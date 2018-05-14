Kayıt
16:44 14 Mayıs 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 21°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Irak'ta genel seçim

    Irak'ta seçimler bitti ama tartışmalar bitmedi: İtirazlar var

    © AP Photo / Hadi Mizban
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
    0 01

    Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 12 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimlerinin 10 ilde nihai olmayan resmi sonuçlarını açıkladı. Şii lider Mukteda Sadr'ın desteklediği Sairun Hareketi seçimin birincisi olurken Irak Türkmen Cephesi ile birçok parti seçimlere itiraz etti.

    Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr
    © AFP 2018 / Haidar HAMDANI
    Irak'ta Şii lider Sadr'dan destekçilerine 'seçim zaferine hazır olun' çağrısı
    Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanan 10 ildeki nihai olmayan resmi sonuçlara göre Şii lider Mukteda Sadr'ın desteklediği Sairun Hareketi seçimin birincisi oldu.

    Ancak sonuçların açıklanmasının ardından Irak Türkmen Cephesi ile birçok parti seçimlere itiraz etti. Türkmen ve Arap partilerinin oyların elle sayılmasının istendiği, Kerkük'te de Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği önünde Türkmen ve Araplar tarafından protesto gösterileri düzenlendiği öğrenildi.

    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Irak Türkmen Cephesi Politbüro Üyesi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekilli Aydın Maruf "Elektronik cihazla oy kullanması nedeniyle oyların çalındığını düşünüyoruz. Bize çıkan oylar bizi temsil etmiyor. Kerkük'te 4 vekil çıkarttık. Bu seçimleri kabul etmiyoruz çünkü seçim sonuçları insanları rahatlatmıyor" ifadelerini kullandı.

    Haydar el İbadi
    © REUTERS /
    Irak seçimlerinde İbadi'nin koalisyonu önde
    'BİRÇOK BÖLGEDE HİLE VAR'

    Seçimlerde birçok bölgede hile yapıldığını belirten Maruf, "Kerkük başta olmak üzere Süleymaniye, Erbil, Altunköprü, Tuzla, Dakuk ve birçok bölgede hile var. Irak genelinde yapılan seçimlere Türkmenler ve Araplar itiraz ediyor. IKBY bölgesinde de Kürt partileri seçimlere itiraz ediyor. Goran ve İslami partilerin de oyları çok çalınmış. Onlar da çok itiraz ediyorlar" diye konuştu. 

    'KOMİSYONDA GÖREV ALANLAR CİHAZI KULLANMAYI BİLMİYORDU'

    Seçimlerde oy verme işlemi sırasında kullanılan elektronik cihazların 'sağlıklı olmadığını' ifade eden Maruf, "Oy kullanmak için cihaz kullanıldı. Bu cihaz sağlıklı değil ve seçim somisyonunda görev alanlar cihazı kullanmasını iyi bilmiyorlardı" dedi. Maruf ayrıca seçimlere katılımın çok az olduğuna dikkat çekerek "Irak'ta olan siyasi ve ekonomik güvensizlik ile maaş sorunu, seçimlere katılımın az olmasında etkili bir rol oynadı" diye devam etti. 

    Irak'ta genel seçim
    © AP Photo / Hadi Mizban
    Irak'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
    'KÜRTLER OY ÇALDILAR'

    Sputnik'e konuşan bir diğer isim olan Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı Kenan Tuzlu ise, Türkmen Haşdi Şabi savaşçılarının Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'ni desteklediklerini aktardı: "Kerkük'te seçimlerde hile oldu. Seçim sonuçlarına itiraz ediyoruz. Kerkük'te Kürtler seçime çok az katılmalarına rağmen birinci parti oldular. Kürtlerin seçime çok az katılım gösterirken iyi oy almaları mümkün değildir. Türkmenlerin seçime katılım oranı ise yüzde 90 civarındayken yeterli oy alamadılar.  Bu mantıklı değil ve bize göre Kürtler oy çaldılar. Seçimlerde ciddi hileler var."

    Etiketler:
    hile, itiraz, seçim, parlamento seçimleri, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Türkmen Cephesi, Kenan Tuzlu, Aydın Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    'Cumhurbaşkanım istediği için bırakıyorum' diyen Sofuoğlu, pistlere veda etti
    Karikatür
    Liberman'dan Esad'a: İranlıları Suriye'den defedin
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam