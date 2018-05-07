AK Partili Çonkar: ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması NATO içinde kırılmaya neden olur

AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının engellenmesi için ABD’deki girişimlerle ilgili “Eğer iş gerçekten yaptırım boyutuna gelirse ABD bir NATO müttefiki olarak Türkiye’ye bunu izah edemez. Böyle bir adım, NATO içinde de kesinlikle bir kırılmaya neden olur” dedi.

Daha önce ilk teslimatın 2017'de yapılması öngörülen, fakat daha sonra 2019'a ertelenen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceği yönündeki açıklamalara yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışlarının iptal edilmesi kabul edilemez. Biz ilişkileri düzeltmeye çalışırken böyle adım atarlarsa Türkiye'den karşılığını alırlar" ifadelerini kullanmıştı.

'ABD, NATO MÜTTEFİKİ OLARAK TÜRKİYE'YE BUNU İZAH EDEMEZ'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, "Bunun ne NATO müttefikliğiyle bağdaşır bir yanı var ne de iki ülke ilişkilerinin şu anda tamir edilmeye çalışıldığı bir süreçte faydası var. Çok anlamsız bir girişim olarak değerlendiriyorum" dedi.

Türkiye'nin bu süreçte ABD'den güven arttırıcı adımlar beklediğini vurgulayan Çonkar, "Eğer bu süreç devam ederse, iş gerçekten yaptırım boyutuna gelirse ABD bir NATO müttefiki olarak Türkiye'ye bunu izah edemez. Böyle bir adım, NATO içinde de kesinlikle bir kırılmaya neden olur ve gereksiz yere farklı bir gerilimin ortaya çıkmasına neden olur. Böyle bir adım kabul edilemez. Türkiye'nin güvenlikle ilgili konularda beklentisi, ABD'nin, yaklaşık 70 yıllık bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğini önceliklendiren politikalara yönelmesidir, bu çerçevede adımlar atmasıdır. Bu bağlamda, eğer böyle bir süreç gelişirse çok yanlış bir adım olur" diye konuştu.

'ABD AÇISINDAN BUNUN BİR BEDELİ OLUR'

‘Müşterek Taarruz Uçağı' programı kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin bir araya gelerek geliştirdiği F-35 taarruz uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesinin 'sorumsuz ve ilerisi-gerisi düşünülmemiş yanlış bir adım' olacağını ifade eden Çonkar, "Bunun ABD açısından bir bedeli olur, bunu çok net söyleyebilirim. Türkiye gibi önemli bir müttefikini bu kadar stratejik bir projede yarı yolda bırakmak gibi bir adım ABD'ye yakışmaz, ABD bunu NATO müttefiklerine izah da edemez" dedi.

© REUTERS / F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunuldu

Çonkar, Türkiye'nin her türlü senaryoya göre alternatif değerlendirdiğini, ancak ABD'den böyle bir adım beklemediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye burada elbette ki kendi müttefiki olan ülkelerle projelere bağlılığını devam ettirirken aynı zamanda eğer bu konuyla alakalı olarak Türkiye'ye haksız bir tavır takınılırsa bunun alternatifini geliştirecek zemini de Türkiye oluşturmuş durumda, her türlü alternatif değerlendirilir. Fakat biz bu sürecin buraya varmasını NATO ittifakı ve ABD açısından çok büyük bir kayıp olacağını düşündüğümüz için bu tür girişimleri aslına bakarsanız iyi düşünülmemiş ve arka planı hesaplanmamış birtakım kol bükme hareketleri olarak düşünülebilir, bu da iki müttefik arasında yakışık alan bir tavır değildir. Türkiye'ye eşit, ortak bir müttefik olarak yaklaşarak bölgemizin, dünyamızın güvenliğini ortak inşa etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumsuz adımlar karşılığını görecektir."

'F-35'LERİN TESLİMATI İPTAL EDİLMESE DE GECİKTİREBİLİRLER'

Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş da Sputnik'e yaptığı açıklamada "Türkiye'nin dış ilişkilerinde herkesle kavgalı hale gelmesi ABD'ye böyle bir fırsat doğuruyor" dedi.

Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'nin (TAI) de aralarında bulunduğu Türkiye'den çeşitli şirketlerin F-35 parçaları ürettiğini belirten Karakuş, Türkiye'ye yaptırım uygulanması durumunda Türkiye'deki bu parçaların üretiminin de sekteye uğrayabileceğine işaret etti.

F-35'lerin Türkiye'ye tesliminin tamamen iptal edilmesinin gerçekçi görünmese de teslimatın geciktirilebileceğini ifade eden Karakuş, "Türkiye'nin aleyhinde olan güçler hep bunu kullanır, sıkıntılar yaratır, en azından bu uçakların teslimini geciktirirler. Uçakların tesliminin gecikmesi nedeniyle Türkiye'nin zaman kaybı söz konusu olur. Türkiye buna karşı ne hamle yapabilir; muharip uçaklarla ilgili kolay bir hamle yapılamaz, keşke öyle bir noktada olsak. Türkiye'nin üreteceği yerli muharip uçağın ilk örneğinin 2023'te uçurulması planlanıyor fakat bunun hava kuvvetleri filosunda kullanılması 2030'ları bulacak" dedi.

ABD'Lİ SENATÖRLER TÜRKİYE'YE F-35 TESLİMATININ ENGELLENMESİ İÇİN YASA TASARISI SUNDU

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, geçtiğimiz hafta F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD'li rahip Andrew Brunson'un Türkiye'de tutuklu bulunması gösterildi. Öte yandan, F-35 teslimatının engellenmesi girişimleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının ardından gündeme gelmişti. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da, Washington'da yaptığı temasların sonrasında verdiği bir söyleşide "S-400'leri alırsanız biz de Kongre'den karar çıkartır, size F-35'i satmayız, gibi bir havadalar" ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 3 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ABD yurttaşlarını tutuklaması ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı F-35'lerle ilgili yaptırımla cezalandırılması tasarısıyla ilgili soru üzerine "Türkiye bir NATO ülkesi. NATO çatısı ve NATO anlaşmaları altında sadece NATO'daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir. S-400'ün NATO ile uyumlu olduğunu düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.