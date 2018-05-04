Rus uzman: Karşı taraf çok daha zayıf olduğu için Türklerin şu anda süper güçlü bir tanka ihtiyacı yok

Türkiye’nin geliştirdiği ve seri üretimine hazırlandığı Altay tankını değerlendiren Rus askeri uzman Rojin, yeni tankın Batılı muadillerine göre en önemli üstünlüğünün koruma olduğunu belirtti.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu

Moskova merkezli Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi uzmanı Boris Rojin, Sputnik’e verdiği röportajda Altay tankın Batılı muadillerine göre en önemli üstünlüğünü açıkladı.

Rojin, “Tankın M-60 ve Leopard tanklarına göre başlıca üstünlüğü, her şeyden önce koruma. Afrin’de ve daha önce El Bab’da meydana gelen çatışmalar, Türk ordusunun şu anda kullandığı Leopard ve İsrail’in modernize ettiği M-60 tankları Türk askeri yönetimini tatmin etmedi. Eylemleriyle ilgili yorumlar oldukça vasattı. Almanya’da dahi, tankların modern güdümlü tanksavar füzelerine karşı neden iyi performans gösteremediğini merak edildi” diye konuştu.

Türkiye’deki tank yapım sanayiinin ve mevcut tankların modernizasyonunun başlıca hedeflerden bir tanesinin ‘hem Batı hem de Sovyet yapımı tanksavar füzelerine karşı koyma kabiliyeti’ olduğunu vurgulayan Rojin, sözlerine şöyle devam etti:

Bu, dinamik koruma sistemlerindeki sorunlarla ilgili, zira aynı Leopard tanklarının alın kısımları dahi isabet ihtimaline karşı korunmamış durumda. Kule, yan ve arka kısımlardan bahsetmiyorum bile.



Türkiye aynı zamanda orduda kullanılan Leopard ve M-60 tanklarının koruma sistemlerinin modernizasyonuyla ilgili konuları da çözmeye devam ediyor. Yani bu konseptler (yeni yapım ve modernizasyon) birbirini dışlamıyor, eş zamanlı olarak gelişiyor.



Motorla ilgili sorunlar, Almanya gibi dış tedarikçilere başvurulması gerekeceğini gösteriyor, dolayısıyla üretilecek tankların sayısı ilk etapta çok fazla olası beklenemez. Türkiye’nin elbette çok sayıda tankı var ve bu araçlar yapılan harekâtlarda kullanılıyor. Bu nedenle mevcut tank filosunu en kısa zamanda hareket halinde modernize etmek durumunda olacaklar.



Türkiye’nin tanklar için milli motor geliştirmesi konusuna da değinen Rojin, “Tamamen Türk menşeili bir motorun yapımının 2-3 yıldan daha fazla süreceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bunun Türk askeri üretiminin ilkelerine bağlı bir durum olduğuna dikkat çeken Rus askeri uzman, sözlerine şöyle devam etti: “Üretim daha önce genel olarak araç ithalatına ve modernizasyonuna yöneliyordu. Türkiye modernizasyon konusunu sonuna kadar çözemedi ve bu nedenle İsrail’e başvurdu ve bu ülke çok sayıda M-60 tankını modernize etti.

Tank filosunu ciddi bir şekilde modernize etme kararının 2016’nın kış döneminde alındığı, yani üzerinden nispeten kısa bir süre geçtiği anlaşılmalı. El Bab çatışmalarından önce zırhlı kuvvetlerin durumuyla ilgili oldukça rahat bir tavır söz konusuydu ve ancak gerçek savaş koşullarındaki kullanım, IŞİD’in veya Kürt birliklerin elinde bulunan ve en ileri teknoloji ürünü olmayan tanksavar füzelerine karşı korumadaki büyük eksiklerin ortaya çıkmasını sağladı.”

Rojin, “Karşı taraf çok daha zayıf olduğu için Türklerin şu anda süper güçlü ve süper teknoloji ürünü olan bir tanka ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.