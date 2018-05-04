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    Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.

    THY Teknik Genel Müdür Danışmanı Tokel: Türkiye’nin havacılık sanayisine Rusya katkı sağlayabilir

    © Sputnik / Amur Gadjyev
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    Amur Gadjiev
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    Rusya ile Türkiye arasında son yıllarda hızla gelişen ilişkiler, farklı alanlara yayılarak bazı konularda ileri ve stratejik boyutlara ulaşmaktadır. İki ülke arasındaki bu genel eğilim havacılıkta da kendini göstermektedir.Askeri havacılık alanında gelişen teknik işbirliğinin yanında sivil havacılıkta da etkileyici ortak adımlar atılmaktadır.

    Rusya ile Türkiye arasında sivil havacılıkta gelinen durumu ve iki ülkenin bu alandaki işbirliği perspektiflerini Sputnik’e değerlendiren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, şöyle değerlendirdi.

    Eskişehir’deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü görevlisi Murat Keskin
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    '2030’ların başında Türkiye’nin milli muharip uçağı olacak'
     

    Bizim şimdi Rusya ile aramız gayet iyi. Türkiye havacılık sanayisini geliştirmek istiyor. Bu konuda Rusya’nın da bize çok desteği var. İnşallah Türkiye ile Rusya uçak ve parçalarının yapımı konusunda daha çok çalışacaklar. Neticede Türkiye, uçakların Türkiye’de yapılmasını istiyor. Bu konuda Rusya katkı sağlayabilir. Çünkü Rusya, yolcu uçağını da yapıyor, savaş uçağını da yapıyor, her türlü helikopteri de yapıyor. Şimdi biz zaten aramızdaki işbirliğini her konuda arttırmak istiyoruz. Uçaklarla ilgili konularda da herhalde devlet yetkililerimiz görüşüyor. Bu konuda beraber çalışırsak havacılık konusunda yapılacak çok iş var. Bunun için tabi ki devletler arası bir kanalın açılması lazım ki, büyük ihtimalle bu konu da görüşülüyor. Neticede bizler komşuyuz. Türkiye’de her zaman komşularıyla iş yapmak istemiştir. Biz mesela şu anda Rusya ile beraber nükleer santral yapıyoruz, Rus S-400’leri alıyoruz ve başka pekçok konu var. Dolayısıyla başka konularda da çalışabiliriz. Teknik olarak pekçok işimiz var. Uçak yapılabilir, parça yapılabilir, başka yeni projeler de düşünülebilir. Yani ortak imkanlarımız çok. Mesela Türkiye’de şu anda savunma sanayisi ve havacılıkla uğraşan seçilmiş 700’e yakın firma var. Biz bu firmaların Rus firmalarıyla da ortak çalışmalarını istiyoruz.

    Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., bir uçak bakım şirketidir. Şirketin sahibi %100 Türk Hava Yolları. Şirketin ana görevlerinden biri, Türk Hava Yolları’nın başta olmak üzere uçakların bakımlarını yapmaktır. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. şu anda dünyanın 7. büyük şirketidir. Bir yıl içerisinde 600 civarında uçağa bakıyor. Şu anda Türk Hava Yolları’nın filosunda olan başta Boeing, Airbus olmak üzere bütün uçakların bakımlarını yapıyor. Şirket, uçağın bakımı için gerekli olan dünyanın bütün uluslararası sertifikalarına sahiptir.

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    Etiketler:
    havacılık, Rusya-Türkiye ilişkileri, THY, Halil Tokel, Türkiye, Rusya
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