TGC’den Ukrayna’daki RİA Novosti gözaltılarına tepki: Gazeteciler savaşta da barışta da görevini yapmaya devam edecek

© Sputnik / Anton Denisov Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev’de RİA Novosti ofisine zorla girdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) RİA Novosti'nin Kiev ofisine zorla girerek Rus gazeteciyi gözaltına almasına tepki gösterdi.

Sputnik'e demeç veren TGC Başkanı Turgay Olcayto "Yalnız Türkiye'de değil dünyanın hemen her tarafından gazetecilere yönelik saldırılar oluyor. Özellikle çatışma bölgelerinde bu saldırılar çok daha fazla oluyor. İsrail askerlerinin gazetecilere yönelik saldırı düzenlediği Gazze, buna örnek. Ukrayna da bu noktalardan birisi. Ukrayna'daki gizli güvenlik teşkilatlarının ajansa baskı yaparak gazetecilerin bir kısmını göz altına alındığı haberi geliyor. Yakın zamanda da Slovakya'dan gazeteci cinayeti haberi almıştık. Gazetecilik zor bir meslek ama gazeteci halkın haber alma hakkını koruyan savunan bir meslek. Halk bilgilenmesi son derece önemli. Kötü bir dönem geçiriyoruz. Ancak ne olursa olsun, gazetecilik savaşta da barışta da görevini yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Kiev'de RİA Novosti'nin Ukrayna ofisinden gazeteci Kirill Vışinskiy'i gözaltına almıştı. RİA Novosti'nin ve Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansının Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Kiev'e Vışinskiy'i serbest bırakma ve Rus basın kuruluşlarına yönelik soruşturmayı durdurma çağrısı yapmıştı.