğer bu Arap ülkeleri gelirse Türkiye ve Suriye hükümeti sesini çıkartamaz. "

    Arap ülkelerinin Suriye'nin Kuzeyine gelmesi konusuyla ilgili PYD olarak şimdiye kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadıklarını aktaran Eli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili açıklamalarının günden güne değiştiğini söyledi.

    Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin olduğu bölgelerde ABD'nin 5.000, Fransa'nın ise 250 askeri bulunuyor.

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    Etiketler:
    YPG, PYD, DSG, Ewwas Eli, Mazlum Abdi, Suudi Arabistan, ABD, Suriye
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