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    Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 73. yıldönümü olan Zafer Günü öncesi Ankara’da ilk kez Nazilere karşı savaşırken ölenler anısına ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yapıldı.

    Ankara'da 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü

    © Sputnik / Hüseyin Hayatsever
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    Hüseyin Hayatsever
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    Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 73. yıldönümü olan Zafer Günü öncesi Ankara’da ilk kez Nazilere karşı savaşırken ölenler anısına ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yapıldı.

    Moskova'da düzenlenen 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü
    © REUTERS / Alexander Ermochenko
    'Rusya'da 'Ölümsüz Alay' yürüyüşüne yaklaşık 8 milyon kişi katıldı'
    Ankara'daki Rusya vatandaşları, 2. Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerlerini anmak için Dikmen Vadisi'nde Ankara Rus Kültür Merkezi öncülüğünde toplandı.

    Dikmen Vadisi içindeki Ankara-Moskova Ormanı'nın yanında bulunan 70. Yıldönüm Anma Korusu'na yürüyen Rus vatandaşları, 1938'de bestelenen ve Sovyet askerlerinin çok sevdiği bir şarkı olan Katyuşa'yı söyledi.

    Berlin'de Zafer Günü kutlamaları
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Berlin'de 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü yapıldı
    TURUNCU-SİYAHIN ANLAMI

    Kortej, yakalarında Nazilere karşı kazanılan zaferin simgesi olan, turuncu-siyah renkli Aziz George kurdelası ile turuncu-siyah balonlar taşıdı.

    ÇELENK BIRAKILDI

    Rusya ‘Ölümsüz Alay’ için yürüdü
    © Sputnik / Vladimir Fedorenko
    Japonya'da ilk kez ‘Ölümsüz Alay' yürüyüşü gerçekleştirildi
    2. Dünya Savaşı'nda Nazi Alman ordusunun Sovyetler Birliği ordusu tarafından yenilgiye uğratılmasının 70. yıldönümü olan 2015'te kurulan 70. Yıldönüm Anma Korusu'na savaşta yaşamını yitiren Sovyet askerleri anısına çelenk bırakıldı.

    ANMA TÖRENİNDEN YÜRÜYÜŞE GEÇİLDİ

    Sputnik'e açıklama Ankara Rus Kültür Merkezi Başkanı Larissa Lutkova-Türkkan, daha önce dernek merkezi önünde yaptıkları Ölümsüz Alay anmasını bugün ilk kez yürüyüş olarak gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

    72. Zafer Günü kutlamaları / Kızıl Meydan
    © Sputnik / Aleksandr Vilf
    Kızıl Meydan’da Zafer Günü coşkusu
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    'İKİ DEDEM DE 2. DÜNYA SAVAŞI'NDA ÇARPIŞTI'

    Lutkova-Türkkan şunları söyledi:

    "Türkiye'de biz Ölümsüz Alay anmasını 3 yıldır bizim dernek merkezimizin önünde yapıyoruz. Bu yıl ilk kez Ölümsüz Alay yürüyüşünü gerçekleştirdik. Ben bu yürüyüşü yapmış olmamızdan dolayı son derece mutluyum. Çünkü bizim için bu gün çok özel bir gün. Benim iki dedem de 2. Dünya Savaşı'nda savaştı. Bu yürüyüş vasıtasıyla biz onların verdiği mücadeleyi anıyoruz ve onlara saygılarımızı sunuyoruz. Dünyada savaşlar olmasın, barış çağrısı yapıyoruz. Bu duygularla bu yürüyüşümüzü gerçekleştirdik."

    Etiketler:
    yürüyüş, Ölümsüz Alay, Ankara Rus Kültür Merkezi, Larissa Lutkova-Türkkan, 70. Yıldönüm Anma Korusu, Ankara-Moskova Ormanı, Dikmen Vadisi, Ankara
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