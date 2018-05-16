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    G20 Liderler Zirvesi, Hamburg'da başladı: Angela Merkel ve Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan, Merkel ile Kudüs’ü görüştü

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    Yurdagül Şimşek
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan’dan Kudüs için telefon diplomasisi
    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre iki lider görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslarası camianın BM nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine de işaret edildi. Görüşmede mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı.

    Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere değinen iki lider, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldılar.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, İsrail, ABD
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