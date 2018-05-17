CHP’li Çiçek, Akar ile Gül ziyaretini konuşmuş: Zamansız olduğunu kabul ediyor, cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgilisi olmadığını özellikle vurguluyor

CHP’li Dursun Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın çok tartışılan Abdullah Gül'ü ziyaretlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Çiçek, Akar'ın, ziyaretin zamansız olduğunu kabul ettiğini, ancak Cumhurbaşkanlığı süreciyle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle vurguladığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in TBMM'de gazetecilerin soruları üzerine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile çalışmayacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. TSK'da komuta değişiminin devlet sisteminde bir usulü olduğunu vurgulayan CHP'li Çiçek, "O usullere göre iktidar olduğumuzda durumlar değerlendirilir gereği yapılır" dedi.

‘ZAMANSIZ OLDUĞUNU KABUL EDİYOR AMA'

Gazetecilerin Genelkurmay Başkanı Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmesiyle ilgili tartışmaları hatırlatmaları üzerine de CHP'li Dursun Çiçek, "Bu konuda bizim Genelkurmay Başkanı'ndan bizzat aldığımız özel bilgiler de var" dedi. Çiçek, bu bilgilerin ne olduğunun sorulması üzerine de şöyle konuştu:

"O ziyaretle ilgili bizzat kendisinden aldığım bilgiler var. İlgili makamlarla paylaştık. Yani zamansız olduğunu kabul ediyor ama cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgilisi olmadığını özellikle vurguluyor. Ziyareti daha önceden kararlaştırılan özellikle dış politika ve Suriye öncelikli olmak üzere eski cumhurbaşkanının bilgilendirilme yönündeki sitemlerine bir cevap. 3. Kolordu NATO Kolordusu oldu belli periyotlarla değişiyor bizim Ayazağa'daki kolordu onun devir teslim törenine gelmişken bu ziyareti de gerçekleştirip eski Cumhurbaşkanı'na verdikleri sözü yerine getirmek istemişler. O da (İbrahim Kalın) törene gelmiş, o törendeymiş."

‘İKTİDAR SAMİMİYSE ISRARLI OLMALI, İNCİRLİK'İN KAPATILMASI DAHİL'

CHP'li Dursun Çiçek, Muharrem İnce'nin, Fethullah Gülen'in Türkiye iade edilmemesi halinde İncirlik'in kapatılacağına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine de, "Gerçekten iktidar samimiyse ABD'nin, FETÖ elebaşının teslimi konusunda çok daha ısrarlı olmalı, İncirlik'in kapatılması dahil" dedi.

‘CHP'DE MİLLETVEKİLİ SİSTEMİ FERMUAR SİSTEMİYLE OLMALI'

24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili aday adayı olmayan CHP'li Dursun Çiçek'in TBMM'de düzenlediği son basın toplantısına İstanbul'dan aday adayı olan kızı Avukat İrem Çiçek de katıldı. Gençler ve kadınların seçmen oldukları oranda milletvekili listelerinde yer alması gerektiğini ifade eden Çiçek, aday listelerinde fermuar sistemini önerdi. Çiçek, "Birinci sırada kadın, ikinci sırada erkek, üçüncü sırada kadın, dördüncü sırada erkek olacak şekilde bütün listeleri düzenlemeye MYK ve PM'yi bir kez daha davet ediyorum. Böyle bir sistemde ki fermuar sistemi diyoruz buna CHP'nin en az yüzde 5 daha fazla oy alacağına ben gönülden inanıyorum" diye konuştu.

KENDİSİ YERİNE KIZI ADAY ADAYI OLDU

2015 seçimlerinde kızının milletvekili adayı olmasını istediğini ancak İrem Çiçek'in kendisini hazır hissetmediğini ve aday olmadığını anlatan Dursun Çiçek, "Yurt dışı eğitimi vardı başka eksiklikleri vardı. Sanırım üç yıllık süreçte siyasi stajını da tamamladı ve ‘Hazırım' deyince biz de gençlere ve kadınlara yol verilmesi öncelik verilmesi tezimizin bir gereği olarak memnuniyetle bu teklifi kabul ettik ve aday adayı olmadık" dedi.

İrem Çiçek de sorular üzerine, adaleti temsilen milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirterek, gençler ve kadınların temsilini sağlamanın da öncelikli amacı olduğunu dile getirdi.