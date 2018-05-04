ABD’nin S-400’lerle ilgili tehditleri Türkiye’nin NATO’daki pozisyonunu nasıl etkiler?

ABD yine Türkiye’nin Rus S-400 sistemlerini alma ihtimalinden endişe duyduğunu açıkladı. Nedeni, NATO hava savunma sistemine entegre olmaması. Ama Türkiye S-400’leri, NATO hava savunma sistemini geliştirmek için değil, kendi milli sistemini kurmak için almak istediğini pek çok kere dile getirmişti.

ABD ve NATO’nun bundan duyduğu rahatsızlığı, Türkiye’nin NATO’daki pozisyonunu nasıl etkileyebilir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Faruk Loğoğlu, şunları söyledi:

ABD’nin ve diğer NATO üyelerinin S-400’ler konusunda ifade ettikleri rahatsızlıkları epeydir işitiyoruz. Bunlar yeni değil. Bu rahatsızlıkların Türkiye’nin NATO’daki konumunu etkileyecek noktalara ulaşması çok zor. Yani, Türkiye’nin S-400’leri almasıyla NATO nezdindeki pozisyonu ve konumu değişmez. Öyle ya da böyle Türkiye, NATO üyesi olarak kalmaya devam edecektir. S-400’lerin alımı da bu durumu değiştirmeyecektir. Bu durumun değişmesi için NATO ittifakının oybirliğiyle Türkiye’yi ittifaktan çıkarmak için bir karar alması lazım. Ama öyle bir şey söz konusu olamaz, çünkü Türkiye’nin NATO’da kalması diğer NATO üyelerinin hepsinin çıkarına.

ABD Türkiye’yi, S-400’leri alması durumunda CAATSA denen kanunla tehdit etmekte. ABD gerçekten Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulayabilir mi?

Ben pek sanmıyorum. Amerikan kongresinde her zaman bu eğilimde olan çevreler, kongre üyeleri oluyor. İster S-400’ler bahanesiyle ister Ermeni soykırım iddiaları bahanesiyle ister Türkiye’deki demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü gibi nedenlerle her zaman Türkiye’ye yaptırım uygulayalım diyen çevreler var. Ama yönetimin buna yeşil ışık yakacağını düşünmüyorum.