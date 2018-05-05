Ankara'da 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü

Dikmen Vadisi içindeki Ankara-Moskova Ormanı'nın yanında bulunan 70. Yıldönüm Anma Korusu'na yürüyen Rus vatandaşları, 1938'de bestelenen ve Sovyet askerlerinin çok sevdiği bir şarkı olan Katyuşa'yı söyledi.
Kortej, yakalarında Nazilere karşı kazanılan zaferin simgesi olan, turuncu-siyah renkli Aziz George kurdelası ile turuncu-siyah balonlar taşıdı.
ÇELENK BIRAKILDI
ANMA TÖRENİNDEN YÜRÜYÜŞE GEÇİLDİ
Sputnik'e açıklama Ankara Rus Kültür Merkezi Başkanı Larissa Lutkova-Türkkan, daha önce dernek merkezi önünde yaptıkları Ölümsüz Alay anmasını bugün ilk kez yürüyüş olarak gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.
Lutkova-Türkkan şunları söyledi:
"Türkiye'de biz Ölümsüz Alay anmasını 3 yıldır bizim dernek merkezimizin önünde yapıyoruz. Bu yıl ilk kez Ölümsüz Alay yürüyüşünü gerçekleştirdik. Ben bu yürüyüşü yapmış olmamızdan dolayı son derece mutluyum. Çünkü bizim için bu gün çok özel bir gün. Benim iki dedem de 2. Dünya Savaşı'nda savaştı. Bu yürüyüş vasıtasıyla biz onların verdiği mücadeleyi anıyoruz ve onlara saygılarımızı sunuyoruz. Dünyada savaşlar olmasın, barış çağrısı yapıyoruz. Bu duygularla bu yürüyüşümüzü gerçekleştirdik."
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