‘Türkiye, Sovyetlerin askeri teknolojilerini elde etmek istiyor’

Ukrayna, 2015 yılında NATO ülkelerine An-70 uçağını ortaklaşa üretmeyi teklif etmişti. Daha sonra medya, söz konusunun bu uçağın son modifikasyonu An-188 olduğunu yazmıştı. Diğer yandan Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, Ukrayna'nın An-188'i kendi proje olarak konumlandırma hakkına sahip olmadığını açıklamıştı, zira bu uçak Rus-Ukrayna ortak projesi An-70'in devamı niteliğinde, sadece motorları farklı.

Peki, Türkiye Ukrayna'yla askeri ve teknik işbirliğinde hangi hedefleri güdüyor? Türkiye, Sovyetler Birliği'nin askeri teknolojileriyle mi ilgileniyor?



'TÜRKİYE, UKRAYNA'NIN ELİNDE KALAN TEKNOLOJİ VE BELGELERDEN MEMNUNİYETLE YARARLANIR'

Rus askeri uzman Vladimir Yazikov, Sputnik'e açıklamasında, "Ukrayna'nın, Sovyetler Birliği'nden çıkarken hangi askeri mirasla çıktığına bir göz atalım. Orada 3 askeri bölge vardı: Odessa, Kiev ve Zakarpat. Orada devasa silah depoları vardı. Ukrayna füze, dizel motorlar, uçaklar üretiyordu, teknik açıdan çok gelişmiş bir ülkeydi. Şimdi elinde çok az bir şey kaldı. İşte An-188 de Sovyet yapımı An-70 temelinde geliştirildi. Ukrayna'nın elinde bu uçaklarla ilgili teknolojiler, belgeler kaldı. Türkiye büyük bir memnuniyetle bu belgelerden yararlanır" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin üretimi kendi topraklarına taşıma konusuna büyük ilgi duyduğunu kaydeden Yazikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Halihazırda Ukrayna'nın bu proje için parası yok. Bu durumda projeyi Türkiye finanse edecek. Eğer onlar bu projeye yatırım yaparlarsa Türkiye istediğini alacak. Türkiye bu teknolojileri çok ucuza elde edebilir. Bu, Türkiye için çok iyi bir teklif. Bu çok iyi bir uçak. Biz halen Sovyetler Birliği'nde geliştirilen teknolojiler temelinde çalışan uçaklar ve füzelere sahibiz. Hem de çok sayıda".

Diğer yandan Rusya Hava Kuvvetleri Özel Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri Eski Başkanı Sergey Hatılev, Sputnik'e açıklamasında, henüz bu işbirliğinin müzakere aşamasında olduğunu ve henüz uygulamanın ufukta görünmediğini kaydederek şunu dedi: "İstediğiniz her şey teklif edilebilir. Tüm bunlar teknolojik olarak desteklenmeli. Yeni tasarım çalışmaları, tasarım ve teknolojik evraklar, deney protokolleri, sertifikalar ve diğerleri olmalı. Sonra parası geliyor: maliyeti, maliyetin gerekçesi".

Ankara'nın Kiev'le işbirliğine ilgisinin sebeplerine işaret eden Hatilev, "Öncelikle Ukrayna yakında, aralarında sadece Karadeniz var. Eğer söz konusu sevk ise ulaşım arterleri hemen yanında. İkincisi, Ukrayna sahip olmadığı para yerine ülkede kalan eski füzelerin iskeletlerinden yararlanabilir. Ankara'yı teknik başarılar, eski askeri teçhizat ilgilendirebilir. Sovyet teçhizat pazarımız sonsuz ve sunduğu fırsatlar da çok büyük" dedi.