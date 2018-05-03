Ermeni uzmanlar: Türkiye’yle ilişkilerin değişmesi beklenmemeli

© AP Photo / Misha Japaridze Ermenistan, protokolleri iptal ettiğini Türkiye'ye resmen bildirdi

Ermeni siyaset bilimcisi Sergey Şakaryants, Sputnik’e açıklamasında, bu konuda tahminlerde bulunmak için henüz çok erken olduğunu ama yine de değişikliklerin beklenmemesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “En azından 3 Mayıs itibariyle henüz Ermenistan Başbakanı olmayan bir kişiye yönelik spekülasyonlar yapmak ve tahminlerde bulunmak için erken olduğunu düşünüyorum. Sadece 1 Mayıs’taki parlamento oturumunda yöneltilen sorulara verdiği yanıtlara dayanarak konuşabiliriz. Tüm Ermeni televizyonlardan yayınlanan bu yanıtlardan, Paşinyan’ın ani politik ve jeopolitik adımlar atma niyetinde olmadığını anlıyoruz. Bu açıklamalardan şunu anlıyoruz ki, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın 2009 Ermeni-Türk protokollerinin iptaliyle ilgili kararını iptal etme niyetinde değil. Bu yanıtlara dayanarak, Ermeni-Türk ilişkilerinin bir geleceği olacağı veya olmadığını söylemek bence yersiz."

'PAŞİNYAN'IN 2001'DEKİ DUYGULARINI 2018'E YANSITMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

© AFP 2018 / Partick B. Kraemer Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerini iptal etti

Diğer yandan Paşinyan’ın 2001’de gazete ve dergilerde yayınlanan yazı ve makalelere işaret eden Şakaryants, “Onun Türkiye ve Türklere yönelik sempati veya antipati ile ilgili konu gündeme gelebilir. Ancak eğer o normal bir insansa, 2001 yılındaki duygularını 2018’e ve misal Ermenistan’dan çok uzakta, Suriye’de yaşanan jeopolitik gerçek ve olaylara yansıtmayacağını düşünüyorum” dedi.

Ermeni siyasi strateji uzmanı Vigen Akopyan da iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi değişikliklerin öngörülmediği fikrine katılıyor.

Sputnik’e konuşan Akopyan, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Nikol Paşinyan henüz Ermeni-Türk ilişkileri için hiçbir şey söylemedi. Anladığım kadarıyla Ermeni-Rus veya Ermeni-Avrupa ilişkileri olsun hiçbir konuda u-dönüşleri yapma niyetinde değil. Ermeni-Türk ilişkilerinde de somut veya az çok önemli değişikliklerin olmayacağını düşünüyorum. Yeni hükümetin programını açıklamasını beklememiz gerekir. Bu konunun, programının kilit maddelerden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sorun Ermenistan’ın dış politikasının kilit konularından biri”.