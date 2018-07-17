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20:34 18 Temmuz 2018
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    Sovyet yapımı An-70

    ‘Türkiye, Sovyetlerin askeri teknolojilerini elde etmek istiyor’

    © Sputnik / Alexey Filippov
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    Maksim Durnev
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    Türkiye ve Ukrayna’nın An-188 askeri nakliye uçağının yapımı için ortak işletme açma niyetini değerlendiren Rus uzman Vladimir Yazikov, Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nde geliştirilen askeri teknolojileri elde etmek istediğini belirtti.

    Su-24m
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Ukrayna, Su-24 keşif uçaklarını, nasıl NATO standartlarına uygun hale getiriyor?
    Ukrayna, 2015 yılında NATO ülkelerine An-70 uçağını ortaklaşa üretmeyi teklif etmişti. Daha sonra medya, söz konusunun bu uçağın son modifikasyonu An-188 olduğunu yazmıştı. Diğer yandan Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, Ukrayna'nın An-188'i kendi proje olarak konumlandırma hakkına sahip olmadığını açıklamıştı, zira bu uçak Rus-Ukrayna ortak projesi An-70'in devamı niteliğinde, sadece motorları farklı.

    Peki, Türkiye Ukrayna'yla askeri ve teknik işbirliğinde hangi hedefleri güdüyor? Türkiye, Sovyetler Birliği'nin askeri teknolojileriyle mi ilgileniyor?

    'TÜRKİYE, UKRAYNA'NIN ELİNDE KALAN TEKNOLOJİ VE BELGELERDEN MEMNUNİYETLE YARARLANIR'

    Ukrayna-Türkiye-Bayrak
    © Fotoğraf : INFLOTCRUISES
    Türkiye ile Ukrayna, An-188 uçağını üretecek ortak işletme kurma niyetinde
    Rus askeri uzman Vladimir Yazikov, Sputnik'e açıklamasında, "Ukrayna'nın, Sovyetler Birliği'nden çıkarken hangi askeri mirasla çıktığına bir göz atalım. Orada 3 askeri bölge vardı: Odessa, Kiev ve Zakarpat. Orada devasa silah depoları vardı. Ukrayna füze, dizel motorlar, uçaklar üretiyordu, teknik açıdan çok gelişmiş bir ülkeydi. Şimdi elinde çok az bir şey kaldı. İşte An-188 de Sovyet yapımı An-70 temelinde geliştirildi. Ukrayna'nın elinde bu uçaklarla ilgili teknolojiler, belgeler kaldı. Türkiye büyük bir memnuniyetle bu belgelerden yararlanır" yorumunda bulundu.

    'TÜRKİYE, ÜRETİMİ KENDİ TOPRAKLARINA TAŞIMA KONUSUNA BÜYÜK İLGİ DUYUYOR'

    Milli İHA
    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye’den Ukrayna’ya İHA sevkiyatıyla ilgili görüşme yapıldı
    Türkiye'nin üretimi kendi topraklarına taşıma konusuna büyük ilgi duyduğunu kaydeden Yazikov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Halihazırda Ukrayna'nın bu proje için parası yok. Bu durumda projeyi Türkiye finanse edecek. Eğer onlar bu projeye yatırım yaparlarsa Türkiye istediğini alacak. Türkiye bu teknolojileri çok ucuza elde edebilir. Bu, Türkiye için çok iyi bir teklif. Bu çok iyi bir uçak. Biz halen Sovyetler Birliği'nde geliştirilen teknolojiler temelinde çalışan uçaklar ve füzelere sahibiz. Hem de çok sayıda".

    'SOVYET TEÇHİZAT PAZARININ SUNDUĞU FIRSATLAR ÇOK BÜYÜK'

    Ukrayna-Türkiye-Bayrak
    © Fotoğraf : INFLOTCRUISES
    Ukrayna, Türkiye’den savaş drone’larını alabilecek mi?
    Diğer yandan Rusya Hava Kuvvetleri Özel Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri Eski Başkanı Sergey Hatılev, Sputnik'e açıklamasında, henüz bu işbirliğinin müzakere aşamasında olduğunu ve henüz uygulamanın ufukta görünmediğini kaydederek şunu dedi: "İstediğiniz her şey teklif edilebilir. Tüm bunlar teknolojik olarak desteklenmeli. Yeni tasarım çalışmaları, tasarım ve teknolojik evraklar, deney protokolleri, sertifikalar ve diğerleri olmalı. Sonra parası geliyor: maliyeti, maliyetin gerekçesi".

    Ankara'nın Kiev'le işbirliğine ilgisinin sebeplerine işaret eden Hatilev, "Öncelikle Ukrayna yakında, aralarında sadece Karadeniz var. Eğer söz konusu sevk ise ulaşım arterleri hemen yanında. İkincisi, Ukrayna sahip olmadığı para yerine ülkede kalan eski füzelerin iskeletlerinden yararlanabilir. Ankara'yı teknik başarılar, eski askeri teçhizat ilgilendirebilir. Sovyet teçhizat pazarımız sonsuz ve sunduğu fırsatlar da çok büyük" dedi.

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    Etiketler:
    An-70, NATO, Maksim Durnev, Sovyetler Birliği, Ukrayna, Türkiye, Rusya
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