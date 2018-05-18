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    ABD-DSG-Hummer

    ABD, Deyr ez Zor operasyonu için DSG'ye 200 tırla silah ve zırhlı araç gönderdi

    © Fotoğraf : Hikmet Durgun
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    Hikmet Durgun
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    ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ağır silahlar ile zırhlı Hummer araçları gönderdi. Sputnik'e konuşan DSG yetkilisi, ABD'nin kendilerine ağır silahlar ve zırhlı araçlar gönderdiğini belirtti.

    Deyr ez Zor-DSG güçleri
    © REUTERS / Rodi Said
    ABD, Deyr ez Zor'da yeni bir askeri üs daha kuruyor
    DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı örgüte ağır silah ile zırhlı araç göndermeye devam ediyor. 

    'DEYR EZ ZOR OPERASYONU İÇİN DAHA ÇOK SİLAHA İHTİYAÇ VAR'

    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir DSG yetkilisi ABD'nin Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle dün kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirterek "ABD, Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bize 200 tırla zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Silahlar ve zırhlı  araçlar Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısından sokuldu. Oradan da tırlarla Deyr ez Zor doğusuna bırakıldı. Deyr ez Zor operasyonu devam ediyor. Operasyon için daha çok silaha ihtiyacımız var" dedi.

    4200 TIRLA AĞIR SİLAH VE ZIRHLI ARAÇLAR GÖNDERİLDİ

    Sputnik'e konuşan DSG'ye bağlı Deyr ez Zor Askeri Meclisi Genel Komutanı Ahmed Ebu Hewla da ABD'nin IŞİD ile mücadele kapsamında kendilerine her türlü destekte bulunduğunu belirterek, ABD'nin silah ve zırhlı araçlar gönderdiğini söyledi.

    ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4200 tırla DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi.

    Ankara, YPG'ye silah verilmesine şiddetle karşı çıkıyor.

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    Etiketler:
    Zırhlı araç, Silah yardımı, DSG, Suriye, ABD
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