Moskova’da ‘Türkçe Konuşuyoruz’ yarışması yapıldı

Bugün Rusya’nın Moskova Devlet Dil Üniversitesi’nde (MGLU) ‘Türkçe Konuşuyoruz’ dil yarışmasının test aşaması gerçekleşti.Türk dilini öğrenen Ruslardan yoğun ilgi gören bu yarışma, toplam iki turdan oluşuyor. Kompozisyon aşaması denen ilk tur, 23 Nisan’da başlayıp 10 Mayıs’a kadar sürüyor.

Bugün de yarışmanın ikinci turu olan test aşaması yapıldı.

Merakla beklenen yarışma sonuçları, 18 Mayıs’ta açıklanacak.

MGLU’nun desteğiyle yapılan bu yarışma ile ilgli ‘Türkçe Konuşuyoruz’ dil yarışmasının jüri başkanı Mariya-Kristina Fadeyeva şunları söyledi:

Moskova'da "Türkçe konuşuyoruz" dilbilim yarışması © Sputnik / Amur Gadjiyev

Moskova'da "Türkçe konuşuyoruz" dilbilim yarışması © Sputnik / Amur Gadjiyev

Moskova'da "Türkçe konuşuyoruz" dilbilim yarışması © Sputnik / Amur Gadjiyev

Moskova'da "Türkçe konuşuyoruz" dilbilim yarışması © Sputnik / Amur Gadjiyev 1 / 4 © Sputnik / Amur Gadjiyev Moskova'da "Türkçe konuşuyoruz" dilbilim yarışması

‘Türkçe Konuşuyoruz’ yarışması, bizim tarafımızdan yapılan ilk dil yarışmasıdır. İlk olmasına rağmen büyük bir ilgi gördü. Moskova, St. Petersburg, Kazan, Novosibirsk, Kaliningrad gibi şehirlerden gelen katılımcılar var. Kompozisyon turuna BDT ülkelerinden de birkaç öğrenci katıldı.

Bizim ayrıca çocuk grubumuz da var. Çocukların Türkçeye olan ilgisi beni çok şaşırttı, özellikle Kaliningrad bölgesi. Orada bir kasabanın içinde yer alan ufak bir kütüphanede Türkçe öğreniyorlar. Kütüphanenin müdür yardımcısı çocuklara Türkçe derslerini veriyor. Bu beni çok şaşırttı.

Bu yarışma sırasında bu tür etkinliklere ihtiyaç olduğunu gördüm. Rusya’da pekçok öğrenci Türk dilini öğrenmek istiyor. Umarım bu girişimimiz iki ülke tarafından da desteklenecektir.

23 Nisan’da başlayan ve dün sona eren yarışmanın ilk turuna 200’den fazla yarışmacı, kompozisyonlarını göndererek katıldı. Bugün de test yapıldı. Sonuçlar, 18 Mayıs’ta Moskova’da açıklanacak.

Ayrıca Ekim’de biz Türkiye’de ‘Rusça konuşuyoruz’ yarışmasını yapmak istiyoruz. Umarım Türkiye’den de Rus dilini öğrenen öğrenciler Rusya’ya gelip buradaki öğretmenler ve öğrencilerle irtibatlarını kurup pekiştirecekler. Bu konuda biz, elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. Çünkü kültür ve eğitim alanında yapılan ortak projeler, ülkelerimiz arasındaki sosyal diyalogun gelişmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.