Saadet Partisi, Diyarbakır’da Kürt sorunu raporu açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı’na 100.000 imza ile aday olmaya hazırlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Tv5’de Gazeteci Mustafa Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Aykırı Gündem programında, aralarında Sputnik’in de bulunduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

'ADINA İTTİFAK DENİYOR AMA BU İŞBİRLİĞİ ASLINDA'

© AA / Evrim Aydın Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı: Güneş balçıkla sıvanmaz

Dört siyasi partinin ittifakıyla ilgili açıklamanın bir iki gün içinde yapılacağını bunun bir süreci olduğunu belirten Karamollaoğlu, ittifakın temel sebebinin seçim barajı olduğunu söyledi. Anayasa’da istikrar ve temsilde adalet ilkeleri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Temsilde adaleti unuttular. ‘Herkesin de temsil edilmesi gerekmez’ dediler. Bu yüzde 10 barajı ciddi bir baraj. Bunun üzerine biz dedik ki bu yanlış. Adına ittifak deniliyor ama bu işbirliği aslında” dedi. Seçmenlerin bir kısmının ‘yüzde 10 barajını geçme ihtimali görmediği için’ istedikleri partiye oy veremediğini anlatan Karamollaoğlu, bu işbirliği ile böyle bir endişenin kalkacağını, böylece seçmenin rahatlayacağını, sandığa gittiği zaman kendi partisine oy vereceğini kaydetti.

'İKİNCİ TURDA DESTEK KONUSU KONUŞULMADI'

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ittifak yapan partilerin birbirlerini destekleme kararı alıp almadığına ilişkin soru üzerine, bu konun görüşmelerde konuşulmadığını söyledi. Karamollaoğlu, “Onun da ben şu anda doğru olmadığı kanaatindeyim, öyle bir konuşmanın. O çok farklı noktalara da götürebilir. Ancak tabi herkesin bazı noktalarda bir takım endişeleri var onu da görmek icap eder” dedi.

Seçim sürecinde herkesin bu noktalar üzerinde durduğunu ancak kendisinin bu noktaların üzerinde durmayı pek doğru bulmadığını ifade eden Karamollaoğlu, bugün içinde bulunulan seçim şartlarının, bunun oluşturduğu havanın üstesinden nasıl gelineceği konularının ele alınmasını ve iktidara gelirlerse ne yapacaklarının vatandaşlara aktarılmasını istediklerini söyledi.

© AA / 4 partinin ittifak açıklaması ertelenebilir

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, sorular üzerine HDP’nin ittifak yapılacak partiler arasında yer almamasına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. “Bu pratik bir mesele” diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Siyasette iki kere iki her zaman dört etmiyor, bazen beş ediyor bazen üç ediyor. Siz bunu az çok kamuoyunu ölçerek görüyorsunuz. Şimdi çok açık ve bariz gördüğünüz bir noktada genel tasvip ve değerlendirme düşüyorsa ‘ben adalet gereği burada bulunuyorum’ demeniz size başarı sağlamaz. Bu bir sadece seçim, icra noktası değil. Halkın tercihine başvuruyorsunuz, insanlarda ön yargı var, oluşmuş kanaatler var. Seçimde siz o kanaatleri kolay kolay değiştiremezsiniz. Benim oradaki en çok güvencem insanların ve siyasilerin anlayışları ve bu anlayışların bir çok yerde bu dediğiniz tenkitler olmasına rağmen sağduyunun olduğu kanaatindeyim. Siz bir tavır sergilediğiniz vakit o tavrı da ortaya netçe, dürüstçe koyduğunuz zaman sizin fikrinizi anlıyorsa dediğiniz noktada ‘biz bir şey yapamayız’ diyebiliyorlar. “

Türkiye’de yaşanan Kürt meselesini çok farklı boyutlarda ele aldıklarını, ilk defa bu konuyu net olarak Necmettin Erbakan’ın 1991 kongresinde dile getirdiğini kaydeden Karamollaoğlu, “Sonra Bingöl konuşması ile bu gündeme geldi arkasından siyasi hayatını bitirdiler. Bizim bu konuda ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar kararlı olduğumuzu ben inanıyorum ki önyargısı olmayan bütün Kürt vatandaşlarımız biliyor” dedi. Parti olarak son bir buçuk yıl içerisinde bu konuyu ele alan 3-4 tane çalıştay yaptıklarını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Diyarbakır’da da yaptık, raporlarımızı olgunlaştırdık, daha doğrusu raporumuzu olgunlaştırdık. Son noktaya geldiğinde bir takım karışıklıklar çıktı biz onu deklare ederken geciktirelim dedik. Bugüne kadar onu deklare edemedik. Ama şimdi seçime giderken sırası geldi. Biz o raporumuzu inşallah kamuoyuna açıklayacağız, ne düşünüyoruz Kürt meselesi ile ilgili olarak. Kürt kardeşlerimizin bizim niyetimizi de düşüncelerimizi de yani iktidara geldiğimizdeki uygulamalarımızın da ne olacağını az çok bildikleri kanaatindeyim. İnşallah bu açıklamayı da biz yeri geldiğinde çok açık gidip orada Diyarbakır’da yapacağız. Raporumuzu da orada yayınlayacağız. Böylece biz meseleye nasıl yaklaşıyoruz onu da ortaya koymuş olacağız.”