MHP af önerisinde ısrarcı: Af kanunu çıkarılması toplumsal bir talep, hukuki bir zorunluluktur

MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Gündemimizde yok” dediği af önerisinde ısrarcı. “MHP’nin Meclis’teki Milletvekili sayısı bellidir, ancak af kanununun çıkarılması konusunda kararlıdır” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, af kanunu çıkarılmasının toplumsal bir talep, hukuki bir zorunluluk olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af önerisine yönelik eleştirilere yazılı açıklama ile yanıt verdi.

"Bayram öncesi kader kurbanlarına af getirilmesi toplumsal barışa katkı sağlayacaktır" diyen Yıldız, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından, PKK'lı ve FETÖ'cülerle uzun müddet içli dışlı olmuş, kavil birliği yapmış, marifetleri millet tarafından bilinen fırıldak köşe yazarları ile televizyon yorumcuları çok rahatsız olduğunu kaydetti. Yıldız, "PKK'nın meclis uzantılarının serbest kalması için birbiri ile yarış edenler, bir Ülkücüye yapılan hukuksuzluk dile getirilince kıyameti koparmaktalar" dedi. MHP'li Fethi Yıldız şöyle devam etti:

"SP'nin adayı anadilde eğitim istemekte, CHP'nin adayı Edirne cezaevinde yatan Demirtaş'ı ziyaret ederek serbest bırakılmasını istemekte. Demirtaş'a özgürlük yarışında İP kurucuları da diğerlerinden geri kalmamaktadır. Özgürlük kampanyaları düzenledikleri bu kişinin PKK terör örgütünün hizmetkarı olduğunu, beyan ve tahrikleriyle onlarca kişinin katiline sebep olduğunu bu zevat bilmiyor mu?"

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, af çıkarmanın Anayasa uyarınca TBMM'nin yetkisi içinde olduğunu hatırlatarak, "MHP'nin Meclisteki Milletvekili sayısı bellidir, ancak af kanununun çıkarılması konusunda kararlıdır. Dünyada suç ve suçluyu toplum hayatından tamamen çıkarmış hiçbir ülke yoktur. Af adalet ve genel menfaat düşüncesiyle suç işleyen kişinin cezalandırılmasından veya hükmedilmiş cezanın infazından vazgeçilmesini kapsayan yasal düzenlemedir. Devletler bağlı vatandaşlarına alicenap olur, müsamahalı davranır. Medeniyet demek af ve müsamaha demektir" diye konuştu. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adli suçların işlenmesinde dengesiz kentleşme, aşırı iç ve dış göç, işsizlik, yoksulluk başlıca sosyal ve ekonomik faktörlerdir. Cezaevlerinde adli tutuklu ve hükümlü sayısı ikiyüz bin kişinin üzerindedir. Her biri çeşitli sebeplerle suç işlemiş cezaevine düşmüştür. Cezaevi kapılarına, Dante'nin Cehennemi'nin kapısında yazılı olduğu gibi ‘Buraya girenler, bütün ümitlerinize veda ediniz' cümlesini mi yazacağız? Cezaevi koğuşlarında tutuklu ve hükümlüler vardiya usulü yatmakta, on kişilik koğuşta otuz kişi kalmaktadır. İnsan doğasına aykırı bu hal cezaevlerini suçlunun psikolojik ve sosyal bünyesini tedavi edecek kurumlar olmaktan hızla uzaklaştırmaktadır."

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MHP'nin lideri Devlet Bahçeli, kader kurbanları için çıkarılması düşünülen af kanununun sınırlarını net olarak çizdiğini belirten Fethi Yıldız, istenilen affın kapsamını Türk Ceza Kanunu (TCK) maddeleri ile şöyle anlattı:

"5237 Sayılı TCK'nın 302. maddesi ile 316. maddesi arasında düzenlenen ‘Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar' başta olmak üzere; TCK'nın 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları af kapsamı dışındadır. TCK'nın 103. maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı af kapsamı dışındadır. TCK'nın 82. maddesinde düzenlenen adam öldürmenin nitelikli halleri düzenleyen af kapsamı dışındadır. Anayasanın 169. maddesinde düzenlenen ormana karşı suçlar hariç olmak üzere, 5237 sayılı ceza kanunun ile özel kanunlardaki suçlar için af kanunu çıkarılması toplumsal bir talep, hukuki bir zorunluluktur."