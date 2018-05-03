Kayıt
12:36 03 Mayıs 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Saadet Partisi, Diyarbakır’da Kürt sorunu raporu açıklayacak

    © AA / Hakan Mehmet Şahin
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 30

    24 Haziran seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile ittifak yapmaya hazırlanan Saadet Partisi, Kürt sorunun çözümüne yönelik hazırladığı raporu, Diyarbakır’da kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor.

    Cumhurbaşkanlığı’na 100.000 imza ile aday olmaya hazırlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Tv5’de Gazeteci Mustafa Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Aykırı Gündem programında, aralarında Sputnik’in de bulunduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 

    'ADINA İTTİFAK DENİYOR AMA BU İŞBİRLİĞİ ASLINDA'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Evrim Aydın
    Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı: Güneş balçıkla sıvanmaz
    Dört siyasi partinin ittifakıyla ilgili açıklamanın bir iki gün içinde yapılacağını bunun bir süreci olduğunu belirten Karamollaoğlu, ittifakın temel sebebinin seçim barajı olduğunu söyledi. Anayasa’da istikrar ve temsilde adalet ilkeleri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Temsilde adaleti unuttular. ‘Herkesin de temsil edilmesi gerekmez’ dediler. Bu yüzde 10 barajı ciddi bir baraj. Bunun üzerine biz dedik ki bu yanlış. Adına ittifak deniliyor ama bu işbirliği aslında” dedi. Seçmenlerin bir kısmının ‘yüzde 10 barajını geçme ihtimali görmediği için’ istedikleri partiye oy veremediğini anlatan Karamollaoğlu, bu işbirliği ile böyle bir endişenin kalkacağını, böylece seçmenin rahatlayacağını, sandığa gittiği zaman kendi partisine oy vereceğini kaydetti.

    'İKİNCİ TURDA DESTEK KONUSU KONUŞULMADI'

    Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ittifak yapan partilerin birbirlerini destekleme kararı alıp almadığına ilişkin soru üzerine, bu konun görüşmelerde konuşulmadığını söyledi. Karamollaoğlu, “Onun da ben şu anda doğru olmadığı kanaatindeyim, öyle bir konuşmanın. O çok farklı noktalara da götürebilir. Ancak tabi herkesin bazı noktalarda bir takım endişeleri var onu da görmek icap eder” dedi.  

    Seçim sürecinde herkesin bu noktalar üzerinde durduğunu ancak kendisinin bu noktaların üzerinde durmayı pek  doğru bulmadığını  ifade eden Karamollaoğlu, bugün içinde bulunulan seçim şartlarının, bunun oluşturduğu havanın üstesinden nasıl gelineceği konularının ele alınmasını ve iktidara gelirlerse ne yapacaklarının vatandaşlara aktarılmasını istediklerini söyledi. 

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    4 partinin ittifak açıklaması ertelenebilir
    'SİYASETTE İKİ KERE İKİ HER ZAMAN DÖRT ETMİYOR'

    Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, sorular üzerine HDP’nin ittifak yapılacak partiler arasında yer almamasına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. “Bu pratik bir mesele” diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

    “Siyasette iki kere iki her zaman dört etmiyor, bazen beş ediyor bazen üç ediyor. Siz bunu az çok kamuoyunu ölçerek görüyorsunuz. Şimdi çok açık ve bariz gördüğünüz bir noktada genel tasvip ve değerlendirme düşüyorsa ‘ben adalet gereği burada bulunuyorum’ demeniz size başarı sağlamaz. Bu bir sadece seçim, icra noktası değil. Halkın tercihine başvuruyorsunuz, insanlarda ön yargı var, oluşmuş kanaatler var. Seçimde siz o kanaatleri kolay kolay değiştiremezsiniz. Benim oradaki en çok güvencem insanların ve siyasilerin anlayışları ve bu anlayışların bir çok yerde bu dediğiniz tenkitler olmasına rağmen sağduyunun olduğu kanaatindeyim. Siz bir tavır sergilediğiniz vakit o tavrı da ortaya netçe, dürüstçe koyduğunuz zaman sizin fikrinizi anlıyorsa dediğiniz noktada ‘biz bir şey yapamayız’ diyebiliyorlar. “

    Filiz Kerestecioğlu
    © AA / Binnur Ege Gürün
    HDP'den 4'lü ittifak yorumu: CHP'nin sol seçmenine yazık
    KÜRT RAPORU DİYARBAKIR’DA AÇIKLANACAK

    Türkiye’de yaşanan Kürt meselesini çok farklı boyutlarda ele aldıklarını, ilk defa bu konuyu net olarak Necmettin Erbakan’ın 1991 kongresinde dile getirdiğini kaydeden Karamollaoğlu, “Sonra Bingöl konuşması ile bu gündeme geldi arkasından siyasi hayatını bitirdiler. Bizim bu konuda ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar kararlı olduğumuzu ben inanıyorum ki önyargısı olmayan bütün Kürt vatandaşlarımız biliyor” dedi.  Parti olarak son bir buçuk yıl içerisinde bu konuyu ele alan 3-4 tane çalıştay yaptıklarını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

     “Diyarbakır’da da yaptık, raporlarımızı olgunlaştırdık, daha doğrusu raporumuzu olgunlaştırdık. Son noktaya geldiğinde bir takım karışıklıklar çıktı biz onu deklare ederken geciktirelim dedik. Bugüne kadar onu deklare edemedik. Ama şimdi seçime giderken sırası geldi. Biz o raporumuzu inşallah kamuoyuna açıklayacağız, ne düşünüyoruz Kürt meselesi ile ilgili olarak. Kürt kardeşlerimizin bizim niyetimizi de düşüncelerimizi de yani iktidara geldiğimizdeki uygulamalarımızın da ne olacağını az çok bildikleri kanaatindeyim. İnşallah bu açıklamayı da biz yeri geldiğinde çok açık gidip orada Diyarbakır’da yapacağız. Raporumuzu da orada yayınlayacağız. Böylece biz meseleye nasıl yaklaşıyoruz onu da ortaya koymuş olacağız.”

    Etiketler:
    HDP, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Moskova'da Ortaçağ Avrupası rüzgarı esiyor
    Moskova'da Ortaçağ Avrupası rüzgarı esiyor
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam