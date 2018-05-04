'2030’ların başında Türkiye’nin milli muharip uçağı olacak'

Türkiye, son birkaç yıl içerisinde kendi milli silahlarının üretiminde ciddi adımlar gerçekleştirdi. Halihazırda Türkiye, kısa ve orta menzilli füzelerin yanında uzun mesafelerde hedefleri imha edebilecek ve 2020’den sonra seri üretime girecek olan füzeleri üretmekte.

Türk askeri teçhizat geliştiricilerinin önündeki sıradaki hedef ise, kendi milli muharip uçağını üretmek. Peki bu hedefe ne zaman ulaşılabilir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Eskişehir’deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü görevlisi Murat Keskin, şu tahminlerde bulundu.

Milli muharip uçak projesinde biliyorsunuz Turkish Aerospace Industries (TAI) görevlendirildi. TAI şu anda çeşitli çalışmalarını devam ediyor. TAI’nin açıkladığı takvime göre, 2030 yıllarının başlarında uçağımızı uçurmaya başlayacağız, inşallah.

Yerli motoru da paralel şekilde geliştirme faaliyetleri devam edecek. Yani milli muharip uçağına milli motor takılması planlanıyor.