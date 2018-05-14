Irak'ta seçimler bitti ama tartışmalar bitmedi: İtirazlar var

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 12 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimlerinin 10 ilde nihai olmayan resmi sonuçlarını açıkladı. Şii lider Mukteda Sadr'ın desteklediği Sairun Hareketi seçimin birincisi olurken Irak Türkmen Cephesi ile birçok parti seçimlere itiraz etti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanan 10 ildeki nihai olmayan resmi sonuçlara göre Şii lider Mukteda Sadr'ın desteklediği Sairun Hareketi seçimin birincisi oldu.

Ancak sonuçların açıklanmasının ardından Irak Türkmen Cephesi ile birçok parti seçimlere itiraz etti. Türkmen ve Arap partilerinin oyların elle sayılmasının istendiği, Kerkük'te de Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği önünde Türkmen ve Araplar tarafından protesto gösterileri düzenlendiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Irak Türkmen Cephesi Politbüro Üyesi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekilli Aydın Maruf "Elektronik cihazla oy kullanması nedeniyle oyların çalındığını düşünüyoruz. Bize çıkan oylar bizi temsil etmiyor. Kerkük'te 4 vekil çıkarttık. Bu seçimleri kabul etmiyoruz çünkü seçim sonuçları insanları rahatlatmıyor" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde birçok bölgede hile yapıldığını belirten Maruf, "Kerkük başta olmak üzere Süleymaniye, Erbil, Altunköprü, Tuzla, Dakuk ve birçok bölgede hile var. Irak genelinde yapılan seçimlere Türkmenler ve Araplar itiraz ediyor. IKBY bölgesinde de Kürt partileri seçimlere itiraz ediyor. Goran ve İslami partilerin de oyları çok çalınmış. Onlar da çok itiraz ediyorlar" diye konuştu.

'KOMİSYONDA GÖREV ALANLAR CİHAZI KULLANMAYI BİLMİYORDU'

Seçimlerde oy verme işlemi sırasında kullanılan elektronik cihazların 'sağlıklı olmadığını' ifade eden Maruf, "Oy kullanmak için cihaz kullanıldı. Bu cihaz sağlıklı değil ve seçim somisyonunda görev alanlar cihazı kullanmasını iyi bilmiyorlardı" dedi. Maruf ayrıca seçimlere katılımın çok az olduğuna dikkat çekerek "Irak'ta olan siyasi ve ekonomik güvensizlik ile maaş sorunu, seçimlere katılımın az olmasında etkili bir rol oynadı" diye devam etti.

© AP Photo / Hadi Mizban Irak'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı

Sputnik'e konuşan bir diğer isim olan Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı Kenan Tuzlu ise, Türkmen Haşdi Şabi savaşçılarının Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'ni desteklediklerini aktardı: "Kerkük'te seçimlerde hile oldu. Seçim sonuçlarına itiraz ediyoruz. Kerkük'te Kürtler seçime çok az katılmalarına rağmen birinci parti oldular. Kürtlerin seçime çok az katılım gösterirken iyi oy almaları mümkün değildir. Türkmenlerin seçime katılım oranı ise yüzde 90 civarındayken yeterli oy alamadılar. Bu mantıklı değil ve bize göre Kürtler oy çaldılar. Seçimlerde ciddi hileler var."